"Почтальон" всегда отмечает дважды

Легендарный ведущий "Утренней почты" на днях отметил 70-летие, причем сделал это с размахом - прямо в день рождения Юрия Александровича состоялся его юбилейный вечер в "Крокус-сити Холле". То есть сначала мэтр отметил праздник на сцене, а затем - дома, в семейном кругу.

Поздравить человека, с помощью которого несколько поколений советских телезрителей знакомились с лучшими новинками отечественной и зарубежной эстрады, пришла целая армия звезд. Некоторые из них, кстати, состоялись при непосредственном участии Николаева, открывавшем юные таланты в проекте "Утренняя звезда". Для виновника торжества споют Алсу, Юлия Началова, Влад Топалов, Зара, Ани Лорак, Пелагея, Юрий Антонов, Лев Лещенко, Тамара Гвердцители, Олег Газманов, Николай Расторгуев, Григорий Лепс, Леонид Агутин, Игорь Николаев, Елена Ваенга, Александр Розенбаум, Любовь Успенская, Вячеслав Добрынин, Дмитрий Маликов, Надежда Бабкина и многие другие.

В роли ведущих шоу выступят Максим Галкин, Яна Чурикова, Сергей Лазарев и Валерия.

Первый канал, Юбилейный вечер Юрия Николаева, 23 декабря, 17:10