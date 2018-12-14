Юрий Николаев: Я никогда не ставил себя выше зрителей

Накануне 70-летия (16-го декабря у телеведущего день рождения-ред.) один из самых любимых шоуменов страны — Юрий Николаев стал гостем радио «Комсомольская правда».

Как оказалось, у Юрия Александровича уже 30 лет «сухой закон», поэтому главным подарком на его юбилей будет не пышное застолье, а концерт с участием звезд эстрады.

- Максимум могу рюмочку поднять за столом, чтобы успокоить друзей. А по большому счету потерял к этому делу интерес, - признался «КП» Юрий Николаев.-Впереди праздничный концерт. Это будет 16 декабря в «Крокус Сити Холле», в 19 часов начало, снимает Первый канал. Для чего все это делается? Я хочу отблагодарить тех людей, с которыми я на протяжении с кем-то 20, с кем-то 30, с кем-то 40 лет провел и на телевизионном экране, и на сцене. И также тех тогда еще молодых пацанов и девочек, которые выходили на сцену «Утренней звезды», и они придут уже со своими детьми. И там будет много интересных номеров. Поэтому концерт будет очень разнообразный. Я назову несколько фамилий. Это и Юрий Антонов, и Григорий Лепс, и Вячеслав Добрынин, и Лев Лещенко, и Ани Лорак, и Анжелика Варум…

- В общем, весь цвет, можно сказать, соберется.

- Ну да. Но я выбирал не по именам, а по моему отношению с людьми. Со всеми меня связывает часть моей жизни, которой я горжусь.

- Я помню, мне, наверное, еще 10 лет не было, я смотрел «Утреннюю почту». И когда я сегодня вошел в нашу редакцию и увидел вас, я подумал: боже, как можно так с годами не меняться? Я старею с каждым годом, а вы – как законсервированный какой-то. В чем секрет?

- Я никогда об этом не задумывался. Другое дело, что всю свою жизнь я провел в движении. Спорт всегда шел не рядом, а как часть моей жизни – и теннис, и горные лыжи. Одно время я даже пилотировал самолеты, занимался охотой. Но я никогда не думал, что надо заняться спортом, чтобы похудеть, скажем. Ну, куда мне еще худеть-то? Я занимался теми видами, которые мне доставляют удовольствие. Я играю в теннис без поддавков, с азартом все это делаю. Я катаюсь на горных лыжах, теперь уже, конечно, с меньшей скоростью, но раньше с великим авантюризмом, я спускался по черным трассам, что-то доказывал себе. Сейчас я катаюсь, но уже с другой целью – просто ощутить, насколько я могу пройти трассу от начала до конца, не сбив дыхание. То есть мое отношение к спорту – не такая нагрузка, как была в свое время. Но спорт всегда присутствовал в моей жизни. Я даже конным спортом занимался недолго.

Юрий НиколаевФото: Мила СТРИЖ

- По поводу того, что жить в движении. Машины – это часть движения. Я знаю, что у вас машин было довольно много, у вас богатая автомобильная история.

- Начинал я на папином «Запорожце». Потом были «Жигули». Была первая модель, затем была третья модель, затем была четвертая модель. Но отправной точкой в моем автомобильном увлечении был 86-й год, когда я купил «Мерседес».

- А правда, что вы учились на каком-то советском джипе?

- Это был ГАЗ-69, «козел». У меня отец военный был, полковник. И у него был такой служебный джип, как сейчас говорят. А раньше его называли просто «козел». Первый раз я сел за руль с помощью отца, который мне рассказал, как переключаются скорости… Ну, азы управления. Это же не автомат был, это, естественно, коробка передач. Я сел за руль, и когда отец выезжал куда-то в командировки, на проселочной дороге он мне давал руль на обратном пути.

- До нас дозвонился Тимофей из Липецка.

Тимофей:

- Юрий Александрович, хочу вас поблагодарить за десятилетия замечательных выходных с прекрасным настроением, когда вы его создавали, когда с утра смотрел «Утреннюю почту», «Утреннюю звезду». И все время эти программы заряжали позитивом. И все время от вас исходили лучи позитива. К сожалению, сейчас на телевидении таких ведущих нет.

- Спасибо за эти слова. Тимофей, я думаю, все идет оттого, что я очень люблю свою профессию. Я очень люблю тех людей, для кого я работал и сейчас работаю. Я отношусь к зрителям с большим уважением и с большой любовью. Я никогда не ставил себя выше зрителей. Я предпочитал посмеяться над собой, над той ситуацией, в которой я очутился.

-Скажите, а в машине для вас музыка важна, или машина – это средство сосредоточенного умиротворения?

- Нет, важна. У меня в машине целый подбор тех музыкальных произведений, которые мне нравятся, причем разных. Это и рок, и рэп, и классика, и Бах, и Бетховен.

- А из современных исполнителей вам кто нравится?

- Мне очень нравится Григорий Лепс, очень нравится Агутин.

Они очень хорошие музыканты. Можно быть профессионалом, но не быть музыкантом. А это и музыканты, и профессионалы. И очень требовательные к себе. Я дружен с Юрием Антоновым больше 35 лет. Он настолько требователен к себе, он настолько (не люблю это слово) трудоголик.

- Нам тут пишут: «У какого артиста в то советское время был самый, как говорили, крутой автомобиль?» Про «Мерседес» Высоцкого знают все. У вас, кстати, тоже был «Мерседес», но уже в более позднее время.

- Да, в более позднее. Хотя по тем временам это было событие. В 86-м году. У Высоцкого, который скончался в 80-м, был раньше. По-моему, у кого-то из Большого театра был «Мерседес». Иномарки были у Никиты Михалкова, Владимира Мигули, у Юрия Антонова. У Антонова была «Вольво», у Никиты Михалкова – «Мерседес», у Мигули – какая-то американская машина. У Саши Градского тоже была какая-то большая иномарка.

- Юрий Александрович, а вы к нам на какой машине приехали?

- Да, я люблю машины, люблю сидеть за рулем, тем более такой машины. У меня «Мерседес».

- Вы не изменяете марке?

- Изменял, потом опять вернулся. Не буду перечислять все марки – были и американки, и немецкие машины, и шведская «Вольво», но я вернулся лет 20 назад опять к «Мерседесу» и уже не изменяю ему.