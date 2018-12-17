«Все же видно?!»: Светлана Бондарчук поздравила себя с днем рождением снимком в эротической сетке

17 декабря Светлане Бондарчук исполнилось 50 лет, а как говорится, кто даст? Стройная, уверенная в себя, с возлюбленным Сергеем Табуновым, который младше ее на 12 лет, редактор глянцевого журнала старается брать от жизни все.

Вои и день рождения у Бондарчук получился такой, чтобы обсуждала вся Москва. Светлана решила совместить свой юбилей с праздником подруг - Дины Хабировой и Натальи Дубовицкой. Светские львицы пригласили весь светский бомонд на вечеринку в ресторане в центре Москвы.

Поздравить именинницу пришли Надежда Оболенцева, Вика Газинская, Рената Литвинова, Александр Терехов и многие другие.Гости до утра зажигали под песни Земфиры, которая стала главным гостем вечера. А спустя два дня бывшая супруга Федора Бондарчука решила, видимо, «закрепить эффект» и опубликовала в своем инстаграме очень провокационное фото.

a030aa С новым годом, крошка! С новым годом! Хэй-е-е-е-ей Подожди немножко Будет веселей С новым годом, крошка!!!!

На Светлану надето что-то вроде платье-сетки, только очень прозрачное. До такой степени, что владелица инстаграма даже замазала в фотофильтре сильно просвечивающие места.«С новым годом, крошка! С новым годом! Хэй-е-е-е-ей!Подожди немножко. Будет веселейС новым годом, крошка!!!!», - подписала снимок именинница.

«Ого!», « Вот это я понимаю, отпраздновали полтинник!», «Светлана, так платье просвечивает, все же видно!», «Грех прятать такую красоту», - тут же отозвались в комментариях поклонники.

Напомним, Светлана и Федор Бондарчук развелись в марте 2016 года, звездная семья сама объявила о своем расставании, заявив, что при этом они остаются добрыми друзьями. Редактор глянцевого журнала и режиссер частенько встречаются на семейных мероприятиях, вместе проводят время с внуками.

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Главред «Hello!» объяснила и то, как ей дались строчки ее официального сообщения о разводе. То, что написала сначала перечитала и с ужасом «мыльную оперу» зачеркнула. Через неделю переписала по-новой: «Я неделю рожала это заявление, неделю, - продолжает героиня номера. - Сделать его было безумно сложно. Я понимала, что в следующую за ним секунду начнется новая жизнь. Это не просто много лет с любимым человеком. Это много лет в определенном статусе - не в смысле, что жена самого Феди Бондарчука. А в смысле, что «за мужем», под защитой. Да, действительно, последние несколько лет отношения у нас были сложные, был кризис, из которого мы, к сожалению, не вышли. И сейчас моя задача и задача Федора - сохранить отношения. Да трудно. Я полна эмоций. Но я понимаю, что эмоция - это мгновение, а жизнь - она по-другому устроена». (подробности)