Дарья Мельникова стала мамой во второй раз

Дарья Мельникова вообще не охотно любит делится событиями личной жизни, поэтому о том, что она станет мамой во второй раз поклонники узнали только когда звезда появилась на спортивном празднике уже с сильно заметным животом. Говорили, что второй раз актриса должна стать мамой в середине декабря. Так и прошло. 14 декабря супруга Артура Смольянинова опубликовала в своем Instagram, на которой изучает книгу по воспитанию детей.

"Ну что, вот уже несколько дней как... Я читаю книжки по воспитанию! #матьидитя #дваждымать #матьего #явыбираюмирдругихмужчин", - подписала снимок Дарья.

Судя по хэштегам, у актрисы и ее супруга Артура Смольянинова несколько дней назад родился сын.

melnikovadsh ну что , вот уже несколько дней как....я читаю книжки по воспитанию!

Напомним, Дарья Мельникова и Артур Смольянинов поженились в конце августа 2013 года. В октябре 2015-го у них родился первый сын. К слову, Дарья Мельникова и ее супруг Артур Смольянинов считаются одной из самых закрытых актерских пар. Они стараются вообще ничего не рассказывать о своей личной жизни, придерживаясь принципа, что на то она и личная. Поклонники тем временем уже поинтересовались в комментариях к снимку, надолго ли Мельникова планирует пробыть в декрете или ее все же можно скоро будет увидеть на сцене театра?

Не исключено, Дарья возьмет пример с близкой подруги — актрисы Кристины Асмус, которая вышла на работу спустя два месяца после появления на свет дочери. Однако в недавнем интервью Мельникова признавалась, что никогда не ставила кино и театр выше семьи.

«Я очень люблю свою работу, но у меня есть все же основная работа — работа жены и мамы», — заявила актриса.