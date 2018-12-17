2018-12-17T15:19:27+03:00
Телевизор

"Почтальон" всегда отмечает дважды

Нам покажут телеверсию юбилейного вечера легендарного ведущего "Утренней почты" Юрия Николавева
Глеб ГУБАРЕВ
Поделиться:
Юрий Николаев принимает поздравленияЮрий Николаев принимает поздравленияФото: Первый канал
Изменить размер текста:

Легендарный ведущий "Утренней почты" на днях отметил 70-летие, причем сделал это с размахом - прямо в день рождения Юрия Александровича состоялся его юбилейный вечер в "Крокус-сити Холле". То есть сначала мэтр отметил праздник на сцене, а затем - дома, в семейном кругу.

Поздравить человека, с помощью которого несколько поколений советских телезрителей знакомились с лучшими новинками отечественной и зарубежной эстрады, пришла целая армия звезд. Некоторые из них, кстати, состоялись при непосредственном участии Николаева, открывавшем юные таланты в проекте "Утренняя звезда". Для виновника торжества споют Алсу, Юлия Началова, Влад Топалов, Зара, Ани Лорак, Пелагея, Юрий Антонов, Лев Лещенко, Тамара Гвердцители, Олег Газманов, Николай Расторгуев, Григорий Лепс, Леонид Агутин, Игорь Николаев, Елена Ваенга, Александр Розенбаум, Любовь Успенская, Вячеслав Добрынин, Дмитрий Маликов, Надежда Бабкина и многие другие.

В роли ведущих шоу выступят Максим Галкин, Яна Чурикова, Сергей Лазарев и Валерия.

Первый канал, Юбилейный вечер Юрия Николаева, 23 декабря, 17:10

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Сериалы, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Читайте также
Стало известно, какие западные сериалы мы увидим в следующем году
В 2019 году зарубежные режиссеры приготовили любителям сериалов много вкусных новинок. Рассказываем о самых громких премьерах: академия супергероев, крах на бирже и экранизация классики мировой фантастики
«Я подсказывал «магам» ответы за деньги»: экс-редактор шоу «Битва экстрасенсов» рассказал, что творится за кадром проекта
Бывший сотрудник шоу «Битва экстрасенсов» Олег Лоскутов вспомнил в интервью «КП», как придумывал «колдунам» красивые биографии и фишки
Новости 24
Главы МИД России, Ирана и Турции встретятся в Женеве 18 декабря относительно Сирии
Для переезжающих в Россию соотечественников увеличат подъемные
Три ребенка пострадали при ДТП в Ногинске
ЦБ прогнозирует, что экономика выровняется к 2020 году
Пресненский суд Москвы вынес новый приговор фотомодели, напавшей на сотрудников ГИБДД
Эрдоган: Турция завершила подготовку к военной операции в Сирии
УПЦ лишила сана двух участников «объединительного собора»
Бреда Питта обвинили в том, что ураган «Катрина» разрушил дома американцев
Порошенко за 2018 год стал богаче в 12 раз
В Киргизии нашли мертвым военнослужащего российской авиабазы
МИД России создаст департамент по информационной безопасности
Орешкин: Россия и Франция намерены расширять сферы экономического сотрудничества
Названы регионы с самой дешевой мобильной связью
Совет директоров компании Nissan не смог выбрать нового председателя на смену Карлосу Гону