Вышел трейлер масштабной картины про декабристов «Союз спасения»

Под занавес года Первый канал представил трейлер фильма, который выйдет на большие экраны только в декабре 2019-го. Дорогая костюмная драма «Союз спасения» посвящена восстанию декабристов 1825 года. В фильме заняты ведущие отечественные актеры: Леонид Бичевин (Сергей Муравьев-Апостол), Максим Матвеев (князь Сергей Трубецкой), Павел Прилучный (Павел Пестель), Иван Янковский (Михаил Бестужев-Рюмин), Антон Шагин (Кондратий Рылеев) и другие.

Постер фильма "Союз спасения".

Один из продюсеров «Союза спасения» Константин Эрнст считает, что сегодня о восстании декабристов никто толком ничего не помнит и напоминает, что истории свойственно циклическое развитие: «На вопрос, что вы знаете о декабристах, обычно получаешь такой набор: Сенатская площадь, убили какого-то генерала; кажется, Рылеев - какой-то поэт, правда, не читал; да здравствует Конституция, звезда пленительного счастья, не обещайте деве юной, кого-то там повесили, Пестель, разбудили Герцена, во глубине сибирских руд, жены декабристов, в общем, всех сослали на каторгу, кажется, на всю жизнь. Это одно из ключевых событий в русской истории XIX века, да и в русской истории вообще, о котором подавляющее большинство соотечественников ну реально просто ничего не знает. А то, что это будет динамично, драматично и захватывающе, нам гарантирует лучший отечественный сценарист - российская история. А в истории все подчиняется неподвластным нашему пониманию циклам. Которые с тяжестью и бескомпромиссностью мельничных жерновов в каждый следующий век проворачивают одни и те же истории. А кони все скачут и скачут, а избы горят и горят».

Император Александр I (актер Виталий Кищенко).

Премьера первого трейлера фильма Союз спасения .

Продюсер Анатолий Максимов лаконичен: «Может быть, прошло достаточно времени, чтобы увидеть эту историю без идейной предвзятости, как будто впервые».

Леонид Бечевин в роли Сергея Муравьева-Апостола.

Судя по трейлеру картины, через год нам покажут монументальное, исполненное жгучего пафоса полотно с большим количеством массовых сцен. Ничего подобного российские кинематографисты об истории страны не снимали уже давно (более-менее эффектную «Войну и мир» в 2016-м сделали британцы). Основные съемки уже закончены, год понадобится на досъемки и постпродакшн. Работа предстоит немалая: по кадрам тизера видно, что пока кровавые сцены расстрела солдат выглядят довольно «мультяшно».

Александр Домогаров сыграл Михаила Милорадовича.

Авторами сценария «Союза спасения» значатся Никита Высоцкий («Высоцкий. Спасибо, что живой») Олег Маловичко («Притяжение»). Предположительное возрастное ограничение 12+.