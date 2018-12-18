2018-12-18T17:28:51+03:00
Звезды

Алена Хмельницкая и Катерина Шпица открыли продюсерский центр для поэтов

Популярные актрисы прочли в Арт-клубе «МАЯК» стихи современных поэтов
Игорь ПОЛЯКОВ
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Алена Хмельницкая призналась, что впервые читала стихи на большой сцене.Алена Хмельницкая призналась, что впервые читала стихи на большой сцене.
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Не зря говорят, что все новое — хорошо забытое старое. Вот и на открытии первого в России продюсерского центра для поэтов «МАЯК» была воссоздана атмосфера литературного салона 18 века.

Этот проект придумал поэт, член Союза Писателей Москвы Иван Купреянов.

Сложно сказать приживется ли эта традиция, но выглядело довольно мило, как самые красивые киноактрисы с чувством декламировали стихи. И совсем не классику — наших современников.

Катерина Шпица прочла стихи продюсера проекта Ивана Купреянова, Дарья Повереннова - стихи арт-директора проекта Алексея Авданина, актер Анатолий Руденко - стихи Ивана Фефелова, Агния Кузнецова - стихи Алексея Шмелева, Нино Нинидзе - стихи Евгении Барановой, Артём Немов - стихи «Белого Всадника», актриса Алена Хмельницкая - стихи Константина Потапова.

Поэт Иван Купреянов доверил свои стихи Катерине Шпице.

Поэт Иван Купреянов доверил свои стихи Катерине Шпице.

- Поэзию надо читать. О поэзии надо говорить, чтобы понимать, что чувства людей живы, - поделилась с журналистами актриса Катерина Шпица. - Меня настигло ощущение, что мы слушаем со сцены поэтов - современников, общаемся с ними, приятельствуем, обсуждаем между делом жизнь в ее возвышенных и обыденных деталях, как многие десятилетия назад было в салонах, когда Маяковский был молодым. Будоражит мысль, что кто-то из тех, кого ты услышал в обычный, казалось бы, вечер в уютном кафе, возможно, оставит своё имя в веках.

Катерина Шпица уверена, что поэтические вечера могут открыть новые имена.

Катерина Шпица уверена, что поэтические вечера могут открыть новые имена.

- Это для меня новый опыт. Я из тех актрис, кто редко читал стихи на большой сцене, - призналась актриса Алена Хмельницкая. - Но вот как получается, неважно в каком возрасте, но появляется повод что-то сделать впервые. Мне очень понравился этот поэтический вечер. Хотелось бы, чтобы эти встречи стали традиционными. Как оказалось, у нас есть замечательные поэты-современники.

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