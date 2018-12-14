2018-12-14T16:51:30+03:00
Звезды

Дарья Мельникова стала мамой во второй раз

У актрисы родился еще один сын
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Мельникова признавалась, что никогда не ставила кино и театр выше семьиМельникова признавалась, что никогда не ставила кино и театр выше семьиФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Дарья Мельникова вообще не охотно любит делится событиями личной жизни, поэтому о том, что она станет мамой во второй раз поклонники узнали только когда звезда появилась на спортивном празднике уже с сильно заметным животом. Говорили, что второй раз актриса должна стать мамой в середине декабря. Так и прошло. 14 декабря супруга Артура Смольянинова опубликовала в своем Instagram, на которой изучает книгу по воспитанию детей.

"Ну что, вот уже несколько дней как... Я читаю книжки по воспитанию! #матьидитя #дваждымать #матьего #явыбираюмирдругихмужчин", - подписала снимок Дарья.

Судя по хэштегам, у актрисы и ее супруга Артура Смольянинова несколько дней назад родился сын.

melnikovadshmelnikovadsh
ну что , вот уже несколько дней как....я читаю книжки по воспитанию!
11970 отметок «Нравится»114 комментариевInstagram

Напомним, Дарья Мельникова и Артур Смольянинов поженились в конце августа 2013 года. В октябре 2015-го у них родился первый сын. К слову, Дарья Мельникова и ее супруг Артур Смольянинов считаются одной из самых закрытых актерских пар. Они стараются вообще ничего не рассказывать о своей личной жизни, придерживаясь принципа, что на то она и личная. Поклонники тем временем уже поинтересовались в комментариях к снимку, надолго ли Мельникова планирует пробыть в декрете или ее все же можно скоро будет увидеть на сцене театра?

Не исключено, Дарья возьмет пример с близкой подруги — актрисы Кристины Асмус, которая вышла на работу спустя два месяца после появления на свет дочери. Однако в недавнем интервью Мельникова признавалась, что никогда не ставила кино и театр выше семьи.

«Я очень люблю свою работу, но у меня есть все же основная работа — работа жены и мамы», — заявила актриса.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ольга АНТОНОВА

 
Читайте также
Шоу и то, что осталось за кадром премии «Нового Радио» «Высшая Лига»
Самые яркие хиты 2018 года, уникальное шоу с искусственным интеллектом, искрометные шутки и яркие эмоции – именно этим запомнилась церемония вручения премии «Нового Радио» «Высшая Лига» в этом году [видео]
Новости 24