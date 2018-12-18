Три отставки Сталина

В новом альбоме «Сталин. Главные документы», который выпустила «Комсомольская правда», мы попытались рассказать историю его жизни и приоткрыть некоторые тайны. Но - исключительно на основе архивных документов, которые еще недавно были абсолютно секретными. Вы сможете прочесть их своими глазами.

«Слишком груб...»

3 апреля 1922 года Сталина избрали генеральным секретарем ЦК. Эта казавшаяся чисто технической должность в его руках быстро стала ключевой. Он теперь формировал повестки заседаний Политбюро, решал кадровые вопросы, управлял огромным для того времени аппаратом ЦК (705 человек). И постепенно выстроил партийную власть сверху донизу.

Ленин прекрасно разбирался в кадрах. И почувствовал возможную опасность, и в 1922 году продиктовал так называемое «Завещание» (оно было доведено до высших партийцев только после его смерти в 1924 году). Его в СССР после смерти самого Сталина изучали даже в школах.

В частности, Ленин написал:

«Тов. Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть, и я не уверен, сумеет ли он всегда достаточно осторожно пользоваться этой властью... Сталин слишком груб, и этот недостаток, вполне терпимый в среде и в общениях между нами, коммунистами, становится нетерпимым в должности генсека».

И предложил переместить Сталина на другую должность.

Ярый противник Сталина Лев Троцкий (он позже был убит по приказу генсека), утверждал, что именно после того, как было зачитано «Письмо к съезду» («Завещание») Ленина, Сталин впервые и заявил об отставке. Но это не совсем так: заявление Сталин подал на последующем за съездом Пленуме ЦК, после того как, не согласовав с Политбюро, опубликовал в «Правде» доклад «Об итогах XIII съезда РКП(б)» с критикой ряда соратников. На пленуме вспыхнуло разбирательство. И в итоге товарищи «признали неправильность позиции т. Сталина...». Он и попросил отставки.

Но, по сути, это был ультиматум. Многие историки полагают, что Сталин написал заявление, понимая, что в отставку его не отправят. Так и вышло.

Однако, как оказывается, то была не единственная его попытка уйти в отставку.

Машинописная копия первого заявления Сталина об отставке.

В кругу заклятых друзей

В 1926 году Лев Каменев и Григорий Зиновьев (оба - члены Политбюро и видные партийцы, позже обвиненные в заговоре против партии и расстрелянные) объединились со своим бывшим врагом Троцким против Сталина. И на июльском Пленуме ЦК в 1926 году снова ринулись в атаку: мол, Сталин по-прежнему идет против воли покойного вождя. Зиновьев огласил данную Лениным характеристику Сталина. Но большинство делегатов пленума встали на защиту генсека.

В октябре 1926 года Троцкого и Зиновьева исключили из Политбюро. Выбитые из руководящих органов партии, они решили начать нелегальную борьбу. Троцкий выступает на московских заводах. Зиновьев - на крупнейших заводах Ленинграда, пытаясь поднять массы в свою защиту. Страсти накалились так, что в конце декабря 1926 года Сталин написал второе заявление об отставке.

Но на Пленуме все проголосовали за Сталина. При одном воздержавшемся...

Записка «отца народов» со второй, просьбой об отставке. После этого была третья, когда он сказал: «Я уже стар...»

«Я уже стар...»

16 октября 1952 года на Пленуме ЦК КПСС генсек в последний раз выступил публично. Официальную стенограмму мы не нашли. Но выступление Сталина было сенсационным: он в третий раз попросил об отставке! Сохранилась запись делегата ХIХ съезда партии Л. Ефремова:

«...Сталин: ...Я прошу освободить меня от обязанностей генерального секретаря ЦК КПСС и председателя Совета Министров СССР. Я уже стар. Бумаг не читаю. Изберите себе другого секретаря».

Но и третья отставка тоже не состоялась... Зал потребовал от генсека остаться на посту и аплодировал стоя.

История СССР трижды могла пойти иначе. Но - не случилось...