2018-12-17T16:28:25+03:00
Звезды

Никита Михалков пришёл на юбилей Николаева, опираясь на трость

73-летний режиссер восстанавливается после операции на тазобедренном суставе
Игорь ПОЛЯКОВ
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Никита Михалков приехал в Крокус Сити-Холл на юбилей своего друга, телеведущего Юрия Николаева.Никита Михалков приехал в Крокус Сити-Холл на юбилей своего друга, телеведущего Юрия Николаева.Фото: Игорь ПОЛЯКОВ
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Этой осенью Никита Михалков перенес две сложные операции по замене тазобедренного сустава. По словам близких легендарного режиссера, дала о себе знать старая спортивная травма, поэтому мэтру кинематографа пришлось срочно лечь в больницу.

После выписки из больницы Никита Сергеевич некоторое время передвигался с помощью костылей. Сейчас 73-летнему режиссеру стало лучше - в Крокус Сити-Холл, на юбилей своего друга, телеведущего Юрия Николаева, Никита Михалков пришел, опираясь на трость.

Никита Михалков пришёл на юбилей Николаева, опираясь на трость.

Режиссера сопровождала супруга Татьяна Михалкова. В антракте режиссер встретил в буфете и своего сына режиссёра Артема Михалкова.

Но перекусить Никите Сергеевичу не дали поклонники, которые то и дело подходили к знаменитому режиссеру и его жене с просьбой о совместном фото. Впрочем, Михалков никому не отказал, со всеми сфотографировался.

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