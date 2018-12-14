2018-12-14T15:18:07+03:00
Общество

Консультант из Москвы оплатил кредит курганской пенсионерки, который она взяла на лечение дворняжки

30-летний Виталий Гринь узнал номер ее банковской карты и перевел всю сумму
Анастасия ВАРДАНЯН
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Консультант Виталий Гринь уверяет, что перевод сделал без всяких раздумий: просто хотел помочь.Консультант Виталий Гринь уверяет, что перевод сделал без всяких раздумий: просто хотел помочь.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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История чудесного спасения дворняжки из курганского поселка Каргополье в декабре облетела соцсети. Местная пенсионерка не только не прошла мимо бездомного пса, которого сбила машина, но и взяла кредит на его лечение.

- Какая добрая женщина. Душа! - писали в комментариях жители всей страны.

Барбоса вылечили и сейчас он живет в доме своей спасительницы. Вот только историю омрачал банковский кредит. Двадцать тысяч рублей, которые женщина одолжила у банка на два года, для нее огромная сумма. Да и проценты насчитали немаленькие. В течение двух лет каждый месяц она должна была выплачивать по 1000 рублей.

Но теперь о долговых обязательствах можно забыть. Пенсионерка глазам своим не поверила когда, 14 декабря получила перевод на банковскую карту от совершенно незнакомого ей человека. Кто сделал ей предновогодний подарок, она так и не знает. Но «Комсомолка» сумела его вычислить.

Это 30-летний консультант Виталий Гринь. Мужчина уверяет, перевод сделал без всяких раздумий: просто хотел помочь. О своем поступке он рассказывает неохотно, мол что тут такого.

- Просто увидел эту историю в интернете и представил себя на месте этой собаки. Думал, а стал бы кто-то брать кредит на мое лечение? Увы, но многие прошли бы мимо. А тут простая дворняжка, - рассказал «Комсомолке» Виталий. - Для меня это небольшая сумма, примерно столько я трачу на кино и кафе за выходные в столице.

Звонить пенсионерке мужчина не стал.

- Просто сделал дело и забыл. Не ожила, что это вообще интерес у кого-то вызовет. До сих пор не могу понять, почему, к примеру, этот банк не помог ей. Могли бы эту сумму погасить, или хотя бы дать беспроцентную рассрочку, лет на пять, - возмутился Виталий.

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