Сестра Ким Кардашьян, жена голливудского супергероя и родственница Трампа: Forbes назвал самых высокооплачиваемых моделей планеты

Финансовый журнал Forbes опубликовал ежегодный список самых высокооплачиваемых моделей планеты. В рейтинг попали манекенщицы, заработавшие за 2018 год больше остальных. Составители рейтинга учитывали не только гонорары за показы и фотосессии, но и рекламные контракты, заработки в соцсетях и другие источники дохода. Кто они, эти богини подиума, которых природа наградила не только красотой, но и коммерческой жилкой? Представляем вам горячую десятку самых богатых моделей планеты.

1. КЕНДАЛЛ ДЖЕННЕР

Доход: $22,5 млн.

Кендалл ДженнерФото: GLOBAL LOOK PRESS

Воистину, семейство Кардашьян делает деньги буквально из воздуха. Неудивительно, что список самых состоятельных моделей планеты возглавила Кендалл Дженнер – младшая сестра Ким Кардашьян. 23-летняя красотка сотрудничает с такими известными брендами, как Estee Lauder, Adidas, Calvin Klein и другие. Вместе с заработками на подиуме и рекламными контрактами Кендалл складывает в свою копилку доходы от съемок в реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и поступления из соцсетей (один только ее пост в Инстаграме стоит 400-500 тысяч долларов). В отличие от своих фигуристых сестричек Кендалл всегда была высокой и худой – это и определило ее карьеру. Предприимчивая мамаша Крис Дженнер отдала дочку в модельный бизнес уже в 13 лет. И, как видим, девушка преуспела.

2. КАРЛИ КЛОСС

Доход: $13 млн.

Карли КлоссФото: GLOBAL LOOK PRESS

Длинноногая американка – «лицо» брендов Swarovski, Adidas и Estee Lauder. Не исключено, что на стремительный финансовый взлет и рост популярности 26-летней Карли повлияла ее свадьба. В 2018 году Карли вышла замуж за миллионера Джошуа Кушнера – младшего брата Джареда Кушнера. А Джаред Кушнер - муж Иванки Трамп и зять – кого? Верно, президента США Дональда Трампа. Семья – великое дело.

3. КРИССИ ТЕЙГЕН

Доход: $11,5 млн.

Крисси ТейгенФото: GLOBAL LOOK PRESS

Не смотрите, что Крисси на этом фото выглядит совсем не как худышка-модель. 33-летняя супруга популярного певца Джона Ледженда в этом году родила второго ребенка, и пока никак не может прийти в форму. Что не мешает ей зарабатывать баснословные барыши. Крисси – ведущая популярного кулинарного шоу на канале Cooking Channel, она выпустила две книги рецептов и производит собственную линейку посуды. На ее Инстаграм подписаны 20 миллионов человек – а это чего-то да стоит.

4. РОЗИ ХАНТИНГТОН-УАЙТЛИ

Доход: $11,5 млн.

Рози Хантингтон-УайтлиФото: GLOBAL LOOK PRESS

31-летняя британка – лицо магазина одежды Marks & Spencers и других брендов. А еще она – подруга героя голливудских боевиков Джейсона Стэтхэма. Пара вместе с 2010 года. В прошлом году Рози родила звезде блокбастеров сына Джека, но засиживаться в декрете не стала. Красавица быстро вернула свои модельные параметры и снова снимается в рекламных фотосессиях.

5. ЖИЗЕЛЬ БУНДХЕН

Доход: $10 млн.

Жизель БундхенФото: GLOBAL LOOK PRESS

Она давно уже не ходит по подиуму, но это не мешает ей зарабатывать миллионные гонорары. 37-летняя Жизель не просто красавица-манекенщица, она еще и очень успешная бизнес-леди. Под собственным именем она производит одежду, обувь и нижнее белье. Большой популярностью во всем мире пользуются пляжные шлёпанцы и босоножки Ipanema — их каждый год выпускается 25 миллионов пар. Кроме того, модель показала себя удачливой бизнесвумен, вкладывая заработанные средства в выгодные проекты, например, инвестируя в покупку земли и недвижимости. В этом году в свет вышла ее книга «Уроки: мой путь к осознанной жизни», где она рассказывает о том, как добилась успеха в карьере.

6. КАРА ДЕЛЕВИНЬ

Доход: $10 млн.

Кара ДелевиньФото: GLOBAL LOOK PRESS

В прошлом году 26-летняя британка не попала в десятку самых высокооплачиваемых моделей – и, видимо, решила наверстать упущенное. Кара заключила контракты с Douglas Cosmetics, Rimmel, Tag Heuer, Dior Beauty – и снова оказалась на коне. Но больше чем подиум ее манит карьера в Голливуде. Девушка уже снялась в фильмах «Анна Каренина», «Отряд самоубийц», «Валериан и город тысячи планет», «Лондонские поля» и других.

7. ДЖИДЖИ ХАДИД

Доход: $9,5 млн.

Джиджи ХадидФото: GLOBAL LOOK PRESS

23-летняя Джиджи - дочка калифорнийского миллионера Мохамеда Хадида и голландской модели Иоланды Фостер, с детства крутилась за кулисами модных показов. Неудивительно, что, повзрослев, девушка пошла по стопам матери. Она – звезда соцсетей, только в Инстаграме у нее 45 миллиона подписчиков. В этом году Джиджи участвовала во всех Неделях моды, от Парижа до Милана. Модные дома и известные бренды выстраиваются к ней в очередь с предложениями о сотрудничестве.

8. БЕЛЛА ХАДИД

Доход: 8,5 млн.

Белла ХадидФото: EAST NEWS

В затылок Джиджи дышит ее младшая сестра Белла. Она - лицо брендов Dior, Bulgari и Tag Heuer. Каждый год Белла выходит на подиум в шоу Victoria’s Secret – она штатный «ангел» известной бельевой марки. И, конечно, на ее счет капают доходы от Инстаграма – у нее 21 миллион подписчиков.

9. ДЖОАН СМОЛЛС

Доход: 8,5 млн.

Джоан СмоллсФото: GLOBAL LOOK PRESS

Ее история – сказка о Золушке. Джоан родилась в небогатой пуэрториканской семье и с детства грезила подиумом. Ее мечта сбылась: сегодня Джоан – лицо люксовых брендов Estee Lauder, Moschino и других.

10. ДАУТЦЕН КРЕЗ

Доход: $8 млн.

Даутцен КрезФото: GLOBAL LOOK PRESS

33-летняя нидерландская модель много лет подряд была самым красивым «ангелом» Victoria’s Secret. Но теперь это в прошлом. Тем не менее, Даутцен уверенно держится в десятке «лучших» благодаря контракту с косметической маркой L’Oreal. Пополняют ее копилку и другие рекламные контракты.