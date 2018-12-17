Жену миллиардера Сергея Гришина арестовали по обвинению в мошенничестве

Громкие разводы с участием известных людей - явление довольно частое. Разводятся олигархи, крупные чиновники, звезды кино и поп-музыки. Но история третьего брака 52-летнего российского миллиардера Сергея Гришина, бывшего совладельца РосЕвроБанка, отличается от типичных шаблонов. Как мы себе представляем среднестатистическую подругу жизни богатого, очень богатого человека? Профессиональная фотомодель, чуть за двадцать? В жизни Гришина такие женщины тоже, наверное были, но здесь ему хотелось настоящих отношений и крепкой семьи.

Анне Федосеевой сейчас 37 лет. Миловидная блондинка, коренная петербурженка. В трудовой книжке работа продавцом и в эвент агентстве. Познакомившись с Сергеем Гришиным, оставила туманный Петербург и за его счет перебралась в США.

Поначалу все было как в красивых женских романах. Они общались некоторое время, пока бизнесмен не решился на следующий шаг. Говорит, долго присматривался к Анне. И вот однажды Гришин пригласил Федосееву в Париж. Там, во время романтического ужина, сделал Федосеевой предложение руки и сердце. В марте 2017-го они расписались. Но даже свадьба была не как у всех. Как любит Сергей без «понтов», пафоса и гламура. В загс пришли в обычной одежде. Он - в легком свитере. Она - в джинсах и белой рубашке на выпуск. Казалось, что наконец-то встретились в огромном мире два человека, которые вступают в брак без оглядки на содержимое банковских счетов друг друга. По крайней мере, так думал сам Гришин.

- Я считал, что это последние мои серьезные отношения в жизни, - признался миллиардер журналистам. - Но не всегда получается, что обе стороны заключают брак с одинаковыми целями. Когда один готов бросить все к ногам любимого человека, другой никакой семьи создавать и не собирался, а рассматривает брак просто как источник получения материальных благ.

Словом, в какой-то момент миллиардер понял, что у Федосеевой к нему нет и не было любви и все только ради денег. Сергей Гришин подал заявление о признании брака недействительным и параллельно написал на супругу заявление в полицию.

«Гришин обратился в органы внутренних дел Москвы с заявлением о то,что Федосеева «вступила в предварительный сговор с неустановленными лицами для хищения путём обмана денежных средств, взятых у моего клиента на некий проект в Голливуде. Условием кредита было создание продюсерского центра. По факту, оказалось, что средства были растрачены на иные цели. Есть признаки указывающие на то, что изначально деньги были взяты без намерений их расходования на заявленные цели и возвращать их никто не собирался. Подчеркну, что между Гришиным и Федосеевой заключён брачный договор и в имущественном отношении они являются самостоятельными субъектами. Закон говорит, что без заключения брачного договора супруги являются единым имущественным субъектом, в нашем случае договор был заключен», - сообщил КП адвокат Гришина Алексей Мельников.

«В средствах массовой информации, с подачи стороны Федосеевой , активно освещается искаженная информация о сути конфликта. Особенно, в связи с недавним арестом г-жи Федосеевой – продолжает адвокат, – Смешиваются цифры и факты из различных дел. В результате, оппоненты пытаются представить Сергея Гришина человеком требующим вернуть сделанные им подарки при помощи уголовного дела. Как я уже сказал, это не так. Имеются признаки обмана при получении займа выданного на коммерческие цели. Отдельно существует рассмотрение дела о признании брака недействительным и гражданско правовые требования о возврате без основания полученного имущества. Также возврату подлежат личные вещи Гришина, которые г-жа Федосеева забрала без его согласия».

В настоящее время возбуждено уголовное дело по серьезной статье 159 УК РФ «мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере».Возможное наказание- до 10 лет лишения свободы.

Как пишет портал banki.ru, 21 ноября Анна Федосеева была арестована Головинским судом Москвы. Спустя неделю мера пресечения в виде заключения под стражу было отменено. Но в уголовном деле женщина по-прежнему фигурирует как обвиняемая.

Телеканал НТВ провел целое расследование и выяснил множество интересных деталей про личную жизнь Анны Федосеевой. И до брака с Гришиным, и во время.

Все свое время, по словам Гришина, супруга проводила с друзьями. На кадрах, которые миллиардер передал журналистам НТВ видно, как Анна веселится с партнером Гришина по бизнесу, Михаилом Докукиным, и его женой.

«Женщины везде вместе, часто обнимаются, целуются. По мнению Гришина, подобное проявление чувств выходит за рамки дружеских, - сообщает телеканал. - Кстати, именно Докукины, с которыми теперь коммерсант не общается, познакомили его с Федосеевой. И как сейчас уверяет бизнесмен, сделали это с одной целью - все вместе обогатится за его счет».

- Я считаю Докукина и Федосееву «группой лиц», а потраченные деньги, которыми - я почти уверен - пользовались и они, считаю «особо крупным размером», - объясняет бизнесмен.

«Впрочем, догадки обманутого мужа о странном поведении жены подтвердили найденные в компьютере переписки Анны с некоей Инной. Гришин написал Инне письмо, а та не стала ничего скрывать…»

«Мы (с Анной, - Авт.) поехали в отель и там у нас был секс втроем. Дальше Федосеева начала ухаживать за моей девушкой. Я думаю, у них могли быть отношения», - приводит НТВ цитаты из переписки Гришина и загадочной Инны.

Неожиданный поворот…

Тем временем, Следственный комитет продолжает расследование дела о мошенничестве. Вполне вероятно, в скором времени могут появиться новые обвиняемые и новые детали этой громкой истории.