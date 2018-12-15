2018-12-15T11:26:30+03:00
Звезды

"Майка в сетку- это сильно!": Игорь Николаев показал фото молодой Аллегровой и рассмешил сеть

Поклонники считают, что звезды на фото в 80-х выглядят модно, но забавно
Ольга АНТОНОВА
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Игорь Николаев поделился фотографией из прошлогоИгорь Николаев поделился фотографией из прошлогоФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Старые фото всегда вызывают ностальгию, ведь это тоска об ушедших временах, когда мы чуть моложе и быть может счастливее. Звездам эта ностальгия, видимо, тоже свойственна, поэтому на днях Игорь Николаев поделился фотографией, где он запечатлен с Ириной Аллегровой. На нем они молодые, одеты по моде конца 80-х годов, и судя по всему, сфотографированы после какого-то выступления.

"Вот, нашел фото в интернете... Где это? Когда это? Ира, может, ты помнишь?" - подписал он ретро-снимок.

igor_nikolaev_musicigor_nikolaev_music
Вот, нашёл фото в интернете... Где это?.. Когда это?)
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А поклонники в комментариях уже отметили, что кумиры хотя выглядят и модно, но по нынешним временам очень смешно. На Николаеве модная в то время майка сеточкой, а макияж Аллегровой не обошелся без ярко-розовой помады. Модными в те времена были тонькие брови- ниточки.

«Тут молодые еще, но уже знаменитые», «Ха-ха, секс-символы», «Да уж, майка в сеточку — это сильно. Вот были времена», «Смешные», «Молодые и дерзкие!» —отметили фолловеры.

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- Не успевал. Моя жизнь опережала мои мечты. Когда я приехал в Москву с Сахалина, мне было всего15. Москва захлестнула: нужно было деньги добывать и учиться. Слава богу, все это мне удавалось. И знакомства все очень ранние. В 18 лет с Михаилом Таничем и с Лидией Козловой - замечательными поэтами-песенниками, с которыми мы всю жизнь продружили. А в 19 я уже начал работать с Аллой Пугачевой. (подробности)

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