2018-12-18T08:57:44+03:00
Общество

Победившие рак девушки стали волонтерами, чтобы помогать другим справиться с болезнью

Вылечившись от онкологии, эти девчонки теперь помогают другим пациентам - делают все, чтобы люди не теряли веру в свои силы, не отчаивались и боролись за жизнь. «Жизнь у нас одна, и мы должны за нее бороться», - уверенно заявляют они
Ольга БОРСКАЯ
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Мария Самсоненко, Алина Суворова и Эльмина Елистратова победили рак и теперь помогают другим людям, столкнувшимся с этим диагнозом Фото: Азат БиккининМария Самсоненко, Алина Суворова и Эльмина Елистратова победили рак и теперь помогают другим людям, столкнувшимся с этим диагнозом Фото: Азат Биккинин
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ТРИ СТРАШНЫЕ БУКВЫ - «РАК»

Кажется, что они тремя чертами зачеркивают всю жизнь. Но рак можно победить и начать жизнь заново - это на своем примере доказывают волонтеры Фонда борьбы с лейкемией.

Фонд был создан девушкой, которая сама столкнулась с этим диагнозом. Донором костного мозга для Марии Самсоненко стала ее родная сестра Саша.

- Когда произошла трансплантация, мы как будто поменялись местами. Саша была более боевая, целеустремленная, занималась карьерой. А я, наоборот, была домашней. И после этого я стала строить карьеру, а сестра у меня стала более домашней, - говорит Мария.

Победив рак, она создала фонд, чтобы помогать другим людям, столкнувшимся с подобным диагнозом.

- Идея фонда, который помогал бы взрослым с заболеваниями крови, возникла во время бесед с врачами НМИЦ гематологии, - говорит Мария Самсоненко. - В России, да и во всем мире, много фондов, помогающих детям. А про взрослых пациентов, к сожалению, принято думать, что человек может и должен справиться со своей бедой сам. Но взрослые также сталкиваются с проблемами нехватки денег, компонентов крови, информации. Этот фонд просто должен был однажды появиться.

НАЙТИ СИЛЫ В СЕБЕ

Вот уже четыре года фонд помогает взрослым пациентам с лейкозом и другими гематологическими заболеваниями искать врачей, деньги, доноров костного мозга. А еще отряды волонтеров регулярно навещают пациентов в НМИЦ гематологии.

- Я вспоминаю себя, как я лежала в гематологическом центре более 10 лет назад. Тебя редко навещают, и морально это очень тяжело. Наши волонтеры приходят к пациентам с подарками в «тележках радости», всегда готовы пообщаться, выслушать. Когда пациент верит, что у него получится победить болезнь, - это уже половина успеха, - считает Мария.

Среди волонтеров многие прошли через онкологию сами или столкнулись с ней в семье. Эльмина Елистратова о своем диагнозе - рак лимфатических узлов IV стадии - узнала во время беременности. Но нашла в себе силы не только победить болезнь, но и родить сына.

- Я решила, что я выношу ребенка, а потом уже начну лечиться. Было тяжело потерять волосы. Я ходила 4 года лысая. Но жизнь у нас одна, мы должны за нее бороться, - заявила Эльмина.

ПЕРВАЯ ХИМИОТЕРАПИЯ В 25 ЛЕТ

Волонтер Алина Суворова навещает пациентов, чтобы на своем примере показать им, что лейкоз излечим, а жизнь после больничных коридоров только начинается.

- Моя первая химиотерапия была на мой день рождения, когда мне исполнилось 25 лет. Тогда я начала новую жизнь. Я знала, что будет тяжело. Но понимание того, что ты заново начинаешь свою жизнь, меня и держало, - говорит Алина.

До болезни девушка работала маркетологом, но когда услышала диагноз - в корне изменила свою жизнь. Алина бросила офис и решила, что ее творческое хобби, фотография, должно стать работой.

- У меня был личный дневник - вернее, «больничный» дневник. Я записывала туда свое состояние, свои мысли. Чтобы не было скучно. Чтобы не лежать просто и не умирать. Я читала книги, смотрела фильмы, даже научилась вязать. А когда легла на трансплантацию и меня подключили к инфузомату, я дала ему имя Гоша и каталась с ним по всей палате.

Алина признается: даже ей бывает сейчас тяжело найти верные слова для пациентов. Но она все равно приходит в больницы - чтобы помочь найти ответы, чтобы выслушать, чтобы подарить надежду.

- Когда я прихожу к пациентам, я стараюсь вытащить их из палат, рассказываю, как изменилась моя жизнь. Многие у меня спрашивают: «А я смогу заниматься спортом? Я смогу загорать?» У меня у самой были сотни таких вопросов, но мне некому было их задать. И теперь мне важно показать другим, что жизнь продолжается, что она стала только лучше.

Стать донором костного мозга может каждый Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Стать донором костного мозга может каждыйФото: Дмитрий ПОЛУХИН

МНЕНИЕ

Артур Булгаков, врач-трансфузиолог, заведующий отделением заготовки крови и ее компонентов НМИЦ гематологии:

- Волонтеры Фонда борьбы с лейкемией навещают пациентов НМИЦ гематологии один-два раза в месяц. Они провозят по отделениям «тележку радости», в которой лежат подарки, с помощью которых можно скоротать время: раскраски для взрослых, сканворды, наборы для хобби. Многие из пациентов проходят длительное лечение и находятся в больнице в течение нескольких месяцев, поэтому им очень важна та поддержка, которую оказывают волонтеры. Они играют с больными в игры, проводят мастер-классы по рисованию, устраивают концерты, в общем, помогают поддерживать положительный настрой, который важно соблюдать во время лечения.

Среди волонтеров есть бывшие пациенты НМИЦ гематологии, которые проходили лечение в нашем гематологическом центре, и другие люди, победившие онкологическое заболевание. Своим примером они показывают, что надо продолжать бороться с болезнью, даже если силы на исходе, потому что рак можно победить.

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