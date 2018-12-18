17-летний московский школьник попал в больницу после драки в школе

Драка двух старшеклассников обернулась для одного из них больничной койкой. Все произошло в одной из лучших школ столицы №2030 на улице 2-й Звенигородской днем в понедельник,17 декабря. Это учебное заведение называют «Школой будущего». Вместо учебников, здесь навороченные ноутбуки, есть два бассейна и несколько десятков кружков на любой вкус.

Руководство школы уверяет, эта драка первая в истории. Все произошло на перемене в школьном коридоре. На глазах одноклассников подрались два 17-летних парня. После нескольких ударов один из них упал и ударился головой.

Учителя вызвали скорую. Сейчас мальчик находится в больнице. Как стало известно «КП», у него черепно-мозговая травмы и сотрясение мозга.

Один из участников потасовки (на фото слева) оказался в больнице с сотрясением мозга. Справа - его обидчик.

- Мы проводим служебную проверку. Драка действительно была, но ее причины пока не установлены. Оба парня из благополучных семей. На учете не состояли, - сообщила «Комсомолке» завуч по учебной части Ирина Игнашкова

Проверку проводят и сотрудники полиции. Сообщение о травмах школьника к ним поступило из больницы.