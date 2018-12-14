Новый поворот в деле Кокорина и Мамаева: Прокуратура нашла нарушения

Московская прокуратура нашла нарушения в «деле футболистов» и требует их (нарушения в смысле) устранить. Копия документа есть в распоряжении редакции «КП».

«Изучением материалов уголовного дела установлено, что <…> все обстоятельства, подлежащие доказыванию не установлены, следственные и процессуальные действия выполнены не в полном объеме. Внесено требование об устранении нарушений, допущенных в ходе предварительного расследования».

Документ - ответ на обращение адвоката Павла Мамаева. Его защита настаивает, что полузащитнику «Краснодара» должны предъявлять обвинение только по одному эпизоду и по одной статье. Только «Побои» (до 2 лет лишения свободы). Без «Хулиганства, совершенного группой лиц по предварительному сговору» (до 7 лет). На суде Павел Мамаев и сам несколько раз повторил, что чиновника Минпромторга Пака он не бил. И даже рядом не стоял.

Документ - ответ на обращение адвоката Павла Мамаева

Апелляции адвокатов футболистов на их арест будут разбирать в Мосгорсуде 18 декабря, во вторник. Защитник Мамаева Игорь Бушманов рассчитывает, что заявление прокуратуры сыграет на руку и суд отпустит игроков либо под залог или отправит под домашний арест.

- По разъяснениям Верховного Суда РФ суд при решении о мере пресечения должен учитывать наличие выявленных прокуратурой нарушений, связанных с волокитой в расследовании. И при установлении таковой - отказывать в продлении срока стражи, - говорит юрист. - Что касается следствия, требование прокурора на данной стадии не является обязательным для исполнения. Но полагаю, что оно поспособствует скорейшему завершению расследования.

По словам Бушманова, следователи вполне могли закончить это дело за два месяца.

- Подобные несложные дела обычно расследуются низовыми звеньями полиции, - говорит адвокат. - А в нашем случае дело ведет многочисленная следственная группа опытных следователей-«важняков» (по особо важным делам, - Авт.) ГСУ. Складывается впечатление, что завершение расследования искусственно затягивается, чтобы максимально долго удерживать фигурантов дела под стражей.

- В СИЗО подследственным доступны свежие газеты и журналы. Павел читает, что про его дело пишут в прессе?

- Нет. Павел старается читать классическую литературу и не расстраивать себя обсуждениями в СМИ.

- Понятно, что 18 декабря апелляция, но ее ведь могут отклонить. Вы обсуждали с Павлом, что Новый год, возможно, все-таки придется провести в «Бутырке»?

- Такой возможности никто не исключает. Но у нас есть надежды на компромиссное решение суда.

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Как Мамаев держит себя в форме

Ранее мы уже сообщали, что Павлу Мамаеву и Александру Кокорину администрация сократила время для тренировок в местной «качалке». Другие подследственные жаловались, что футболистам представили слишком привилегированные условия, а других в тренажерный зал пускают крайне редко.

Игорь Бушманов рассказал, как Павел Мамаев тренируется в условиях СИЗО.

- Он два раз в неделю посещает минимально оборудованный в «Бутырке» спортивный зал. По мере возможности занимается в камере. Конечно, этого недостаточно. Нужны специализированные постоянные тренировки. Это жизненная необходимость для профессионального спортсмена. Врачи в области спортивной медицины констатируют, что отсутствие необходимого тренировочного процесса может повлечь негативные последствия для спортсмена, в том числе нарушения в работе сердечной мышцы.

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