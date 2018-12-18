29-летний Дэвид Берри-младший - заядлый охотник из штата Миссури, приговоренный к году тюрьмы за незаконный отстрел оленей. В течение нескольких лет мужчина расправился с сотнями несчастных животных. Он отрезал им головы, а тела оставлял гнить в лесах. Поэтому, приняв в расчет масштабы преступления и жестокость, с которой оно было совершено, суд посчитал недостаточным посадить браконьера. Его решили еще и перевоспитать.

Раз в месяц в принудительном порядке преступник должен будет от начала до конца просматривать мультфильм «Бэмби», снятый в 1942 году студией «Walt Disney». Сказка повествует о милом глазастом олененке и охотнике, убившем его маму. В конце мультика повзрослевший олень находит и побеждает браконьера.

Американского браконьера в тюрьме заставят смотреть мультфильм Бэмби .

ЭТО НЕ ОХОТНИК, А УБИЙЦА

- Такие люди не имеют никакого отношения к охоте и дикой природе. Они не придерживаются никаких правил. Это воры, движимые чувством жадности и эго, - рассказал телеканалу Fox News начальник департамента охраны природы в штате Миссури Рэнди Доман. - Оленьи головы были для него чем-то вроде трофея. Хотя есть браконьеры, охотящиеся за рогами, чтобы затем продать их. Но это не тот случай. Тут речь идет именно об убийстве.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

ВОПРОС ДНЯ

Можно ли перевоспитать людей волшебной силой искусства?

Виталий МИЛОНОВ, депутат Госдумы:

- Я бы устраивал пытки для мелких хулиганов. Разрисовал подъезд, нахамил кому-то, влез в драку - будет тебе наказание похлеще инквизиции. Таких субчиков я бы посадил в камеру, где сутки напролет крутили одну и ту же песню Ольги Бузовой. Когда человек пройдет такую головомойку, ему больше никаких глупостей совершать не захочется.

Юрий ЛОЗА, певец:

- Смех лечит. Вот Аркадий Райкин высмеял взяточников, им стало некомфортно жить, все над ними потешаются. Потом стали шутить над мигалками депутатов - они перестали ими козырять. Так же случилось с малиновыми пиджаками и толстыми золотыми цепями - их больше не носят. Это безвкусица. Юмор лечит.

Алексей КОРТНЕВ, лидер группы «Несчастный случай»:

- Вот Кокорину и Мамаеву я бы посоветовал посмотреть старый советский мультик про противостояние двух хоккейных команд. С одной стороны там были плохиши, а с другой - кибальчиши. Вот хорошие ребята не пьют, не курят, не ходят в ночные клубы и всех побеждают. Нашим футболистам это нужно взять на вооружение.

Владимир ВИНОКУР, юморист:

- Послушайте Исаака Дунаевского: «А ну-ка песню нам пропой, веселый ветер, веселый ветер!» Это же песня о дружбе и доброте, про которые многие люди сегодня забывают.

Павел ЖАВНЕРОВ, психолог:

- Я бы попытался отучить Сергея Шнурова от мата через детские песни. Например, пусть послушает «От улыбки станет всем светлей». Может, тогда Шнур вспомнит, что в интернете сидят школьники, которые слушают его похабщину.

Андрей, читатель сайта KP.RU:

- Давайте чаще показывать по телевизору советские военные фильмы: «Они сражались за Родину», «В бой идут одни «старики». А то слишком много людей хают прошлое своей страны. Нужно напомнить им, какие тогда были люди.