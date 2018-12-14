В самые ненадежные пароли 2018 года попало имя Трампа

Исследовательская компания SplashData опубликовала традиционный список худших паролей 2018 года. Для этого специалисты изучили более 5 миллионов утечек паролей за последние 12 месяцев.

Большинство плохих паролей повторяет прошлогодний список: “123456” (первое место рейтинга), “password” (второе место) и “123456789” (третье место). Но в этом году в топ-25 попали и новички: например “donald” (по всей видимости, в честь президента США Дональда Трампа, 23 место), “princess” (11 место) и “sunshine” (8 место).

А первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:

123456

password

123456789

12345678

12345

111111

1234567

sunshine

qwerty

iloveyou

В SplashData подчеркнули, что использование простого и легко угадываемого пароля делает учетную запись пользователя более уязвимой для взлома, что может привести к финансовому мошенничеству или утечке личной информации.

Названы самые ненадежные пароли 2018 года.

Эксперты объясняют: для начала пользователи могут использовать менеджер паролей для безопасного сбора своих данных в одном месте. Там же можно генерировать уникальные, надежные пароли, чтобы создать новый логин на сайте или обновить существующие учетные данные. А для большей защиты можно добавить многофакторную (как минимум, двухфакторную) аутентификацию.

КСТАТИ

Как взламывают мобильные телефоны через бесплатный Wi-Fi в кафе и торговых центрах

Разбираемся, могут ли жулики взломать мобильные телефоны и похитить всю переписку и даже деньги со счетов, используя подставные сети бесплатного Wi-Fi (подробности)