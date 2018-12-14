В Москве открылся фестиваль «Путешествие в Рождество»: 2/3 площадок создали за пределами центра

Фестиваль «Путешествие в Рождество» становится масштабнее, теперь москвичи могут наслаждаться новогодней атмосферой не только в центре города. Площадки с яркими шале появились в спальных районах и парках города. Всего в городе 78 новогодних площадок. Открывать новый сезон решили в районе Кузьминки на площади Славы - сюда 14 декабря приехал мэр Москвы Сергей Собянин.

- В Кузьминках открылась своя собственная фестивальная площадка. Здесь будет проходить и Новый год, и День города и все городские праздники. В этом году мы создали пять подобных площадок. В целом, фестивальные площадки все ближе и ближе перемешаются к людям. В этом году две трети из них будут проходить в спальных районах за пределами центра города, - сказал мэр города. - Сегодня открывается самый популярный, самый сказочный, самый массовый и самый светлый и яркий фестиваль «Путешествие в рождество».

В Кузьминках открылась своя собственная фестивальная площадкаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Эта площадка впервые была включена в список мест фестиваля «Путешествие в Рождество». Здесь установили живую елку, карусель, построили каток. А также подготовили программу «Рождественская симфония» с выступлением кавер-групп, барабанщиков и духовых оркестров. Детей учили изготавливать новогодние игрушки, обучали столярнвм азам, играть в хоккей на ледовой площадке. Изюминкой фестиваля станет концерт оркестра Дедов Морозов.

Мэр города посетил «Рождественскую симфонию» в районе КузьминкиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Площадки с развлечением и вкусной едой появились еще в восьми столичных парках. Так, в «Сокольники» подготовили «Театральное Рождество». Уличные театры удивят кукольными постановками и пантомимами. «Сказочное Рождество» будет в парке «Фили». Гостей будут встречать герои известных сказок, а 23 декабря они же научать делать объемных снеговиков. В «Красной Пресне» проведут «Путешествие во времени: Новый год и Рождество конца XIX века», уже 15 декабря выступит Оркестр Дедов Морозов с песнями из советских новогодних фильмов, в том числе «Иронии судьбы или С легким паром». «Рождественская кондитерская» откроется в парке «Митино». Всем желающим расскажут, как украсить торт, приготовить маршмеллоу и сладкий зефир. А также праздничные программы запланированы в Измайловском парке, Бабушкинском и Лианозовском парках.

2/3 площадок создали за пределами центраФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

КУДА СХОДИТЬ

Какие мероприятия запланированы в выходные

15 декабря

- на Новом Арбате (возле дома №21) бесплатные мастер-классы по керлингу. В 12.15 будет тренировка в компании Киры Езех, участницы Зимних Олимпийских игр;

- на ГУМ-катке на Красной площади в 15.30 будет спектакль «Щелкунчик»;

- на площадке в Новопушкинском сквере в 17.00 гостей ждет ледовое шоу «Чиполлино», а в 19.00 - «Золушка»;

- в Новопушкинском сквере в 21.00 пройдет ледово-футбольная вечеринка. Всем выдадут «фанатскую» атрибутику в цветах российского флага, а музыку в этот день будет играть известный футболист Руслан Нигматуллин;

- на площади Революции в 17.00 покажут спектакль «Ночь перед Рождеством»;

- на Тверской площади пройдут в 13.00 и в 15.00 постановки «Театрально-литературные» елки, детям выдадут костюмы сказочных принцесс и рыцарей.

16 декабря

- в Новопушкинском сквере в 17.00 покажут балет на льду «Чиполлино», а в 19.00 - «Щелкунчик»;

- на площади Революции в 16.00 покажут мюзикл «Шоу Игоря Портного», а в 18.00 - «Зачарованный лес»;

- на Ореховом бульваре в 17.00 представят спектакль «Госпожа Метелица»;

- на Ярцевской улице в 17.00 начнется «Сказка о царе Салтане»;

- в Камергерском переулке в 13.00 дети смогут принять участие в интерактивах «Дома сказок» (спектакль и мастер-класс);

- на Тверском бульваре в 15.00 детей на мастер-классе «По щучьему веленью» научат делать новогодние игрушки;

- в шале «Гастрономия вокруг света» на площади Революции в 15.00 научат готовить японское мороженое.

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