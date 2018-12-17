Этой осенью Никита Михалков перенес две сложные операции по замене тазобедренного сустава. По словам близких легендарного режиссера, дала о себе знать старая спортивная травма, поэтому мэтру кинематографа пришлось срочно лечь в больницу.

После выписки из больницы Никита Сергеевич некоторое время передвигался с помощью костылей. Сейчас 73-летнему режиссеру стало лучше - в Крокус Сити-Холл, на юбилей своего друга, телеведущего Юрия Николаева, Никита Михалков пришел, опираясь на трость.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/682647" frameborder="0"></iframe> Никита Михалков пришёл на юбилей Николаева, опираясь на трость.

Режиссера сопровождала супруга Татьяна Михалкова. В антракте режиссер встретил в буфете и своего сына режиссёра Артема Михалкова.

Но перекусить Никите Сергеевичу не дали поклонники, которые то и дело подходили к знаменитому режиссеру и его жене с просьбой о совместном фото. Впрочем, Михалков никому не отказал, со всеми сфотографировался.