Предъявите личико: Умные камеры точно знают, где вы и с кем

Для начала байка, которую шепотом пересказывают друг другу чиновники в правительственных коридорах. Дескать, недавно было секретное совещание с участием высоких чинов, на котором говорили о новейшей системе электронного контроля за правонарушениями. Ради эксперимента один начальник решил вбить в систему фамилию, имя и отчество своего заместителя - и машина выдала не только где он находился 15 минут назад, но и поисковые запросы и всю его переписку в соцсетях и электронной почте.

Это что же выходит? Получается, Джордж Оруэлл все же ошибся. Но всего на каких-то 30 с небольшим лет. И его знаменитый роман об обществе тотальной слежки должен был называться не «1984», а «2018»? Корреспондент «КП» отправился по следам Большого Брата, чтобы понять, можно ли еще пытаться паниковать или уже остается расслабиться и получать еще то удовольствие от тотальной прозрачности жизни.

ПРОЕКТ «НАЙДИ ЛИЦО»

Откуда все это взялось?

- Если кто-то сел пьяным за руль и устроил аварию, это же не значит, что нужно запретить автомобили. Или запретить Фейсбук, потому что там кого-то троллят. - Михаил Иванов использует прием защиты через аллегорию. Этим летом его компания NtechLab закрыла свой самый известный проект - сервис «Файнд Фейс» (дословно с английского: «найди лицо»). Программа с поразительной точностью искала странички людей в соцсетях по любой их фотографии.

Сперва пользователи развлекались тем, что украдкой снимали своих соседей по утреннему автобусу и в считаные секунды получали их имена, информацию о друзьях и интересах, фотки из отпуска. А потом кто-то придумал таким образом искать в соцсетях героев домашнего порно, слитого в сеть, или другого компромата.

Разразились скандалы. Нашлись умники, начавшие троллить и шантажировать жертв этой системы распознавания. И «Файнд Фейс» пришлось закрыть. Хотя Иванов и утверждает, что просто изменилась бизнес-стратегия. Алгоритм распознавания лиц стали продавать. И не мелким сетевым хулиганам-шантажистам, а солидным корпоративным клиентам - банкам, торговым сетям, казино.

Но главным заказчиком стало... государство.

Различать лица нейросети учатся на миллионах примеров. Сейчас машины дошли до того, что точнее людей определяют возраст случайных встречных и их эмоциональное состояние.Фото: PHOTOXPRESS

УЛЫБАЙТЕСЬ, ВАС СНИМАЮТ ПОСТОЯННО

Зачем это нужно государству?

Уж конечно, не для шантажа любителей порно.

Сейчас в одной только Москве установлено 167 тысяч видеокамер. Они везде: у подъездов, во дворах и парках, в больницах и детсадах, на рынках и в госучреждениях, в метро и автобусах. Обычный горожанин по пути из дома на работу попадает в прицел видеокамеры в среднем каждые 2 минуты. По плотности охвата территории камерами Москва уступает из мировых столиц только Лондону.

Но подлинная «видеореволюция» произошла в этом году, когда в столице и еще нескольких российских городах стали внедрять умные камеры, которые автоматически сканируют лица в толпе и пробивают каждого человека по базе. В пилотном режиме система была отработана во время чемпионата мира по футболу. Тогда системы распознавания лиц были установлены у стадионов «Лужники», «Спартак» и в фан-зоне на Воробьевых горах.

- Сотрудникам полиции выдали специальные смартфоны. На них приходили оповещения, когда в поле зрения камер оказывались лица, схожие с портретами из баз розыска, - рассказал «КП» о результатах эксперимента начальник отдела видеонаблюдения Департамента информтехнологий Москвы Дмитрий Головин. - Удалось задержать 98 человек.

Опыт был признан удачным.

«Прорабатывается вопрос полноценного внедрения», - говорят в мэрии.

Раскрытие преступлений и поиск беглых нарушителей закона - это первая «обязанность» умных камер. Но не единственная. Эти глаза мегаполиса смогут управлять транспортными потоками - на основе их показаний составят оптимальные маршруты автобусов. А еще - автоматически искать резиновые квартиры и незаконные хостелы. Такие сигналы поступят, если в какой-то подъезд в течение дня заходит слишком много людей.

ЦИФРОВОЙ КОД ДОСТУПА К ЛИЧНОСТИ

Как это работает?

Оказывается, просто и уже практически независимо от человека. Ему достаточно Большого брата обучить, а дальше он действует сам.

Принцип работы нейросетей такой: в систему вводят миллионы примеров, и искусственный интеллект постепенно начинает подмечать закономерности - какие приметы отличают мужчин от женщин, молодых от стариков и так далее. В конце «обучения» этот алгоритм может разложить каждое конкретное лицо на множество составляющих, которые все вместе составляют уникальный цифровой код. Именно эту последовательность чисел и видят умные камеры, когда наше лицо попадает в объектив. А дальше остается лишь найти аналогичный код в базе лиц (например, полицейской) и выдать полное досье на человека.

Все это мне на пальцах объясняют в офисе VisionLabs - еще одной российской компании, где занимаются проблемой компьютерного зрения (ее системы, например, использует Сбербанк). На нескольких этажах офисного здания западного типа (без кабинетов, но с перегородками) разместились 80 человек - молодежь, типичные айтишники. Ведущему разработчику Олегу Гринчуку, например, 25 лет, но за плечами уже МФТИ и Сколковский институт...

Корреспондент «КП» присмотрелся и нашел в городе множество камер, которые постоянно следят за нами.Фото: Иван МАКЕЕВ

ЧТО В «ЧЕРНОМ ЯЩИКЕ»?

Можно ли Большого брата обмануть? И не мучает ли его создателей совесть?

Гринчук с порога выкладывает железный аргумент под названием «нет плохих технологий, есть плохие пользователи».

- Кто-то делает ядерную бомбу, а кто-то - атомную электростанцию, - словно оправдывается он.

Ага, рассказывайте теперь. Так и скажите: выпустили джинна из бутылки, а дальше - будь что будет. Интересный факт: никто из разработчиков до конца не знает, как действуют созданные ими алгоритмы. На что эти нейросети обращают внимание, когда присваивают лицам цифровые коды.

- Понимаете, нейросети - самообучающиеся системы. По сути, даже для нас, их разработчиков, они остаются «черным ящиком», - признает Гринчук. - Мы загружаем туда фотографии, система их раскладывает на пиксели и выдает результат. Надвинутая на лоб кепка, татуировки на лице, темные очки - все это, конечно, снижает качество распознавания, но лишь немного. Система все равно с высокой степенью точности покажет, что это вы. Вероятность ошибки - примерно 1 на 100 тысяч.

Другой разработчик на вопрос о возможностях обойти систему высказался с обезоруживающим цинизмом: «Можете попробовать отрезать себе голову. В крайнем случае - надеть на нее мешок. Это все».

- А близнецов умные камеры отличают? - спрашиваю Гринчука.

- Проводили и такой эксперимент. В случае идентичных близнецов возможны ошибки. По крайней мере, программа покажет аномально высокую степень схожести двух лиц. Но надо понимать, что программа может отличить все, что способен отличить человек. И если кто-то может отличить двух близнецов, то и алгоритм сможет.

- Ходит слух, что для российских систем все мигранты - например, среднеазиаты, китайцы, африканцы - на одно лицо.

- Это не так. Да, изначально алгоритм учился именно на лицах европеоидной расы. Но сейчас он усовершенствован. Если говорить, к примеру, о поиске преступников, то для раскрытия преступлений в любой среде точности вполне хватит. Речь идет о погрешности в доли процента.

В КАЧЕСТВЕ ОПЛАТЫ ПРИНИМАЮТСЯ СЕЛФИ

Где Большой брат нас уже поджидает?

Конечно, поиск беглых преступников (как и, между прочим, идентификация участников несанкционированных митингов, которые тут же поименно становятся известны полиции) - не единственное применение систем распознавания лиц.

Недавно замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис заявил, что биометрические системы будут внедрены в московском общественном транспорте. Вместо того чтобы при входе в автобус прикладывать электронную карту к валидатору, достаточно будет просто посмотреть в экран. Система в секунду определит, кто вы, и автоматически спишет с вашего счета плату за проезд.

Такие же системы оплаты уже обкатываются в некоторых продвинутых пиццериях и кофейнях столицы. На кассе стоит видеокамера. И доставать деньги или пластиковую карту уже не надо...

Аналогично работают умные турникеты в некоторых компаниях и учреждениях, определяя «свой или чужой» по лицу, а не по пропуску.

А прогрессивные торговые сети уже используют умные камеры в своих магазинах для определения возраста, пола и других характеристик своих покупателей (кстати, возраст человека машины «на глазок» определяют уже точнее, чем сами люди: в первом случае точность - плюс-минус 2,5 года, во втором - 5 лет). Замечают, какими товарами вы интересуетесь, и отправляют вам потом на мобильный или электронную почту сообщения об акциях и скидках на эти вещи. И на товары, которые вас могут в принципе интересовать. Вы даже еще не подумали о покупке духов для жены или новых шин для своего автомобиля, а Большой брат уже знает, что они вам нужны. Потому что осведомлен, что через неделю у жены день рождения, а пробег машины - о-го-го.

Можно настроить камеры на распознавание эмоций. В московском метро как-то провели эксперимент и выяснили, что самые веселые люди ездят в три часа дня (очевидно, те, кому не надо на работу) и поздно вечером (из кабаков), а самые грустные - в начале и в конце рабочего дня.

ОНИ НЕМИЛОГО УЗНАЮТ ПО ПОХОДКЕ

Чего ждать дальше?

В ближайшие годы умные камеры заменят кадровиков на этапе видеоинтервью с соискателями рабочих мест, говорит Олег Гринчук.

- Мы можем внести в систему какие-то формальные параметры. Условно говоря: этот человек часто хмурится или постоянно отводит глаза - но система сама решит, являются ли эти признаки важными, - говорит разработчик.

Но и этого мало. Компании уже вплотную подошли к коммерческому внедрению систем, определяющих человека по походке или характерным для него жестам (а значит, Большой брат тебя вычислит, даже если ты натянул на голову балаклаву или стоял к камере спиной).

По мнению же Михаила Иванова, самое перспективное направление - ситуационная аналитика.

- Системы распознавания смогут в реальном времени сигнализировать о возникших в городе драках или происходящем ограблении, - пояснил руководитель NtechLab. - Подсказывать городским властям, где люди чаще всего поскальзываются. Или выписывать водителям штрафы за агрессивное вождение.

ВЫВОДЫ

За все нужно платить

Есть ли границы дозволенного у этой электронной ловушки человечества? И как далеко она может зайти?

Вы даже себе не представляете.

Например, на Западе один из таких алгоритмов научился с точностью более 85% определять сексуальную ориентацию человека по фотографии. А в Израиле работают над системой, которая находит в толпе потенциальных террористов.

В Китае уже несколько лет действует система «социального рейтинга» граждан, оценивающая их благонадежность, проблемы с законом, наличие задолженности и другие факторы.

У каждой страны - свои болевые точки, на которые и натаскивают электронный разум. Как собаку - можно обучить охоте на лис, а можно - на обнаружение наркотиков.

Развивать эти идеи можно до бесконечности. Но ведь так скоро искусственный интеллект начнет говорить вашей избраннице, насколько хорошим мужем вы станете. Сортировать учеников в школе на гениев и посредственностей. Изолировать педофилов от общества до того, как они совершили преступления.

- Общество будет сопротивляться тем нововведениям, которые противоречат общепринятой этике. Поэтому не думаю, что это будет возможно, - качает головой Олег Гринчук.

- За все нужно платить, - говорит Михаил Иванов. - За безопасность. За современное комфортное общество, где у всех есть гаджеты с интернетом, где в любой момент можно заказать к дому такси или доставку еды. За все это вы платите информацией о себе. Вопрос лишь в том, как она будет использоваться. Это можно обсуждать. Проблема только в том, что технологии всегда будут идти впереди законов.