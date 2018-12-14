Теплые чувства

Есть, например, кок-а-лики - шотландский зимний суп из петуха. Это когда в бульоне варится много лука-порея. С другой - вьетнамский суп из черного горного петуха. Вы скажете: ну во Вьетнаме-то чего согреваться, там же тепло? Так-то оно так, да только этот рецепт мне показали на самом севере Вьетнама - там не то чтобы зимы сильно суровые, но по ночам в горах прохладно, люди иногда простужаются, вот тут-то супчик целебный на помощь и приходит.

А мы сейчас совместим два этих рецепта. В идеале, конечно, хорошо бы и в самом деле добыть петуха - не черного вьетнамского, конечно, а просто петуха. У него мясо вкуснее, чем у курицы, это точно, вот и бульон, стало быть, вкуснее получается. Но нет петуха - пусть будет курица.

Берем мы эту тушку, кладем в большую кастрюлю с холодной водой и ведем себя так, как будто варим обычный куриный бульон - со снятием пены, уменьшением огня и пр. Но через полчаса добавляем нарезанный кольцами лук-порей (белую часть). Его нужно довольно много, примерно три полные пригоршни. Еще через полчаса делаем марлевый мешочек и кладем в него палочку корицы, 2 - 3 звездочки бадьяна, несколько горошин перца (хоть черного, хоть розового, а можно и того, и другого), нарезанный кусок имбиря длиной примерно с мизинец, лавровый лист (а лучше - пару листьев кафрского лайма). Завязываем марлю и опускаем мешочек в бульон минут на 40, больше не надо.

Петуха/курицу часа через полтора после начала варки можно вынуть и начать меланхолично поедать с крупной солью, разделывая прямо руками и приправляя неизменными в таком случае размышлениями вслух о том, что часто самая простая еда - самая вкусная.

А бульон пусть себе еще поварится на совсем малом огне. Чем дольше, чем лучше - он станет гуще, ароматнее. Но долго вы все равно не выдержите - потому что этот запах начнет сводить вас с ума, вы внушите себе, что вам холодно и срочно нужно согреться...

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