Самый маленький в мире дом сдают туристам за 10 евро

История про детские игры взрослых людей. Которые, впрочем, приносят вполне реальные деньги.

Начинается она так: на Рождество 2018 года впервые сдается в аренду туристам через сайт Airbnb дом в городе Кнуффинген. Типичный немецкий дом из красного кирпича. В доме есть все, что нужно для праздника: камин, кровать, елка, новогодние гирлянды, коробки с подарками... Стоит недорого, 10 евро за ночь. Вот только рост гостей должен быть не больше 2 сантиметров. Потому как кровать - размером с почтовую марку, а высота елки 4 сантиметра. Как на нее еще и грилянды с лампочками повесили, непонятно!

Объясняю, что к чему. Кнуффинген - город, как вы уже поняли, не настоящий. Это часть музея "Миниатюрная страна чудес" в Гамбурге, больше известного своей занесенной в Книгу рекордов Гиннесса самой большой в мире моделью железной дороги (да, самая большая миниатюра, как бы парадоксально это ни звучало).

Длина игрушечных путей - 15 километров! По ним ходят 10 тысяч мини-вагонов. Рядом в таком же миниатюрном аэропорту взлетают в воздух крошечные самолеты. "Миниатюрная страна чудес" состоит из нескольких "миров", как называют разделы музея его создатели - от Скандинавии и Италии до США и Гамбурга.

В том числе городок Кнуффинген, состоящий из 500 моделей домов. Один из них и решили сдать в аренду через Airbnb - чтобы все как у больших. Деньги, вырученные во время акции, пойдут в благотворительную организацию Hanseatic Help. Желающих играючи потратить 10 евро оказалось много, на все праздничные ночи кнуффингенский дом уже забронирован.

Впрочем, игры играми, а "Миниатюрная страна чудес" - серьезный бизнес. Там работают 300 человек. На создание музея ушел 21 миллион евро. Там применяются самые современные технологии - поезда и машины ездят, лампочки светят, самолеты летают, снег идет... А входные билеты для людей из большого мира стоят 15 евро.