Певица Maksim впервые показала младшую дочь

Кажется, жизнь певицы Maksim постепенно налаживается. Она за полгода восстановила здоровье, вновь вернулась на сцену и готова снова делиться с поклонниками некоторыми событиями из своей жизни. Так, на днях певица впервые показала свою младшую дочь Марию, которая появилась на свет четыре года назад. Надо отметить, что звезда до этого всячески скрывала лицо младшей дочери из-за договоренности с ее отцом, бизнесменом Антоном Петровым. Но, видимо, желание показать, как поет Маша оказалось сильнее и певица опубликовала небольшое видео, правда, лицо ребенка так и не показала. В ролике девочка идет от камеры к елке, которую наряжает и поет милую, рождественскую песню. Маше помогает старшая сестра.

«Дом вверх дном» , — так подписала предновогоднее видео певица, которая сейчас, к слову, находится в новых отношениях.

Напомним, МакSим тяжело переживала разрыв с отцом младшей дочери. Об изменах любимого мужчины певица узнала, будучи на седьмом месяце беременности. Антон Петров увлекся дочерью депутата Александра Брыксина Лизой, которая в свое время профессионально занималась художественной гимнастикой. Некоторое время спустя Лиза и бизнесмен поженились. Сейчас неизвестно, как обстоит семейная жизнь у пары, так как оба супруга не рассказывают о личном.

maksim.music.ru #МакSим: Дом вверх дном

Певица старалась не показывать на публике, как ей приходится тяжело. За это время они ни разу не сказала ничего плохого об Антоне, который предал ее. «Марина очень тяжело переживала измену, — делилась со «СтарХитом» знакомая певицы Регина. — Страшно ревновала, не спала ночами, плакала в подушку, но боль держала внутри. Даже виду первое время не подавала, что ей все известно. Они никогда не говорила о нем ничего плохого. Заботливый, внимательный, с чувством юмора, умный, щедрый... Марина мечтала о полноценной семье. Но Антон, видимо, решил иначе. Он хороший отец, помогает ей с маленькой Машенькой — часто приезжает в гости, нянчится, носит на руках, наблюдает за тем, как дочка растет. Покупает ей игрушки, дарит Марине цветы. Но представляете, каково это — делить любимого человека с другой! До последнего она надеялась, что Антон вернется. Но этой весной он сам внезапно поставил точку — расписался с Лизой. Для Марины, которая узнала о событии через окружение, это был страшный удар.