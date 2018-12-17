2018-12-17T15:01:49+03:00
Туризм

Названы самые популярные достопримечательности России

География - от Москвы до Бурятии
Максим ВОЛОДИН
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Красную площадь в Москве ежегодно посещают более 20 млн туристовКрасную площадь в Москве ежегодно посещают более 20 млн туристовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Список из пяти самых востребованных достопримечательностей нашей страны составило агентство ТурСтат. Аналитики изучили отзывы о том или ином месте в интернете, а также посчитали посещаемость туристами, учитывали как россиян, так и иностранцев. Сделать это с точностью до одного человека, конечно, невозможно - кто-то едет в составе группы, но кто-то и просто путешествует самостоятельно, а может и вообще заехать по дороге во время командировки. Но примерные цифры таковы:

2 место - Петергоф (Санкт-Петербург, более 5 млн) Фото: Олег ЗОЛОТО

2 место - Петергоф (Санкт-Петербург, более 5 млн)Фото: Олег ЗОЛОТО

3 место - Казанский кремль (более 3 млн) Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

3 место - Казанский кремль (более 3 млн)Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

4 место - Троице-Сергиева лавра (Сергиев Посад, более 2 млн) Фото: Иван ВИСЛОВ

4 место - Троице-Сергиева лавра (Сергиев Посад, более 2 млн)Фото: Иван ВИСЛОВ

5 место - озеро Байкал (Иркутская область и Бурятия, более 2 млн) Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

5 место - озеро Байкал (Иркутская область и Бурятия, более 2 млн)Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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