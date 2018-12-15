2018-12-15T13:27:44+03:00
Звезды

Куда делились миллионы? Вдова Михаила Пуговкина живет в нищете

При этом ее внуки купили роскошные апартаменты в Москве
Ольга АНТОНОВА
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Михаил Пуговкин не стало десять лет назад. В наследство своей третьей жене он оставил четыре квартиры в Москве, земельный участок, машину, сбереженияМихаил Пуговкин не стало десять лет назад. В наследство своей третьей жене он оставил четыре квартиры в Москве, земельный участок, машину, сбереженияФото: ТАСС
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Звезда советского кино Михаил Пуговкин оставил супруге несколько квартир в Москве, которые оценивают в десятки миллионов рублей. Однако сейчас женщина живет в ветхом доме на окраине Ростова-на-Дону. Как так получилось? Этот вопрос обсуждали в студии передачи «Андрей Малахов. Прямой эфир».

Михаил Пуговкин не стало десять лет назад. В наследство своей третьей жене он оставил четыре квартиры в Москве, земельный участок, машину, сбережения. Обиженной оказалась единственная дочь актера от первого брака – Елена Прибрежецкая, а также ее сын Михаил, родной внук артиста. Наследники короля комедий тогда заявила, что Ирина специально все сделала для того, чтобы испортить отношения отца и дочери, чтобы прибрать к рукам его состояние. Ирина парировала: мол, дочери и внуку было плевать на отца и деда, что очень сильно обижало артиста. И пока дочь грозила мачехе судом, та занималась тем, чтобы правильно оформить творческое наследие актера. Еще при жизни актера Ирина Лаврова-Пуговкина открыла в Ялте музей и памятник Пуговкину. После его смерти «Центр Михаила Пуговкина» переехал в Ростов-на-Дону. По словам Ирины, такова была воля актера, так как он воевал в этих местах. Туда же перебралась и сама вдова. Но какого же было удивление гостей программы, когда выяснилось, что живет она в ветхой квартире и в полной, беспросветной нищете. А как же квартиры? Антиквариат? Куда делось многомиллионное наследство актера?

Вдова Михаила Пуговкина живет в нищете

Вдова Михаила Пуговкина живет в нищете

К 75-летней женщине приходят волонтеры и соцработник. Она призналась, что живет в Ростове ради прописки – чтоб быть ближе к музею.

«Я просто живу своей жизнью, никому не мешаю. Вот уже на протяжении 10 лет выполняю творческую миссию Михаила Пуговкина, — поделилась Лаврова в студии программы. — Мне помогают близкие, друзья, коллеги Михаила Ивановича. А оказалась я в Ростове-на-Дону потому, что супруг воевал здесь в свое время».

Ирина Константиновна рассказала, что столичные квартиры Пуговкина обменяли внуки и правнуки Лавровой, и теперь проживают в новых апартаментах.

«Нам правительство дало квартиру в Глинищенском переулке Москвы. Там не квартира была, а только две комнаты – 14 и 12 метров без кухни. Мы там задыхались в центре города. Мы продали и купили две квартиры в Сокольниках, прямо у парка. Потом туда приехали мои внуки, четверо, которые нам помогали. Потом они продали эту квартиру. Это была воля Михаила Ивановича. И ее не стоит обсуждать», – рассказала Пуговкина-Лаврова. Правда, она не может объяснить, почему сейчас едва сводит концы с концами.

Единственная дочь актера от первого брака – Елена Прибрежецкая

Единственная дочь актера от первого брака – Елена Прибрежецкая

Кто-то из присутствующих в студии ток-шоу предположил, что вдова Пуговкина все распродала, а полученные деньги использовала на лечение артиста. Однако подобный довод так и остался без комментария Ирины Константиновны. Сама она не жалуется на свою жизнь, считает, что все у нее есть и не намерена что-то выпрашивать у внуков.

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