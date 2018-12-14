Получены первые снимки из атмосферы Солнца

Мечта ученых, шесть десятилетий ожидавших возможность взглянуть на солнечную корону изнутри, постепенно сбывается. Солнечный зонд «Паркер» (Parker Solar Probe) сблизился с ней — с короной. Чуть-чуть, но погрузился в эту внешнюю — неизведанную - область атмосферы нашего светила. И запечатлел циклопические процессы, происходящие там.

8 ноября 2018 года, когда зонд находился примерно в 23 миллионах километров от Солнца, в объектив его камеры WISPR (Wide-field Imager for Solar Probe) попали корональные скримеры - струи солнечной плазмы. Это фото на днях обнародовало NASA.

Исторический снимок - первый из солнечной короны. Сделан с борта Parker Solar Probe.

Специалисты поясняют: струями плазмы Солнце пульнуло со своего восточного края. Яркий круг, сверкающий на снимке чуть ниже струй, это Меркурий. Десяток каких-то черных кругов — это не корабли инопланетян, не рой планет вроде нибиру, а дефекты съемки.

Напомню, Parker Solar Probe стартовал с Земли 12 августа 2018 года, 28 сентября обогнул Венеру и устремился к Солнцу. 29 октября 2018 года оказался на расстоянии в 43 миллиона километров от нашего светила. И тем самым побил рекорд аппарата Helios-2, созданного учеными Германии и США, который держался с 1976 года.

Зонд продолжит время от времени подлетать к Солнцу. Запланированы 24 сближений. Ноябрьское было первым из них. На последнем - аппарат должен оказаться всего в 6 миллионах километрах от светила. То есть, в самой его короне. Ученые надеятся, что информация, собранная там, поможет разгадать тайны многих процессов, во власти которых находятся и Земля и ее обитатели.

С каждым витком зонд будет подлетать все и ближе к Солнцу.

Миссия - самая жаркая в истории астронавтики - возможно, даст ответы на ключевые вопросы солнечной физики. Например, позволит узнать, почему внешняя атмосфера светила гораздо горячее его видимой поверхности.

Температура на поверхности Солнца едва превышает 6 тысяч градусов. По логике она должна убывать по мере удаления от светила. Но температура, наоборот, растет. В сотни раз. Внешняя атмосфера Солнца - та самая корона - нагрета аж до миллиона градусов. Это недоразумение озадачивает уже более 60 лет, с тех пор как впервые было обнаружено.

Есть неразгаданная тайна и в солнечном ветре. Этот горячий поток заряженных частиц, несущихся от нашего светила со скоростью в несколько миллионов километров в час, «омывает» всю нашу систему. Планеты, кометы, астероиды «чувствуют» его всплески. А рядом с Солнцем - у поверхности - никакого ветра нет. Почему? Пока непонятно.

Камера WISPR, которая снимала, видна на схеме.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Железо расплавится, а Parker Solar Probe нет

Parker Solar Probe разработали и построили специалисты из Лаборатории прикладной физики в Университете Джона Хопкинса - APL (Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory in Laurel, Maryland) в рамках программы НАСА под названием «Живя со звездой» (Living With a Star).

Изначально старт был намечен на 2015 год. Но задержался на 3 года. И хорошо. Ученые словно бы «подгадывали» так, чтобы зонд оказался у Солнца в период его максимальной активности. Чтобы застал буйство светила и попал во множество солнечных бурь.

Зонд должен пролетать минимум до 2025 года.

Зонд, да и вся миссия, названы в честь известного американского астрофизика Юджина Паркера (Eugene Parker). Он, кстати, пока жив, отпраздновал 90-летие и продолжает разгадывать тайны Солнца, начав заниматься этим еще в 50-годы прошлого века.

Размер Parker Solar Probe с «паркетный» внедорожник. Зонд - огнеупорный. Должен выдерживать нагрев в 1400 - 1500 градусов Цельсия. Это почти температура плавления железа. От солнечного жара его оградят пористое покрытие из углеродного композита толщиной 11,43 сантиметра и щит из того же материала. Под ним, словно под зонтиком, аппарат будет прятаться и от палящих лучей, и от жесткого рентгеновского излучения. Защита легкая — почти ничего не весит, но тугоплавкая.

Электропитание - от солнечных батарей. Что естественно для такой миссии. Панели батарей - поворотные. Угол их наклона будет уменьшаться по мере приближения к Солнцу. А часть батарей - скрываться в тени щита.

Исследователи уверяют, что температура внутри зонда — там, где установлена аппаратура, даже в самые жаркие дни будет комнатной. Ну, почти комнатной — 29 градусов.