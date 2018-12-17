Мама Александра Кокорина: Если моих детей не отпустят, мы с мужем будем встречать Новый год у стены Бутырской тюрьмы

В октябре этого года случился, пожалуй, самый крупный скандал в российском футбольном мире. Вся страна увидела кадры, на которых компания молодых мужчин, в том числе Александр Кокорин и Павел Мамаев, дерутся с водителем у его машины, потом грубо разбираются с посетителем в столичном кафе. На следующий день спортсмены сами пришли в полицию, после чего они были задержаны и отправлены в СИЗО, где до сих пор и находятся. Статья - «хулиганство в составе группы лиц по предварительному сговору» и «побои». 10-го декабря следователь заявил ходатайство о продлении пребывания футболистов под стражей. Суд удовлетворил его просьбу. Сейчас защитой подана жалоба на постановление Тверского суда о продлении мер. 18-го числа жалобы адвокатов будет рассматривать московский городской суд. Как оказалось в этой, на первый взгляд очевидной истории, много темных пятен.

Мы связались с мамой Александра Кокорина и узнали личные подробности жизни футболиста ,а также неожиданный мотив его агрессивного поведения, про который пока никто не говорил. Светлана Федоровна предполагает, что водитель спровоцировал Кокорина и Мамаева ради заработка.

Светлана Кокорина Источник: кадр программы "Прямой эфир"

Водитель Соловчук сразу был настроен агрессивно, когда к нему в машину подсела девушка из компании, перепутав его авто с такси (она проходит свидетельницей по делу), и как только он увидел ребят. По моим источникам, у этого мужчины проблемы в семье, кто-то болен из родственников, им нужны деньги на операцию. Увидев Сашу и Пашу (Мамаева - авт.), скорее всего он сориентировался, что на них можно заработать. И когда он вышел из машины, то специально встал напротив видеорегистратора, чтобы все происходящее записывалось. Стал говорить гадости. Но ребята поначалу сдерживались. Саша даже спрашивал его - почему он так плохо о них, незнакомых ему людях, думает и говорит. В процессе перепалки водитель первым ударил Пашу. А с ними же был и Кирилл, мой младший сын. Он подумал, что сейчас могут ударить и Сашу, и чтобы брат не пострадал, побежал за водителем, который убегал и говорил гадости. Водитель опять ударил Пашу, потом Кирилла. Когда он приземляется на землю (это видно на всех видео), Саша резко стартует, чтобы с младшим братом ничего не случилось. Саша водителя и пальцем не тронул - наоборот, пытался погасить этот конфликт, разнимал ребят. Опять же, на видео показано, что, когда драка закончилась, мой старший сын идет и ругает младшего, что тот попал в драку.

Саша больше всего переживает, что брата подвел, это его самая большая больФото: Личный архив

То есть, выходит Александр защищал брата?

Как только родился Кирюша, Саша взял над ним опеку. Обычно между старшими и младшими братьями и сестрами бывает ревность, в нашей семье же получилось наоборот У нас не было нянек, я подруг не просила побыть с Кириллом - всем занимался старший брат, которому тогда было 8 лет. Он справлялся лучше, чем взрослый: разводил ему смеси, кормил его, менял памперсы. Кириллу нельзя было есть шоколад, а Саша с ним делился, прятал ему под матрас. А однажды спас ему жизнь. У нас в Белгороде есть река Оскол, где с одной стороны берег пологий, а с другой - крутой. И как-то Саша вместе с друзьями (им было по 12 лет) переплыли реку, и прыгали с обрыва, веселились. Кирюша, которому тогда было около четырёх, на это стоял и смотрел, а потом решил повторить за братом и прыгнул. И начал тонуть. Мы с мужем были далековато, но бежали как могли. Ребята растерялись, а Саша нет, за братом нырнул и тащил, как мог. Потом рассказывал, что ему было очень страшно - у Кирюши были закрыты глаза и он боялся к нему прикоснуться. Но знал, что это его брат и его надо спасать. И смог его вытащить. Они до сих пор все время вместе.

Как только родился Кирюша, Саша взял над ним опекуФото: Личный архив

Говорят, ребята могут в этом году встретить Новый год в СИЗО. У вас это семейный праздник или уже вместе не справляли?

Мы ни одного Нового года не встречали по-отдельности. Саша в полночь всегда был дома. Он мог просидеть с нами час, а потом куда-то дальше идти с Кирюшей, но этот час был наш. Мы слушали речь президента, разбирали подарки, а потом после боя курантов открывали окно или дверь, впускали Новый год - такая была традиция. И этот праздник мы отметим вместе с детьми. Я уже всем сказала, что если их не отпустят, мы с мужем будем у стены Бутырской тюрьмы всю новогоднюю ночь.

На днях появилась новость, что, быть может, наказание будет пересмотрено...

Обидно, что никто не верит показаниям ребят и не принимают во внимание показания свидетелей - той же девушки, которая села в машину к водителю. Кстати говоря, следствие не могло ее долго найти, и привели ее в полицию тоже с помощью ребят. То есть они тоже содействуют следствию. А верят другой стороне. Водитель говорит, что он ребят не оскорблял. Господин Пак, с которым был инцидент в кафе, утверждает, что он просто сделал замечание, а на него напали. То есть, не сознается в том, что он обозвал их грубо, матом. Когда следователь пишет свое ходатайство о мере пресечения, он таких доказательств в суд не предоставляет. Защита переживает, что экспертизы не будут переданы суду 18-го числа. Все очень боятся, что следствие не представит все факты и доказательства, которые говорят в пользу ребят. А на самом деле Саша больше всего переживает, что брата подвел, это его самая большая боль.

Обычно между старшими и младшими братьями и сестрами бывает ревность. Но не в семье КокориныхФото: Личный архив

Адвокат братьев Кокориных Татьяна Стукалова считает, что у следствия есть веские доказательства для пересмотра меры пресечения:

- Мы ознакомились с результатами экспертиз. Заключения экспертов указывают на необходимость немедленного освобождения из-под стражи Александра Кокорина и других обвиняемых. У нас возникает один вопрос - будут ли представлены данные экспертизы 18-го декабря, когда будет рассматриваться жалоба защитников Кокорина? Ведь копии экспертиз не положено предоставлять адвокатам, и мы не сможем апеллировать ими в суде. Поэтому защита очень рассчитывает на добросовестность следственных органов. Кроме того, адвокаты считают, что статья 213-я УК (хулиганство) подразумевает под собой беспричинность, то есть отсутствие какого-либо конфликта. Здесь же налицо оскорбление в отношении Кокорина и других обвиняемых со стороны потерпевших. Получается, что обвинение строится на заведомо ложных показаниях потерпевших. Защита считает, что данные действия стоит квалифицировать по статье 116-й УК (побои). А в зависимости от тяжести вреда здоровья, которые установила экспертиза, может переквалифицировать по статье 115-й УК (легкий вред здоровью).

Однажды Саша спас брату жизньФото: Личный архив

Следователь в своем ходатайстве утверждает, что обвиняемые могут скрыться или продолжить свою «преступную деятельность», а так же повлиять на ход следствия. Эти утверждения не имеют под собой никаких оснований. Футболисты связаны дорогостоящими контрактами. Они узнаваемые личности. Добровольно пришли в полицию, добровольно отдали свои загранпаспорта, а также представили следователям контакты свидетелей, которых полиция не могла разыскать. Не судимы, не были замечены в асоциальном поведении. Поэтому и речи не может быть о том, чтобы они куда-то скрылись. А тем более о том, что когда они выйдут из СИЗО, пойдут всем налево и направо тумаки раздавать. Ходатайство о том, что ребят надо изолировать от общества, необоснованно.

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