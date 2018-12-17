2018-12-18T01:27:11+03:00
Звезды

«Чтобы поддержать человека в нормальном состоянии, нужны большие деньги»: родные Маргариты Тереховой просят скинуться ей на лечение

Знаменитая Миледи больше 10 лет мужественно борется с болезнью Альцгеймера
Ольга АНТОНОВА
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Маргарита Терехова на вручении премии "Своя колея", 2010 год.Маргарита Терехова на вручении премии "Своя колея", 2010 год.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Когда в 2005 году Маргарите Тереховой поставили диагноз болезнь Альцгеймера, она приняла решение больше не появляться на светских мероприятиях. Решила, что лучше будет если многочисленные поклонники запомнят ее молодой и красивой. Да и болезнь стала резко прогрессировать, вести привычный образ жизни уже не хватало сил. Вскоре актрисе понадобилась помощь родных и сиделок. Больше восьми лет звезда советского кинематографа уже не выходит из дома. Как призналась ее дочь в одном из интервью, «мама все больше напоминает беззащитный цветок, за которым надо тщательно ухаживать». И стараются помочь ей и дочь Анна, и сын Александр. Плюс, рядом постоянно находятся две сводные сестры. Живет Маргарита Борисовна в своей небольшой двухкомнатной квартире в Москве. По словам родственников, чтобы поддерживать человека в нормальном состоянии, требуются большие деньги, а так как актриса давно не снимается в кино, то семейных сбережений почти не осталось. К тому же за свою продолжительную карьеру Терехова не скопила достаточно средств для безбедной старости.

Роль Миледи в фильме «Д’Артаньян и три мушкетёра».

Роль Миледи в фильме «Д’Артаньян и три мушкетёра».

«Мама никогда не любила золото, бриллианты. Однажды ей подарили золотые часы, она отказалась от них. Для нее богатство было не на первом месте, она зарабатывала деньги, чтобы было вкусно покушать, нормально одеться, а остальное раздавала друзьям. Жили мы всегда очень просто, она была выше этого», —призналась дочь Анна в студии программы «Эксклюзив».

Сын вместе с дочерью Верой (внучкой Тереховой), которая удивительно похожа на свою знаменитую бабушку, часто навещают актрису. Во время одного из визитов они взяли с собой съемочную группу, но на кадрах были видны лишь руки актрисы, хотя затем Дмитрий Борисов признался, что Маргарита Терехова была очень рада, что ее навестили одновременно столько гостей.

Актриса Маргарита Терехова в спектакле театра Моссовета "Тема с вариациями", 1981 г. Фото Анатолия Морковкина /Фотохроника ТАСС/

Актриса Маргарита Терехова в спектакле театра Моссовета "Тема с вариациями", 1981 г. Фото Анатолия Морковкина /Фотохроника ТАСС/

К сожалению, сейчас Терехова может только лежать на специальной каталке, которая профессионально оборудована для тяжелобольных пациентов. Семье требуется материальная помощь на лечение известной актрисы, чтобы поддерживать ее в стабильном состоянии. Поэтому они обратились не только к поклонникам творчества великой советской актрисы, но и ко всем неравнодушным людям с просьбой о помощи. Родственники надеются, что смогут собрать необходимую сумму, и Маргарита Терехова проживет еще много лет рядом с близкими.

Напомним, Маргарита Терехова дебютировала в кино в роли Тани в картине «Здравствуй, это я!». Ее дети появились в браке с третьим супругом — режиссером Георгием Гавриловым. Оба ее ребенка пошли по ее стопам. Анна – актриса, Александр – окончил ВГИК, является актером, художником и фотографом.

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