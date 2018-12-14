2018-12-14T21:07:57+03:00
В мире

Кадровая чехарда Дональда Трампа: от американского президента бегут чиновники

В администрации США скоро будет некому работать?
Сергей НОВИКОВ
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Жесткий авторитарный подход Трмпа весьма эффективен в бизнесе, но вот в американской политике, похоже, не совсем пришелся ко дворуЖесткий авторитарный подход Трмпа весьма эффективен в бизнесе, но вот в американской политике, похоже, не совсем пришелся ко дворуФото: REUTERS
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Про управленческие таланты американского президента Дональда Трампа слагают легенды. Вероятно, его жесткий авторитарный подход весьма эффективен в бизнесе, но вот в американской политике, похоже, не совсем пришелся ко двору. Как минимум выливается он в кадровую чехарду и бесконечные увольнения в ближайшем окружении главы Белого дома. Об эффективности президентского курса в такой ситуации говорить, судя по всему, не приходится. Вот и журналисты американского издания Newsweek разбирались в особенностях кадровой политики Дональда Трампа и сравнили ее с успешной, на их взгляд, эпохой правления Джорджа Буша-старшего

Лидер по увольнениям

Отставка главы аппарата Белого дома Джона Келли сделала его в одним из длинного списка высокопоставленных чиновников, покинувших администрацию Дональда Трампа.

Тем самым текучка кадров среди руководящих сотрудников администрации Белого дома (без учета министерских должностей) составила 62%. Брукингский институт подсчитал, что при Трампе этот показатель выше, чем у предыдущих 6 президентов США! Более того, из 24 чиновников в ранге министра свои должности в администрации оставили 9!

Если у Трампа самая высокая текучка кадров, у кого же самая низкая? У недавно умершего Джорджа Буша-старшего. Из его администрации за первые два года ушло всего 25% чиновников. При этом кабинет не покинул ни один министр.

Исследование кадровой политики американский президентов показывает, что Буш-старший отличался более человечным подходом к подчиненным, которые отплачивали ему невероятной сплоченностью. Этим, похоже, обусловлены и многие внешнеполитические достижения Буша-старшего.

Импульсивность Трампа превыше всего

Глядя на высокую текучку в команде Трампа, несложно заметить ее влияние на американскую политику за последние два года.

Импульсивные нововведения стали обыденностью. Например, линия в отношении Северной Кореи. Трамп метался от яростных угроз, до дружелюбных заявлений после встречи с Ким Чен Ыном о том, что Пхеньян больше не является угрозой, хотя по сути ничего не изменилось.

Другие шаги были попросту плохо проработаны, недостаточно скоординированы или загублены в ходе реализации. Например, запрет на въезд в США, изначально направленный на ограничения для жителей семи мусульманских стран. Его введение вызвало хаос в госорганах – они практически не принимали участия в его разработке. Бескомпромиссная миграционная политика американских в итоге привела к крайне негативной реакции после того, как на границе с Мексикой сотни детей насильно были разлучены со своими семьями.

Внутренняя борьба между советниками и руководителями разных уровней стала особенно интенсивной, грязной. Более того, все чаще информация о ней все чаще стала просачиваться в прессу. По словам весьма консервативного критика Трампа, Дэвида Фрума, ни одна администрация ранее не выносила столько сора из избы.

Сама по себе голая статистика кадровой ситуации в администрации в полной мере не отражает масштаб проблемы. Всего за года у Трампа было 3 советника по нацбезопасности, 2 руководителя аппарата Белого Дома, 2 госсекретаря, 2 министра нацбезопасности, 2 директора ЦРУ, 2 директора Национального экономического совета. А скоро еще станет и 2 генеральных прокурора.

Человечный, мягкий подход

Внешнеполитическая и оборонная команды Буша-страшего, напротив, были известны своими достижениями и эффективностью, а также лояльностью, коллегиальностью, а также практическим отсутствием утечек. Как говорил биограф Буша Джон Мичам, «команда Буша работала в гармонии».

За все время в администрации Буша был всего лишь один советник по вопросам нацбезопасности. А его первый госсекретарь, Джеймс Бейкер, проработал на этой должности три года, прежду чем стать главой аппарата.

Эти-то люди и добились нескольких серьезных внешнеполитических удач. Они руководили во времена турбулентности в международной политики – падение Берлинской стены, конец Холодной войны. Они договорились о сокращении ядерных вооружений, привели объединенную Германию в НАТО, а также сформировали широкую международную коалицию, которая выбила Саддама Хусейна из Кувейта.

В чем же секрет успеха? Буш требовал от своих советников работать всех вместе как одну команду. Борьба за лидерство пресекалась и не выходила за рамки существующих норм. Советники должны были налаживать отношения не только с самим президентом, но и друг с другом, а также воздерживаться от подковерной борьбы. Открытые дебаты тогда всегда предшествовали принятию судьбоносных решений.

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