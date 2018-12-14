Пожар в «Питерлэнде»: когда закроют не прошедшие противопожарную проверку объекты?

Поздно вечером 13 декабря в банной зоне аквапарка ТРЦ «Питерлэнд» произошло возгорание. К ликвидации пожара было привлечено 15 единиц техники и 60 человек. По данным ГУ МЧС, сведения о пострадавших не поступали. В соцсетях очевидцы происшествия отметили, что объявления об эвакуации так и не поступило, хотя задымление было сильным. «Мы занимались в спортзале, и внезапно очень сильно понесло гарью. Выглянули в окно — в сторону залива — и увидели, что оттуда идут клубы дыма. Тренер сказал, что в аквапарке горит зал, внутри аквапарка вообще ничего не было видно», — сказал Михаил.

Напомним, что в августе Приморский суд уже закрывал торговый комплекс и аквапарк на три месяца. Причиной стали не устраненные нарушения пожарной безопасности, найденные еще за год до трагедии в «Зимней вишне». После ЧП представители МЧС вновь передали руководству «Питерлэнда» предписания о «работе над ошибками», которая должна состояться до 1 апреля 2019 года.

Внеплановые проверки в ТВК «Гарден Сити» в Приморском районе доказали, что в комплексе имеетсясвышедесятка нарушений

К сожалению, временное закрытие опасных объектов не всегда помогает решить проблему. Однако есть в Петербурге и такие места большого скопления людей, которые продолжают работать несмотря ни на что. Еще весной внеплановые проверки в ТВК «Гарден Сити» в Приморском районе доказали, что в комплексе имеется свыше десятка нарушений, угрожающих жизням людей. Запертые эвакуационные выходы, некачественная огнезащита вентиляционных каналов и несущих конструкций, невозможность экстренного подключения к насосной станции – любое из этих нарушений может сыграть трагическую роль при неблагоприятном развитии событий.

«Проблемы есть практически везде. И где-то настолько грубые, что не понятно, кто им дал разрешение на эксплуатацию здания с массовым пребыванием людей. Много нарушений, которые видно, а сколько ещё недоступно!» — заявил один из сотрудников МЧС, побывавшим в ТВК.

В результате прокуратура назначила владельцам «Гардена» штраф в 150 тысяч рублей и дала срок устранить нарушения до февраля 2019 года. Однако обеспокоенные горожане продолжают настаивать на закрытии небезопасного комплекса. Петиция о прекращении деятельности «Гарден Сити» набрала в сети несколько тысяч подписей.

Письменное заявление от депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Константина Чебыкина

Выступил за интересы петербуржцев и депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Константин Чебыкин. Он обратился в прокуратуру и в ГУ МЧС с письменными заявлениями после диалога с городскими активистами.

«Спасибо Константину Александровичу за поддержку и внимание к проблемам горожан. Хочется верить, что депутатский запрос повлияет на ситуацию, и мы добьемся справедливого решения нарушениям в этом ТВК», - отметила жительница Северной столицы Елена.

Остается надеяться, что вмешательство депутатов сдвинет с мертвой точки решение о закрытии опасных объектов города. Горожане ждут от представителей власти достаточно решимости, чтобы вопрос безопасности посетителей торговых комплексов был, наконец, закрыт.