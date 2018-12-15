История возвращения: Приамурье стало родным домом для русской семьи из Киргизии

Получили подъемные на семью, обосновались, и стали сами помогать людям, таким же переселенцам. Им не всегда приходится легко, но они ни о чем не жалеют, так как очень давно мечтали вернуться на родину в Россию. Переселенцы из Киргизии Андрей и Наталья со своими четырьмя детьми рассказали о том, как решились на переезд.

Дальний Восток России огромен и разнообразен. Свой выбор для нового места жизни семья из Киргизии остановила на небольшом пригородном селе Чигири, до которого от самого центра Благовещенска всего 15 км. Теперь у них есть свой дом — его строит сам Андрей со старшим сыном Романом. Он ещё не закончен, идут отделочные работы, но жить в нем уже можно.

Так мечта о своем доме сбылась.

Два года назад на сайте Агентства по развитию человеческого капитала Дальнего Востока Андрей наткнулся на информацию о программе переселения соотечественников, проживающих за рубежом. Оказывается можно без проблем переехать в 10 дальневосточных регионов (тогда их было семь), в упрощенном порядке оформить разрешение на временное проживание и затем, за три месяца оформить гражданство и даже получить подъемные - 240 тысяч на заявителя и 120 тысяч на каждого члена семьи. Андрей прикинул – итого 800 тысяч. Сумма приличная. Семья выбрала Амурскую область.

Приамурье стало для Андрея настоящим домом. Автор фото: Юрий УФИМЦЕВ.

- Выплаты разделялись на два этапа. Сначала 500 тысяч, потом 300. Кроме того, по программе нам компенсировали затраты на переезд - только авиабилеты и контейнер для вещей обошлись нам в 240 тысяч рублей, - вспоминает Андрей.

Участок в Чигирях площадью в 13 соток купили через две недели после прилета. Построили двухуровневый дом, который они на бумаге спроектировали еще в Киргизии. Помимо жилых комнат, в нем есть гараж, кладовая, бойлерная и мастерская. Андрей - профессиональный сварщик и горный инженер. Поэтому подошел к строительству вдумчиво и без спешки. Работы по возведению дома завершил к весне, и в апреле семья смогла уже заехать в дом.

Не устают Андрей и Наталья удивляться отзывчивости и доброте дальневосточников.

— Вот вся эта мебель, что здесь стоит — это люди отдали. Звонили, спрашивали, надо ли нам что-нибудь, мол, строитесь же. Даже телевизор подарили! Мы были приятно удивлены. Люди действительно здесь хорошие. Нам даже собаку подарили. Белкой назвали, - рассказала Наталья.

После того, как Андрей с женой устроились и обжились, стали и сами помогать людям, собирающимся переехать в Амурскую область на жительство.

- У нас есть группа в Whats App, она называется «Всем миром в Амурской области», - говорит Наталья. – Мы там рассказываем о нашем переезде. Делимся опытом и советами - как не переплачивать риелтору, как правильно заполнять бумаги в УВД, чтобы не пришлось заново ждать своей очереди из пустячной описки. Хотя в большинстве организаций помогают заполнить бумаги правильно. Счет в банке открывают без проблем и по заграничному паспорту, а в УВД очень внимательно подходят к форме заполнения документов.

Ермолицкие чувствуют себя в России уже совсем как дома. По словам Андрей, сначала все было очень непривычно - продукты, товары бытовой химии, но быстро освоились.

- Мы с детьми по-настоящему дома, в полном смысле этого слова. Здесь их будущее. Старший сын учится на электрика, младшие еще не задумываются о профессии. Но они будут жить здесь на родине, среди русских людей, и говорить по-русски.

В планах у Ермолицких достроить дом, построить теплицу и выращивать овощи на высоких грядках, это рационально в плане использования земли и позволяет снимать хороший урожай. Думают, какие сорта посадить, чтобы они были такими же вкусными, как в Бишкеке. Также задумывают о том, чтобы взять землю по программе «Дальневосточный гектар».

Наталья и детьми давно мечтали вернуться в Россию. Автор фото: Юрий УФИМЦЕВ.

- Недавно мы познакомились с семьей из казахстанского Усть-Каменогорска, которая сюда переехала. Первое, что их восхитило, это какой здесь чистый воздух, а мы этим воздухом наслаждаемся каждый день, - сказал Андрей на прощание.

Эта история показывает, что мечты сбываются. Только надо приложить немного усилий и найти подходящую для себя программу. Все программы по переезду на Дальний Восток, а также информация о мерах поддержки, о доступных вакансиях и трудоустройстве есть на сайте Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Кроме того, там также есть подробная информация о программе «дальневосточный гектар», по которой граждане России могу безвозмездно в свое личное пользование получить один гектар земли и построить на нем дом своей мечты.