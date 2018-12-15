2018-12-15T12:04:46+03:00
Звезды

Ксения Бородина: «Муж пьет каждый день, вот и не вижу его»

Телеведущая собрала в одном посте все комментарии о своем супруге
Ольга АНТОНОВА
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Месяц назад Ксения и Курбан отметили годовщину со дня знакомстваМесяц назад Ксения и Курбан отметили годовщину со дня знакомстваФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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После семейного кризиса, который случился у Ксении Бородиной и Омара Курбанова больше двух лет назад, казалось бы, в звездном доме поселилась любовь и гармония. Однако же, поклонники ведущей "Дом-2" почему-то уверены, что у пары не всегда все счастливо, но супруги это тщательно скрывают. И похоже, сама Ксения так устала от этих домыслов, что решила собрать самые популярные эпитеты, которые сыплются в адрес своего мужа и себя.

Начала она со снимка со съемок шоу «Бородина против Бузовой», где позирует на снимке в коротких кожаных шортах, леопардовых колготках и свитере с открытым плечом. «Это что леопард? Опять она рот открыла, неужели нельзя с закрытым фоткаться. А обязательно так ногу все время отставлять? Может, у вас проблемы с ногами? Ой, леопардовые колготки, у моей мамы такие были и у старшей сестры, и у соседки, надо достать из шкафа. А кто тоже зашел чисто комменты почитать? Фу, как некрасиво отписываюсь: опять в раскоряку стоит, ну скажите уже кто-нибудь ей! Она снизу фоткает себя, потому что у нее комплексы из-за роста», — в подписи к кадру Бородина собрала самые популярные комментарии, которые ей пишут на странице.

В комментарии тут же пришел супруг, Курбан Омаров. Предприниматель задал еще один распространенный вопрос: «Мужа давно не видно, развелись?» Ксения не осталась в долгу и иронично ответила ему.

«Да нет, просто муж пьет каждый день, вот и не вижу его», — написала Бородина.

Месяц назад Ксения и Курбан отметили годовщину со дня знакомства. Тогда Бородина посвятила трогательный пост супругу, собрав архивные кадры. «Признаюсь честно, муж, ты мне понравился с первого дня нашего знакомства, мне кажется, ты меня сразу спалил. Прошло каких-то четыре года, а смотря эти фото и видео, кажется, что мы тут совсем дети, которые выпендриваются, стесняются друг друга, кайфуют, это самые сладкие моменты», — призналась звезда.

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