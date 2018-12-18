В Мосгорсуде сегодня 18 декабря разбирали апелляцию адвокатов братьев Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого - защита пыталась оспорить их арест. Напомним, дело тянется с 5 октября, когда компания молодых людей провела время в ночном клубе, а потом поучаствовала в двух потасовках. Попавший под руку водитель Виталий Соловчук уехал в больницу с сотрясением мозга, а чиновник Минпромторга Денис Пак получил в кофейне стулом по голове.

Новый год - в Бутырке: Мосгорсуд оставил Кокорина и Мамаева под арестом до 8 февраля 00:00 00:00

На апелляцию обоих футболистов, Кокорина-младшего и друга Мамаева не стали доставлять в Мосгорсуд. По традиции, со следственным изолятором беседовали через конференц-связь.

В изоляторе, напомним, Кокорин и Мамаев сидят в разных камерах - фигурантам одного дела во время ареста запрещено общаться. И вот Саша и Паша снова вместе, во время «телемоста» с судом сидят вместе на скамейке перед видеокамерой. Настроение у обоих приподнятое. Улыбаются. Шутят.

Судья опрашивает Кирилла Кокорина. Стандартная процедура, основные биографические данные.

- Где вы родились?

- Город Валуйки... - начинает Кокорин-младший.

- Мексика! - подсказывает кто-то. Вся четвёрка начинает громко смеяться.

- Где вы работали до ареста?

- Сварщиком! - снова подсказывает голос.

Громкий смех.

- Учился в РАНХИГС, - сквозь хохот заканчивает Кирилл.

Поклонники пришли поддержать футболиста Кокорина к зданию МосгорсудаФото: Александр РОГОЗА

КОКОРИНУ НУЖЕН БАССЕЙН

Адвокат Кокорина Ромашов принёс в суд письмо из медицинского штаба футбольного клуба «Зенит». В марте 2018 года футболист получил травму колена. Из-за неё он пропустил Чемпионат мира. Медики пишут, что Александру Кокорину нужно долечиваться.

- Ему нужны ежедневные тренировки в бассейне и тренажёрном зале. Иначе это может привести к инвалидности и завершению профессиональной карьеры...

Психолог «Зенита» назвал Кокорина игроком со слабой нервной системой. Мол, после физических нагрузок у него падает способность к самоконтролю. А в ту ночь, когда компания веселилась в ночном клубе, было совсем туго...

- Отсутствие сна, нарушение спортивного режима. Все это сказалось...

Как стало известно, у следствия наконец-то готова экспертиза причинённого водителю Соловчуку и чиновнику Паку вреда. В обоих случаях это «легкий вред». Защита футболистов считает, что дело надо переквалифицировать на статью «причинение лёгкого вреда здоровью». (По одному эпизоду максимальное наказание до 4 месяцев ареста, по другому - до двух лет).

- Мы здесь (под арестом, - Авт.) находимся незаконно, - заявил Кокорин. - По мне так дело полностью раскрыто и закрыто.

В ЯНВАРЕ ДЕЛО УЙДЁТ В СУД?

Павел Мамаев заявил, что компенсировал избитому Виталию Соловчуку моральный ущерб - 500 тысяч рублей. (На самом деле лукавит. Водитель эти деньги пока не взял. Пока представители Мамаева лишь открыли на его имя банковский счёт с этой суммой).

- Позвольте мне встретить Новый год с детьми и моей семьёй, - попросил судью Мамаев.

Павел Мамаев заявил, что компенсировал избитому Виталию Соловчуку моральный ущерб - 500 тысяч рублейФото: Михаил ФРОЛОВ

Адвокаты считают, что следствие длится слишком долго.

- Проведено 90 допросов, 6 судебных экспертиз, отсмотрено более 100 фрагментов видеозаписей, - сказал следователь. - Остались ещё некоторые следственные действия.

- Когда завершится следствие? - спросила судья.

- Думаю, дело будет направлено в суд в январе.

Через 15 минут судья Любовь Николенко объявила своё решение: все четверо остаются под арестом до 8 февраля, апелляция отклонена.

- Это просто позор! - крикнул Мамаев. - Сказать больше нечего.

Связь с «Бутыркой» прервалась.

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