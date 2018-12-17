Ученые назвали главное условие идеальной семейной ссоры

Психологи из Университета Аризоны (University of Arizona), ведомые Кайлом Бурасса (Kyle Bourassa) выясняли, как реакции на ситуации, провоцирующие гнев, связаны со здоровьем. Выясняли очень долго — 32 года, прослеживая все это время взаимоотношения 194 семейных пар. Выводы обнародовали на днях в журнале Psychosomatic Medicine.

Ученые убедились: залог здоровья и долголетия — правильные ссоры. А правильными они становятся тогда, когда оба участника — муж и жена — ссорятся примерно с одинаковой интенсивностью. То есть, симметрично отвечают на упреки противной стороны, а не подавляют свой гнев даже из самых, казалось бы, благих побуждений — быстрее прийти к примирению.

Иными словами, в семейной жизни «добрый скандал лучше худого мира». Или выражаясь языком физики: "действие должно быть равно противодействию".

- Реакции супругов могут различаться по своему стилю, - объясняет Бурасса. - Одни способны закатить истерику в ответ на якобы несправедливые упреки, а другие смиренно подавляют свой гнев. Несогласованные стили реагирования внутри пар осложняют отношения, что, в свою очередь, подрывает здоровье в долгосрочной перспективе.

Статистика, собранная за 32 года наблюдений, продемонстрировала: чем чаще партнеры сдерживали гнев в семейных ссорах, тем меньше жили — болели и умирали раньше времени. При этом «покладистые» мужчины страдали почти в 2 чаще, чем «сдерженные» женщины.

Ситуации, когда супруги сосуществуют мирно, не злясь друг на друга, ученые в расчет не брали. Видимо, полагали, что такое — из области ненаучной фантастики.

КСТАТИ

Зимой хомяки и женщины злее

Сезонное изменение психики выявили американские ученые из Университета Индианы (Indiana University), экспериментируя с самками хомяков.

Плодотворная дебютная идея исследователей была такова: световой день зимой укорачивается. Темного времени суток, соответственно, становится больше. В результате организм начинает активнее вырабатывать мелатонин - гормон, который регулирует и перестраивает суточные ритмы сна и бодрствования. А это не может не влиять на психику.

Исследователи (Lauren M. Rudolph, Dale R. Sengelaub, Gregory E. Demas) под руководством Никки Рендона (Nikki M. Rendon) сначала неделю держали самок хомяков в условиях длинного светового дня - как бы летом, а потом на 10 недель устроили им короткий световой день - как бы зиму.

И «летом» и «зимой» самок провоцировали на конфликты. Они ссорились, но «зимой» гораздо чаще, чем «летом». То есть, становились заметно агрессивнее исключительно под влиянием короткого светового дня.

Анализы показали: чем больше мелатонина вырабатывал организм «скандалистки», тем злее она была.

Ученые полагают, что мелатонин влияет на уровень агрессивности не напрямую, а реагируя с гормонами надпочечников. А половые гормоны, на которые грешили прежде, большой роли в провоцировании злобного поведения у представительниц слабого пола не играют.

Самки хомяков и женщины, конечно же, имеют существенные анатомические различия. Но функционально они похожи - особенно в части синтеза мелатонина и работы надпочечников. Поэтому полученные результаты вполне можно перенести на весь слабый пол. Даже без сильной натяжки.

Можно не сомневаться - наукой доказано: зимой прекрасная половина человечества действительно становятся злее. Значит, и число скандалов в семьях увеличивается. Это следует принять во внимание. И

адекватно реагировать, как учит Кайл Бурасса. Просто зимой это придется делать чаще.

Самое правильное - реагировать адекватно: действие должно быть равно противодействию.Фото: EAST NEWS

А В ЭТО ВРЕМЯ

Мужья и жены хуже начальников и начальниц

Британские ученые под руководством профессора психологии Кэри Купера (Cary Cooper) из Университета Ланкастера (Lancaster University) провели масштабное исследование, опросив более 3 тысяч работающих мужчин и женщин, состоящих в браке. Стояла задача выяснить их источники стрессов и раздражения.

Примерно 43 процента опрошенных, конечно, указали на своих непосредственных начальников, как на «главных злодеев». Но 58 процентов «обвинили» жен и мужей. Мол, так кровь портят, что аппетит пропадает.

Хуже некуда , конечно, это когда и начальник - изверг, и жена - мегера. В таком психологическом тупике находятся примерно 5 процентов опрошенных.

Увы, методом Бурассы в офисе не воспользуешься — мало кто рискнет ответить своим - симметричным - гневом на гнев начальника.

Терпеть и портить здоровье? Отнюдь. Выход есть, правда, достаточно спорный: быстрее донести подавленный гнев до дома и там уже как следует поскандалить с пользой для здоровья.

И самое главное: прежде, чем приступить к ссоре, ознакомьте противоборствующую сторону с выводами исследования, проведенного Бурасса с коллегами.