«ПроеКТОриЯ»: вперед в будущее!

14 декабря 2018 года в Ярославле завершился четырехдневный Всероссийский форум профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ», собравший более 500 школьников и 150 педагогов со всех регионов страны.

Во время форума, ставшего уже традиционным, школьники решали практические задачи, поставленные крупнейшими российскими компаниями и вузами по шести направлениям: «Космические технологии», «Технологии материалов», «Технологии здоровья», «Технологии энергии», «Информационные технологии» и «Технологии движения».

По итогам форума 200 школьников, проявивших себя с наилучшей стороны, были награждены российскими компаниями – партнёрами форума. 12 школьников получили сертификаты на целевое обучение в вузах: 7 от Госкорпорации «Ростех» и 5 – от ОАО «РЖД». Госкорпорация «Росатом» пригласила талантливых ребят к участию в проектно-инженерной смене «Юниоры AtomSkills». ПАО «Россети» – на проектно-энергетическую смену в отраслевой лагерь компании. Госкорпорация «Роскосмос» и ОАО «РЖД» подарили ребятам сертификаты на путевки в МДЦ «Артек». Многие старшеклассники приглашены на образовательные программы СПбПУ и МИСиС, а также в летнюю энергетическую школу ПАО «РусГидро». Десятки участников форума «ПроеКТОриЯ» получили дополнительные баллы к ЕГЭ и сертификаты на приоритетное зачисление в ведущие вузы страны. Конечно, не обошлось и без ценных подарков – в том числе ноутбуков и квадрокоптеров.

Впрочем, главное впечатление, которое вынесли ребята с форума «ПроеКТОриЯ», в другом.

– Если честно, мне просто жаль, что все закончилось. Было очень интересно решать непростые логические задания, хотелось бы делать это еще и еще. Надеюсь, что у меня еще будет такая возможность в следующем году, – говорит Максим Осипов из Оренбурга, решавший задачу по синтезу наноматериалов, которые эффективны при ранней диагностике и терапии онкозаболеваний. – Все участники здесь – очень образованные и интеллигентные люди, с которыми легко и, главное, интересно общаться.

– Это абсолютно новые и к тому же приятные ощущения – опыт общения со сверстниками и руководителями различных отраслей науки и производства. Строить взаимоотношения было легко, потому что аудитория здесь удивительно адекватная и непринужденно идущая на контакт, – поделились эмоциями Антон Принцевский и Александр Филатов из Сургута. Эти юные сибиряки работали на направлении «Энергия» над кейсом по автономному электроснабжению дома с помощью «зеленых» источников энергии – солнечных батарей, ветряков и т.д.

Конечно, впечатлило школьников и то, что главным участником проведенного для них Большого открытого урока стал Владимир Путин. Президент России отметил, что для него очень важна «возможность познакомиться с вами и с вашими сверстниками во многих регионах страны, познакомиться с вашими идеями, с вашими представлениями о том, как вы планируете строить свою жизнь», ну а для ребят это – «возможность показать себя, заявить о себе».

Нужно отметить, что слова Владимира Путина были обращены не только к слушателям в зале ярославского ледового дворца «Арена-2000», где проходил форум. Благодаря современным digital-технологиям участие в открытом уроке приняли более двух миллионов старшеклассников из более чем 20 тысяч школ России.

– За последние 10 лет молодежь очень изменилась, – рассказывает ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Рудской.

Ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Иванович Рудской.

– Она стала очень практичной, целеустремленной и понимающей, чего хочет от жизни. Это сказывается и на уровне подготовки: они нацелены делать карьеру, хотят успешной жизни. По крайней мере, по абитуриентам ведущих вузов страны это видно. Соответственно, молодые люди предъявляют повышенные требования и к себе, и к преподавателям. Должен также отметить, что у сегодняшних абитуриентов значительно расширился кругозор. Это касается не только тех дисциплин, которые необходимы для успешной сдачи ЕГЭ и поступления в вузы. Раньше у нас это было проблемой – выпускники школ не знали истории, биологии, зоологии и т.д. Сейчас ребята хотят знать все. И название «ПроеКТОриЯ» подтверждает мои слова. Здесь школьники ищут ответ на главный вопрос: «КТО Я?». Они проявляют чудеса знаний и творчества в медицине, астрономии, биологии, механике – областях, которые не нужны им для сдачи ЕГЭ. Это меня радует, поскольку показывает новое, цельное отношение молодежи к жизни, которое поможет ей в будущем работать на прорывных направлениях, на стыке различных дисциплин. Я верю в такую молодежь!

С этим солидарен ректор Московского Политеха Владимир Миклушевский:

Ректор Московского политехнического университета Владимир Владимирович Миклушевский.

– За последние годы среди наших студентов увеличилось количество ребят, которые были приняты в вуз по результатам олимпиад. В этом году по сравнению с 2017 годом таких студентов стало на 25% больше. Кроме того, вдвое больше среди поступивших в Московский Политех стало студентов, которым при поступлении были начислены баллы за индивидуальные достижения. Эти показатели отчасти стали возможны благодаря той работе, которую мы ведем в школах – сейчас более чем в 50 школах столицы с нашей поддержкой открыты инженерные классы. Ребята занимаются в инженерных кружках, мы помогаем им в реализации школьных инженерных проектов, а в 11 классе они сдают практический экзамен на площадках нашего университета. Эти ребята уже по-другому сориентированы на инженерное дело. Сейчас эту модель мы переносим в регионы, где есть филиалы Московского Политеха. Мы стараемся дать нашим студентам большой объем практического обучения и активно взаимодействуем с работодателями. Наша цель — сделать так, чтобы уже на 3-4 курсе студенты понимали, где они будут работать.

Михаил Стриханов, ректор МИФИ, отмечает:

Ректор МИФИ Михаил Николаевич Стриханов.

– У нас высокий уровень поступающих, средний балл по ЕГЭ – 92. Нацеленность абитуриентов чувствуется: дает себя знать та работа, которая проводилась в последние годы и правительством, и СМИ, и вузом. Мы с самого начала их предупреждаем, что нужно исполнять несколько заповедей подготовки. Первое – это междисциплинарность, на первых курсах необходимо получить очень прочную базу знаний, в том числе гуманитарных, поскольку нравственность должна быть основой дальнейшей жизни. А вот на последних курсах наступает пора работы в проектных командах – будь то решение задач чисто научных или прикладных, совместно с предприятиями. Это уже зависит от нацеленности студента, его видения своего будущего.

При этом все ректоры подчеркивают необходимость активного взаимодействия вузов с потенциальными работодателями своих студентов, и то, что такие взаимоотношения действительно развиваются. Подтверждают они и важность таких проектов, как «ПроеКТОриЯ», поскольку этот форум дает школьникам возможность погружения в передовые направления технологического развития и опыт реального инженерного проектирования, а вузам и компаниям позволяет увидеть детей из всех регионов России.

При этом система профориентации должна развиваться дальше. В частности, ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Рудской полагает, что та же «ПроеКТОриЯ» могла бы стать «многоступенчатой», когда отбор будущих финалистов для федерального форума проводился бы на уровнях регионов и федеральных округов. В этом случае отбирать будущий «кадровый резерв» для себя там могли бы не только ведущие федеральные, но и региональные вузы и компании.