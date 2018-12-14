Москвичи смогут смастерить новогодние подарки для благотворительных фондов

До 23 декабря по всей Москве пройдут мастер-классы в культурных центрах. На них желающие смогут сделать своими руками новогодние подарки. Педагоги научат создавать и расписывать елочные игрушки, вышивать и мастерить сувениры из ткани и шерсти, делать необычные новогодние открытки. Акция для участников бесплатная. При этом каждому выдадут необходимые материалы и инструменты.

Затем сделанные вручную подарки передадут подопечным благотворительных фондов. Среди них, например, пожилые люди из домов престарелых. В этой акции под названием «Добрый Новый год» участвуют также известные певцы, музыканты, артисты театра и кино. К примеру, в культурном центре «Зеленоград» актер Илья Роговин смастерит подарочные фоторамки из дерева. А в культурном центре «Ватутинки» актриса Анастасия Колесник поучаствует в создании декоративной сладкой елки, а также уроках по сервировке праздничного стола.

В Доме культуры «Стимул» вместе с артисткой Таисией Веденской, а также в культурном центре ЗИЛ вместе с популярной актрисой Александрой Ребенок можно будет сделать новогодние открытки. В культурном центре «Авангард» участница четвертого сезона шоу «Голос» Катерина Чистова научит создавать авторские новогодние украшения из подручных материалов. В Доме культуры «Нагатино» радиоведущий Андрей Макеев проведет мастер-класс по росписи традиционной русской новогодней игрушки в технике лаковой миниатюрной живописи.

Во время акции проведут более 100 таких мастер-классов. На них сделают более двух тысяч подарков. С 24 декабря благотворительные фонды начнут забирать подарки для своих подопечных. Помимо этого, в культурные центры можно принести одежду и подарки или оставить в специальных ящиках пожертвования для благотворительных фондов.