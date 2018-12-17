Новый мировой кризис может случиться уже в следующем году

В экономике США снова что-то неладно. Точь-в-точь как в голливудских фильмах. Сначала все радужно и спокойно, потом жизнь главного героя (а он вообще-то хороший парень) катится в тартарары, но он находит в себе силы, спасает семью и весь мир. В глобальной экономике закручивается не менее захватывающий сюжет. Пока все вроде прекрасно. Но признаки грядущего кризиса уже видны. И не факт, что на этот раз нас ждет хеппи-энд…

Раздутые Штаты

Увы, мировая экономика так устроена, что почти все завязано на США. Тряханет Америку - и волны цунами разойдутся по всему миру. Первые толчки этой осенью почувствовали на себе биржи. Акции американских технологичных компаний (Amazon, Apple, Facebook) осенью упали на 20 - 30%. После этого все ждут, что в США вот-вот лопнет биржевой пузырь, надувавшийся много лет.

- Американские акции стали очень дорогими. Есть такой индикатор как «цена-прибыль». Если раньше в США он был на уровне 1 к 20, то сейчас почти 1 к 100. А по технологичным компаниям он уже превышает 1 к 300, - говорит Алексей Коренев, аналитик группы компаний «Финам».

Показатель, о котором идет речь, означает, за какой срок (в годах) вы окупите свои инвестиции в акции, если будете получать свою долю от чистой прибыли компании. Для сравнения: в России этот показатель составляет 1 к 10. То есть пузырь на американском рынке огромный. Из-за чего же он так надулся?

Зомби наступают

В прошлый кризис Федеральная резервная система США придумала хитрый план. Чтобы поддержать свою экономику, заокеанский аналог российского ЦБ начал печатать деньги. То есть раздавать их по нулевым ставкам, списывать проблемные долги крупным компаниям. Это привело к тому, что резко выросла доля бизнесов, которые не могут работать без постоянной финансовой подпитки. Даже кредит под 1 - 2% годовых делает их убыточными - то есть буквально ходячими мертвецами, компаниями-зомби.

- ФРС США начала поднимать процентные ставки, и это делает многие компании некредитоспособными, - говорит Алексей Коренев.

Похожая проблема и в странах Старого Света, где Европейский центральный банк тоже стимулировал экономику за счет низких процентных ставок. В итоге доля компаний-зомби в развитых странах достигла 12%. Это означает, что потенциально каждая восьмая фирма в ближайшее время может объявить о банкротстве.

- Прибыль таких компаний не покрывала их расходы на обслуживание долгов даже по посткризисным сверхнизким процентным ставкам, - отмечают эксперты Банка международных расчетов.

Причем перекредитован не только бизнес, но и целые государства. Но если возможный дефолт кого-нибудь там в Африке мало волнует, то растущая долговая нагрузка США - это не шутки.

Госдолг США растет быстрее чем экономикаФото: GLOBAL LOOK PRESS

Двадцать два триллиона долларов долгов

США как большой финансовый магнит притягивают к себе деньги всего мира. В частности, подсадили даже развитые страны на свои гособлигации. И вот уже сколько лет пользуются этими почти бесплатными деньгами для собственного развития. Сначала казалось, что хитрые американцы все продумали до мелочей. Каждый год сводили бюджет с дефицитом и покрывали его новыми займами - выпуском гособлигаций. Делали это намеренно - провоцируя мир инвестировать в развитие США. Осталось только дождаться поворотной точки - когда за счет бума новых технологий и производств доходы превысят расходы и можно будет за пару-тройку лет отдать гигантский долг. Но пока не выходит - долг накапливается.

- Госдолг растет, и я думаю, что он растет быстрее, чем наша экономика, - признался недавно председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл.

За последние 50 лет профицит бюджета США был только четыре года. Все остальное время страна жила не по средствам, постоянно занимая деньги на внешних рынках. К примеру, в 2000 году госдолг составлял меньше $6 трлн, а сейчас страна в долгах на $22 трлн. Впрочем, важен не размер суммы, а ее соотношение с ВВП страны. Если в 2000 году долг составлял лишь 60% ВВП, то сегодня - 108%. Тенденция настораживающая и даже пугающая. Инвесторы понимают, что бесконечно так продолжаться не может. Доходность американских гособлигаций растет и стала очень высокой - почти 3% годовых. А на бирже это плохой знак. Ведь чем выше прибыль, тем выше риск. В данном случае - глобального кризиса.

А ЧТО В РОССИИ?

Тихой гавани не будет

Надеяться, что мы будем сидеть на «островке стабильности», не приходится. Это выражение появилось в 2008 году, когда наши чиновники успокаивали россиян, что кризис пройдет стороной. Не прошел.

- Рынок ждет кризиса. У западных экспертов есть только одно разногласие: когда все рухнет - в 2019 или 2020 году. А все потому, что напечатали столько денег, что их некуда девать. И теперь в мировой экономике такие диспропорции, которых раньше никогда не было, - заявил в эфире Радио «КП» (97,2 FM) политолог Михаил Леонтьев.

- На мой взгляд, временной лаг до схлопывания пузыря на американском рынке - от 6 до 24 месяцев, - соглашается Алексей Коренев. - Думаю, годик у нас точно есть. Вопрос в другом: насколько глубоким и продолжительным на этот раз будет падение. Любой кризис не похож на другой. Они всегда имеют разные причины и разные спусковые крючки.

Главная опасность для России - падение цен на нефтьФото: REUTERS

Главная опасность для России - падение цен на нефть. Во время кризиса спрос на сырье всегда низкий. Баррель за пару последних месяцев уже подешевел с $80 до $60. Ниже пока не упал лишь из-за недавнего соглашения стран - экспортеров нефти. Они договорились сократить добычу и сбалансировать спрос и предложение на рынке. Тем не менее, если грянет серьезный кризис, эти меры могут не помочь.

- В экономике исторически наблюдается цикличность. За периодами роста всегда следует спад, - говорит главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин. - Но в целом эти циклы уже перестали быть сюрпризами. К ним и центробанки, и правительства готовятся. У нашего ЦБ, например, есть резервы и другие меры быстрого реагирования. Циклы роста становятся длиннее, а циклы спада - короче. Будем надеяться, что американцы и мы держим руку на пульсе.

СОВЕТ КП

Копите заначку

Что бы вы делали, если бы точно знали, что через год грянет кризис? Наверняка начали бы копить деньги, как уже делают наш Минфин и Центробанк.

- Перед кризисом нужно увеличивать собственные сбережения и часть денег обязательно держать в валюте, - считает Дмитрий Монастыршин. - В таких условиях акции и недвижимость падают. В них лучше сейчас не инвестировать, а купить в разгар кризиса, когда и то, и другое подешевеет.

Чтобы начать копить, нужно разобраться со своими доходами и расходами. Многие тут же скажут: «У нас и так денег впритык, с чего откладывать?» С одной стороны, это так. С другой, если сейчас не сможете, то в кризис совсем будет туго. Поэтому заначку нужно создать кровь из носа. Например, каждый месяц откладывая по 10% от своей зарплаты на депозит.

- Научитесь вести семейный бюджет - это первое, с чего нужно начинать, - говорит Алексей Коренев. - Записывайте доходы и расходы. Планируйте крупные расходы в будущем. Налоги, отпуск, обучение ребенка, страховка машины и многое другое - все это известно обычно заранее. А когда все посчитали, смотрите, на чем можно сэкономить и как больше заработать.

Заначка поможет пережить кризис. А если его не случится, деньги всегда можно будет потратить на что-нибудь полезное или приятное.

И опять же, на все сэкономленное в валюте сегодня, возможно, удастся приобрести гораздо больше завтра. Если, конечно, в это самое завтра наступит кризис.