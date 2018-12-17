Последний звездопад уходящего года пройдет при свете Луны

О предстоящем звездном дожде предупредили в Московском планетарии. Правда засомневались, что небесное шоу сильно порадует наблюдателей.

- Луна будет близка к фазе полнолуния и создаст существенную засветку, - сообщил Ярослав Турилов, руководитель астрономического комплекса Московского Планетария. Но пообещал, что 10 метеоров в час ожидать можно.

Название метеорному потоку, максимум которого придется на ночь с 21 на 22 декабря, дало созвездие Малой Медведицы – Ursa Minor. В нем расположен радиант — область, из которой метеоры словно бы вылетают. Урсиды будут вылетать рядом с Полярной звездой — недалеко от того места, в котором находится Северный полюс мира.

Икать Урсиды надо, глядя на Север. Метеоры будут вылетать из ковша Малой медведицы.

Урсиды начинают проявлять активность 17 декабря, будут падать до 25 декабря. То есть, католики вполне могут считать этот метеорный поток рождественским.

Урсидами «намусорила» короткопериодическая комета Туттля (8P/Tuttle). Первым ее заметил французский астроном Пьер Мешен (Франция) еще в 1790 году. Но назвали комету по имени американского астронома Хораса Туттля, который «переоткрыл» ее в 1858 году.

Период обращения кометы вокруг Солнца 13,6 лет. Последний раз она сближалась с ним 26 января 2008 года. Вернется в августе 2021 года.

Икать Урсиды надо, глядя на Север. Метеоры будут вылетать из ковша Малой медведицы.

19 декабря к Урсидам присоединятся Лео-Минориды из созвездия Малого Льва - по 5 штук в час. Кто знает, вдруг совместными усилиями два потока сделают небесное шоу более красочным — устоят нам по 15 вспыхивающих звезд в час. В иные годы они сыпались и по 150 штук в час.

Урсиды – самый северный метеорный поток и наблюдать его возможно только из Северного полушария.

Кстати, ночь максимума Урсид будет самой длинной в уходящем году. Что соответствует астрономическому явлению - зимнему солнцестоянию. А оно происходит тогда, когда ось вращения Земли отклоняется от Солнца на максимальный угол.