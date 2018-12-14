Раскрыта загадка красного мяса: ученые выяснили, почему оно может быть опасно для сердца и сосудов

ГОВЯДИНА, ИНДЕЙКА И ФАСОЛЬ

Американские исследователи провели эксперимент, идея которого, казалось бы, давно должна была прийти в голову врачам и ученым. 113 здоровых добровольцев, 44 мужчины и 69 женщин от 21 года до 65 лет в случайном порядке разделили на три группы. Одной предложили в течение четырех недель питаться так, чтобы основным источником белка было красное мясо (к нему относятся говядина, телятина, баранина, свинина). Вторая группа ела белое мясо (это может быть курица, индейка, кролик). А третья получала белок из растительной пищи (в первую очередь им богаты бобовые: соя, фасоль, горох).

Испытуемые регулярно сдавали анализы. В первую очередь у них измеряли концентрацию в крови вещества под названием триметиламиноксид (ТМАО). Известно, что высокий уровень ТМАО связан с развитием атеросклероза, повышенным риском инфарктов и инсультов. Но при чем здесь мясо разных цветов и вегетарианская диета? Исследование показало, что:

- у добровольцев, в чье меню входило красное мясо, концентрация ТМАО выросла в среднем в 3 раза;

- у тех, кто питался белым мясом или сидел на вегетарианской диете, уровень вредного вещества не повысился;

- жирность диеты не повлияла на концентрацию ТМАО: его показатели были одинаковыми у тех, кто придерживался низкожирового и высокожирового рациона.

Самое главное, что ученым, похоже, удалось разгадать загадку: какие именно компоненты красного мяса и каким образом преобразуются у нас в организме так, что из питательных веществ превращаются в «отраву». Разъяснить все подробности и дать советы, как нам дальше жить с новыми знаниями, «КП» попросила врача-кардиолога, доктора медицинских наук, руководителя Института персонализированной медицины Сеченовского университета Филиппа Копылова.

ВО ВСЕМ ВИНОВАТЫ БАКТЕРИИ?

- Врачи и ученые присматривались к мясу давно, поскольку многолетние наблюдения показывали, что у любителей говядины и свинины чаще встречаются сердечно-сосудистые заболевания, - рассказывает профессор Копылов. - Однако был не ясен сам механизм, биохимический процесс превращения пищи в опасные для наших сосудов агенты. Долгие годы грешили на все подряд жиры животного происхождения — мол, мясо и другие животные продукты вредят именно из-за своей жирности, повышая уровень холестерина.

Врач-кардиолог Филипп Копылов. Фото пресс-службы Сеченовского университета.

Сейчас известно, что связь концентрации холестерина с развитием атеросклероза не столь прямолинейна, как ее раньше представляли. Новое исследование пролило свет: судя по всему, когда мы увлекаемся мясными котлетами, шашлыками и стейками, то основным врагом для нашего сердца и сосудов становится не жир, а… карнитин. Этого вещества много в красном мясе и минимум в белом. Бактерии, которые живут в кишечнике человека, перерабатывают карнитин, и в результате выделяется тот самый ТМАО. Надо отметить, что также наши бактерии-сожители питаются входящими в состав мяса холином и лецитином. Но «вина» этих веществ в повышении уровня ТМАО не подтвердилась.

КРУГ ОБВИНЯЕМЫХ СУЖАЕТСЯ

- Благодаря этому исследованию для научного сообщества открылись новые горизонты, - говорит Филипп Копылов. - Вычислен конкретный агент, задействованный в развитии атеросклероза (это заболевание, связанное с повреждением сосудов, ведет к инфарктам и инсультам. - Авт.). Появилась мишень, к которой можно подступиться разными способами. Например: если известно, что в кишечнике есть бактерии, которые вырабатывают неблагоприятное для нас вещество, то эти бактерии можно убить.

- Лечить атеросклероз антибиотиками?

- Почему бы и нет? Еще один вариант — если мы знаем вещество-мишень в крови, то его можно связать в кровотоке определенными лекарственными молекулами и вывести, удалить. Есть и другие подходы.

И еще очень важно, что становится понятно, какие конкретно виды пищи достоверно содержат наиболее вредные для нас вещества.

- Получается, врачи станут запрещать нам все больше и больше вкусной еды?

- Наоборот! Круг продуктов, которые нужно ограничивать, сужается. Если раньше «в опале» были все продукты животного происхождения из-за содержания в них насыщенных жиров, то теперь круг сокращается до красного мяса и конкретного вещества в его составе.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Исследование отвечает не на все вопросы, давно терзающие врачей и ученых. Например: опасное вещество ТМАО запускает развитие атеросклероза у здоровых людей? Или скорее усугубляет болезнь, когда у человека сосуды уже повреждены? В первом случае ограничивать красное мясо следовало бы всем подряд, чтобы избежать атеросклероза. Во втором случае такое мясо опасно для людей с ослабленным здоровьем, уже имеющих проблемы с сердцем/сосудами. А относительно здоровые граждане, не входящие в группу риска, могли бы по-прежнему есть свинину-говядину-баранину в свое удовольствие.

- На сегодня есть одно исследование, которое показало, что высокая концентрация ТМАО в крови это самый опасный фактор риска для людей, перенесших инфаркт, - поясняет Филипп Копылов. - С другой стороны, новые данные говорят о том, что уровень ТМАО повышается при употреблении красного мяса. Может ли это спровоцировать повреждение сосудов у здорового человека — пока однозначных выводов нет. Исследования продолжаются.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Есть или не есть?

- Филипп Юрьевич, что посоветуете как врач?

- Самое разумное на сегодня - придерживаться существующих рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. То есть все-таки ограничивать красное мясо. Например, съедать 200 — 300 граммов раз в неделю. При этом смело можно есть белое мясо: курицу, индейку, кролика.

- Может, лучше вообще стремиться к вегетарианству?

- Как кардиолог к вегетарианской системе питания я отношусь настороженно. У пищи животного происхождения есть неоспоримые плюсы. Система кроветворения не может нормально работать в условиях дефицита железа. А самый полноценный его источник — мясо, животная пища.

- А как же яблоки, гречка, которые, как считается, богаты железом?

- Чтобы восполнить дефицит железа при отсутствии мяса, гречку и яблоки нужно есть вагонами. В бобовых железа побольше, но все равно оно не усваивается организмом в том необходимом количестве, как при употреблении мяса.

КСТАТИ

Как узнать уровень ТМАО в крови

Он измеряется с помощью особого исследования — масспектрометрии. Образец помещают в специальный хроматограф и определяют концентрацию интересующего вещества. Пока это применяется больше в научных целях. Но в скором будущем наверняка появятся широкодоступные технологии, считают специалисты.

В ТЕМУ

А как же эволюция?

- Может возникнуть вопрос: почему мы оказываемся беззащитны перед высоким уровнем ТМАО при питании мясом, если эволюционно человек приспособлен к мясной пище? Питался красным мясом многие века, всю свою жизнь и выжил? Похоже, что механизмы, заложенные природой изначально, не были рассчитаны на продолжительность жизни, которой мы достигаем сейчас, - поясняет профессор Копылов. - Наши предки попросту не доживали до обширного повреждения сосудов. К тому же в прежние времена вряд ли у человека был доступ к такому количеству красного мяса, как сейчас.