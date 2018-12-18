Рынок труда-2019: Требуются финансовые попрошайки?

Гарантированно накинут только айтишникам

Большинству следующий год увеличение зарплаты не сулит. По словам руководителя службы исследований HeadHunter Марии Игнатовой, «около 40% компаний планируют повышение зарплат, половина из них действительно сделает это». В основном планируют - это не в 2019 году, а когда-нибудь потом. Единственная профессия, для которой рост зарплат не остановится, - айтишники. Вакансий на 120 - 400 тыс. руб. в месяц и сегодня достаточно. Но потребность в этих специалистах постоянно растет.

Рынок труда 2019. Какие профессии будут самыми прибыльными в новом году 00:00 00:00

- Также доходы повысятся в неф­тянке, фармацевтике, оборонке, робототехнике, агропроизводстве, - перечисляет основатель проекта «Антирабство» Алена Владимирская.

Напротив, строителям, связистам, транспортникам прибавка в новом году не светит. Зато, по оценкам экспертов кадровых агентств, продолжится рост зарплат у квалифицированных рабочих. В целом же рост трудовых доходов будет обусловлен не повышением гарантированного оклада по штатному расписанию, а квартальными и годовыми премиями.

Бухгалтеров снимут с баланса?

А вот банковские служащие и бухгалтеры должны радоваться, если вообще сохранят рабочее место. На смену им приходят цифровые технологии. Искусственный интеллект уже не помощник в работе, а конкурент.

По мнению Марии Игнатовой, в первую очередь это коснется банковских работников и страховщиков. Плохие новости и для сотрудников кол-центров. Зачем держать живых людей, если на многие вопросы можно ответить в автоматическом режиме?

- Начинает сокращаться количество бухгалтеров. Лет через 10 их останется в лучшем случае 10% от нынешнего количества. Уже и в ближайшем будущем многих специалистов можно сократить. Ведь большинство занимаются неквалифицированной работой - просто подписывают бумаги, хотя уже есть электронный документооборот, - рассказывает президент портала Superjob.ru Алексей Захаров.

В следующем году непросто будет и на рынке автострахования.

- Молодежь перестает получать права, покупать машины. Им удобнее использовать такси, которое приезжает через 3 минуты и ездит быстрее за счет того, что может двигаться по выделенной полосе. Да и содержать машину часто оказывается дороже, чем пользоваться такси. Значит, автостраховок станут покупать меньше и страховая отрасль просядет, - уверен Захаров.

Зато появится спрос на профессиональных попрошаек.

- Рынок благотворительности выходит из унылого состояния. Раньше там все было в основном на уровне энтузиазма, а теперь многие компании активно участвуют в благотворительности. В результате приобретают популярность краудфандеры - люди, которые могут искать деньги. Они должны иметь нужные связи, уметь правильно делать акции и общаться с людьми, работать с документами, - сообщает директор компании «Проект Про» Юлия Пасс.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

Вам больше или постоянно?

Гендиректор кадрового агентства ProPersonnel Татьяна Долякова считает, что доля вакансий вырастет на 10 - 15% по сравнению с 2018 годом, но и требования к специалистам повысятся. 40% рабочих мест будут по-прежнему сконцентрированы в Москве и Санкт-Петербурге. Вместе с тем все больше сотрудников станет работать удаленно. Доля занятых в так называемых альтернативных формах труда (работа неполный день, временная, проектная, надомная работа) до конца 2019 года вырастет как минимум до 20%.

В кризисное время такой критерий, как размер зарплаты, часто уступает другому - стабильности. Привлекая персонал, работодатели будут делать упор на соцпакет и гарантии трудового договора.

- Нынче многих сотрудников берут не на постоянные контракты, а на проектные работы (договор подряда. - Ред.). Здесь зарплаты выше, но на вас не распространяются нормы Трудового кодекса. И работа эта временная: обычно на полгода-год, - отмечает эксперт в области управления персоналом Татьяна Шилова.

Вакансии уйдут в соцсети

Раньше работу искали на профильных сайтах. Увы, все это уходит в прошлое. Не то чтобы сайты стали хуже. Но на одну вакансию приходит больше откликов, чем раньше. Работодатели тонут под валом резюме - процесс выбора затягивается. Соцсети и знакомые - помощники получше.

- Пишите напрямую в ту компанию, где хотите работать. Сообщите, что мечтали бы стать одним из ее сотрудников, кратко опишите свои навыки и достижения, приложите резюме, - рекомендуют в кадровом холдинге «Анкор».