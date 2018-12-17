Новогоднее застолье: 7 ошибок, которые ведут к набору веса

По статистике диетологов, хоть и неофициальной, за ленивые новогодние каникулы, когда доедаем оливье, ходим в гости, много готовим, налегаем на сладкое, женщины поправляются в среднем на 4 кг, а мужчины — на 2. Разбираем с ведущим экспертом Центра молекулярной диагностики CMD Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаилом Лебедевым основные ошибки, которые наделяют нас лишними кило.

Ошибка 1. Чем богаче стол, тем сытнее следующий год

Таз оливье, груды закусок, гора горячего. В общем, на неделю минимум. Привычка готовить как на роту солдат к добру не приведет. Мало того, что блюда с майонезом хранятся максимум 48 часов, а и мясные блюда — не более 72 часов, а дальше становятся опасными. Так эта гора еды постоянно требует: съешь, съешь меня! Не пропадать же добру. Сказывается воспитание бабушек, для которых голод был страшным испытанием, поэтому для них обилие еды — признак достатка. И выбрасывать еду — это грех.

Что делать: возьмите себя в руки, взвесьте возможности своей семьи и своего желудка. Вспомните, что сейчас не советские времена, и в магазинах дефицита продуктов нет. Поэтому всегда можно купить свежее и приготовить, если захочется. Заканчивайте новогоднее застолье максимум к ужину первого января.

Ошибка 2. До полуночи ни крошки в рот

В ожидании 12 часов мы часто забываем поесть: то успеть салатики дорезать, то себя в порядок привести. Да и срабатывает старый принцип «это все на новогодний стол!». Забываем пообедать, а ужинать уже жалко, ведь скоро 12 часов. И в результате поздним вечером вы съедите не просто больше еды, чем если бы не пропускали завтрак и ужин, но эта ударная доза салатов-горячего-горячительного вызовет настоящий стресс у пищеварительной системы.

Что делать: есть как обычно, не пропуская завтрак, обед, полдник, ужин.

Ошибка 3. Горячее должно появиться на столе в полночь

После 21 часа обмен веществ замедляется, органы пищеварения уже «хотят спать». А потому все съеденное тяжким грузом останется в пищеварительной системе. А тем более горячие блюда, которые традиционно тяжелые — мясные, картофельные, сдобренные майонезом.

Что делать: меняйте традицию. Начинайте праздничный ужин в привычное время – в 7-8 вечера, а к двенадцати оставить на столе лишь легкие закуски и десерты.

Ошибка 4. Фрукты на стол не лезут...

С какими бы продуктами у вас не ассоциировалось новогоднее застолье, главные – это обычная питьевая негазированная вода и овощи-фрукты. С одной стороны, вода будет заполнять желудок и не даст переесть. Можно добавлять в бокал с вином или шампанским кубики льда. Они не только охлаждают напиток, но и слегка разбавляют его, что позволит сильно не захмелеть. Кроме того, вода ускоряет процесс сжигания жира, растворяет и выводит продукты окисления жира. А овощи-фрукты, порезанные крупными кусочками, помогут скоротать время в ожидании гостей или других блюд.

Что делать: даже если в гостях нет нарезок фруктов и овощей, попросите у хозяйки положить вам их отдельно в тарелку. И не забывайте держать под рукой стакан воды.

Ошибка 5. Перекусить от скуки

Несмотря на то, что новогоднюю ночь мы ждем целый год, но чаще всего к полуночи мы уже устаем от ожидания и начинаем отчаянно скучать. И от безделья начинаем жевать все подряд, запивая закуски алкоголем. Мало того, что таким образом перегружаем желудок и поджелудочную, так еще и сами создаем «стратегические» запасы на боках.

Что делать: будьте на страже своей скуки, заранее запаситесь играми, чаще танцуйте, а лучше всего — прогуляться, поиграть в снежки, а не просто сидеть за столом.

Ошибка 6. Тонны сладостей

Подарки-подарки-подарки, и все из них — с конфетами или пирожными, тортами, пирогами. Ведь негоже идти в гости без сладкого. Да и дети завалены сладостями по уши. Мало того, что обилие шоколада и цветных леденцов может спровоцировать аллергию, еще и постоянное поедание сладкого вызывают колебания сахара в крови. А это не просто вечно повышенный аппетит, но и опасность развития диабета.

Что делать: усмирить повышенный аппетит поможет компот из сухофруктов (желательно без сахара) и зеленый чай. А еще лучше смешайте оба этих напитка вместе. Получится очень освежающий и легкий напиток, который поможет контролировать сахар и бороться с «сахарным» голодом.

Ошибка 7. Ударим диетой по килограммам!

Если все вышеперечисленное вызвало у вас чувство стыда, и вы с 1 января твердо решили сесть на диету, то совершенно зря. Только сами устроите лишний стресс для организма: вчера переели, а сегодня сели на жесткую голодовку. Жесткие диеты противоречат всей нашей физиологии, и с каждым новым витком голодания метаболизм будет понижаться, а килограммы набираться. Даже если вы накануне переели, от однократного перебора не поправишься – максимум килограмм наберешь, который легко уходит, если вовремя вернуться к нормальному режиму питания.

Что делать: в новогодние праздники можно устроить только легкие разгрузочные дни. И не раньше третьего, а то и пятого января. А утро нового года обязательно встречайте завтраком, желательно не позднее 11 часов утра, чтобы стимулировать жирорасщепление. Не забывайте про обед, легкий ужин. И самое главное — гуляйте!