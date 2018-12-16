Олег Кожемяко: Если стану губернатором, останусь жить в своей старой пятиэтажке...

- Алло, Олег Николаевич! Скажите, как вы сегодняшний день начали? С чего?

- Начал - с пробежки.

- Серьезно?

- Да.

Олег Кожемяко - в эфире Радио «Комсомольская Правда»: Если стану губернатором Приморья, останусь жить в своей старой пятиэтажке... 00:00 00:00

- Сколько же вы пробежали?

- Семерочку.

- Семь километров?

- Да. Потом в храм сходил. Потом проголосовал, потом пошел на завтрак.

- Супруга завтрак теперь уже вам готовит?

- Да. Готовит супруга, конечно.

- Что у вас сегодня было на завтрак? Колитесь!

- Нет, мы на завтрак пошли в кафе с ней.

- Понял.

Когда мы с вами в сентябре, через пару недель после вашего назначения и.о. губернатора, были на центральной площади Владивостока, вас многие приморцы приветствовали как старого знакомого: "Олег, привет!" Сегодня какая атмосфера была на избирательном участке?

- Нормальная, атмосфера. Спокойная. Все говорили, что поддерживают, когда выходили: «Олег, мы за тебя!». Люди интеллигентные.

- Гадостей никто никаких за это время не говорил?

- Нет. Абсолютно. Зачем? Мы - не говорим, и нам не говорили.

- Скажите, правда, что Олег Кожемяко, когда был временно исполняющий обязанности, в час выдавал по 15-17 распоряжений? И всего за это время несколько тысяч вы их выдали?

- По итогам встреч с населением в основном были распоряжения. И сейчас мы их систематизируем. А потом - если меня в итоге изберут - будем выполнять все это. Куда деться! И часть выполняли на месте.

- А вы с супругой сегодня ходили? Или один. Голосовать.

- С супругой. Обязательно. Мы сейчас сидим ужинаем - тоже с супругой. Зашли в ресторанчик.

- Скажите, пока еще подводятся итоги, но если Кожемяко станет губернатором Приморья, какое будет первое ваше решение? Первый шаг.

- Если мы победим - надо будет поблагодарить людей. Всех, кто поддерживал и помогал мне.

- Понятно. А как с программами остальных претендентов поступите?

- Все, что здравое, все должно быть применено. Все, что наносное – зачем?

- И завершающий вопрос. У вас супругу Ириной, кажется, зовут?

- Да.

- Вы так же в хрущевке будете жить с Ининой, вот где я у вас был в гостях - если победите? Или переедете.

- Куда нам переезжать? У нас пока нет другой квартиры, поэтому там и будем жить. Почему, - она не хрущевка! Не совсем такая хрущевка.

- Я же видел. Старая пятиэтажка.

- Нормальная.

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