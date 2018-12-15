Как празднуют Новый год 2019 в аэропортах России: Балет и бесплатный билет

МОСКВА, ШЕРЕМЕТЬЕВО

В столичном аэропорту "Шереметьево" главный праздник состоится 20 декабря - еще до предновогоднего наплыва пассажиров. Но все равно в нем успеют поучаствовать десятки тысяч человек, которые будут улетать и прилетать в "Шереметьево" после 15 часов.

Они увидят неожиданное для аэропорта зрелище - балет "Золушка" в исполнении артистов Государственного академического театра классического балета Натальи Касаткиной и Владимира Василева. И литературный перформанс по мотивам произведений Пушкина.

Из более практичных подарков: розыгрыш скидочных карт на покупки в магазинах Sheremetyevo Duty Free Heinemann. И бесплатные открытки, которые можно будет отправить в любую точку мира.

МОСКВА, "ДОМОДЕДОВО"

В "Домодедово" на втором этаже уже открылся рождествнский рынок, работать он будет до 15 января. В деревянных павильонах продают сувениры, елочные украшения, вязаные вещи, пряники, мед...

"АЭРОЭКСПРЕСС"

С 1 декабря до 15 января для детей до 14 лет билет на "Аэроэкспресс" стоит всего 1 рубль. В любой из аэропортов либо из них. Экономия существенная - обычная стоимость проезда 500 рублей (бесплатно только для детей до 5 лет).

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, "ПУЛКОВО"

В "Пулково" в зале регистрации на третьем этаже с 21 декабря можно поучаствовать в благотворительной ярмарке "Добрый аэропорт" - купить сувениры, а деньги пойдут в благотворительные фонды Санкт-Петербурга.

В зале вылета - другая акция, под названием "Шародарики", тоже с 21 декабря. Ттут шар можно не только купить (стоимость перечислят в благотворительный фонд AdVita), но и самостоятельно украсить или написать новогодние пожелания. Если время до рейса позволяет.

КРАСНОДАР И СОЧИ

Прагматичный подход: покупаете все, что хочется, в магазинах аэропортов с 24 декабря до 13 января, а чеки участвуют в лотерее. Главный приз - полет в Прагу. В Краснодаре для участия в розыгрыше дотаточно покупки на 1 тысячу рублей, в Сочи минимальный чек вдвое больше.