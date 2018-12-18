2018-12-19T00:17:37+03:00
Звезды

Пациент готов к операции: В Третьяковке рассказали, что сделают с Иваном Грозным, пострадавшим от рук вандала

К выставке Репина, которая откроется в галерее этой весной, полотно восстановить не смогут
Евгения КОРОБКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
ФОТО: Пресс-служба Государственной Третьяковской галереи.ФОТО: Пресс-служба Государственной Третьяковской галереи.
Изменить размер текста:

Прошло уже семь месяцев с того дня, когда немолодой лысый человек Игорь Подпорин схватил стойку ограждения и нанес три удара по шедевру Репина.

Вандала задержали (а он никуда и не убегал). Содеянному ужаснулись: удары пришлись на центральную часть полотна и серьезно повредили и без того осыпающийся от каждого дуновения ветра шедевр.

Картину в мае 2018 года повредил посетитель Игорь Подпорин. ФОТО АГН Москва/Никеричев Андрей

Картину в мае 2018 года повредил посетитель Игорь Подпорин. ФОТО АГН Москва/Никеричев Андрей

18 декабря в Третьяковке собрали журналистов, чтобы рассказать о том, как идет реставрация.

Выяснилось, что к реставрации не только не приступали, но и не приступят до мая следующего года. Журналисты немедленно предположили, что начало реставрационных работ планируют приурочить к годовщине события. (Напомним, что акт вандализма произошел 25 мая). Однако представители Третьяковки предположение с презрением отвергли. Рассказывая о том, что будет происходить с шедевром, главный хранитель галереи Татьяна Городкова перешла на медицинские термины. Выяснилось, что сейчас пациент "стабилен", но все эти месяцы его готовили к "серьезной операции".

К реставрации картины не приступят до мая следующего года. ФОТО: Пресс-служба Государственной Третьяковской галереи.

К реставрации картины не приступят до мая следующего года. ФОТО: Пресс-служба Государственной Третьяковской галереи.

Полотну не только залатают дыры, но и излечат от хронической болезни.

- Дело в том, что картина была «хронически больна». Помимо повреждений, полученных в 2017 и в 1913 годах, у полотна осыпался красочный слой. Ранее шедевру применяли поддерживающий комплекс работ. Но сейчас мы приняли решение о кардинальном вмешательстве. Это будет целая операция, в ходе которой мы постараемся вылечить шедевр, - отметила Городкова.

Картина Репина долгие годы нуждалась в серьезной работе специалистов. ФОТО: Пресс-служба Государственной Третьяковской галереи.

Картина Репина долгие годы нуждалась в серьезной работе специалистов. ФОТО: Пресс-служба Государственной Третьяковской галереи.

Выполнять операцию будут российские специалисты с привлечением опыта коллег из Нидерландов (голландская школа реставраторов считается одной из лучших в мире). Уже известно, что полотну снова предстоит пройти процедуру «дублирования», то есть, перенесения на новый холст.

Кстати, аналогичная процедура, проводившаяся в 1913 году, после первого покушения на полотно, в каком-то смысле спасла «Ивана Грозного и сына его Ивана» и на сей раз.

- Когда наши коллеги, дублировали холст в первый раз, они сделали картине деревянный щит. Этот щит выступил как амортизатор, смягчив удар, нанесенный вандалом, - отметил заведующий отделом комплексных исследований Третьяковки Юлиан Халтурин .

В настоящее время состояние шедевра «стабильное», Иван Грозный и его умирающий сын находятся в реставрационных мастерских, закрыты колпаком, от посторонних глаз и посторонних вмешательств до переезда в новую «операционную».

Рентгеновский снимок картины. ФОТО: Пресс-служба Государственной Третьяковской галереи.

Рентгеновский снимок картины. ФОТО: Пресс-служба Государственной Третьяковской галереи.

Было бы кощунственно сказать «не было бы счастья да несчастье помогло» или «как хорошо, что я разбил машину, теперь мне дадут страховку», но для реставрации картины Третьяковка смогла получить дорогостоящее реставрационное оборудование и специальную реставрационную мастерскую, в которой очень нуждалась.

Когда с полотном произошло несчастье, остро встал вопрос о помещении, где будут проводиться реставрационные работы. Были идеи даже закрыть один из залов галереи. Однако решение пришло. Третьяковка получит новый зал. В помещении, расположенном между депозитарием и основным зданием в настоящее время заканчивают ремонт и вешают двери. Скоро начнется монтаж необходимого и уже закупленного оборудования. В числе важных приобретений галереи - два уникальных стола для «больного». Один - огромный вакуумный (таких, как говорят специалисты, во всем мире один-два и обчелся), второй - высокотехнологичный реставрационный стол-трансформер, способный гасить вибрацию, что очень важно для проведения точных, практически ювелирных работ. В будущем новый реставрационный зал и новое оборудование послужат добрую службу другим шедеврам.

Специалисты не называют точной суммы, в которую выльется реставрация, однако не отрицают, что все необходимые средства выделены Сбербанком и другого спонсора нет. Естественно, что к выставке Репина, которая откроется в галерее этой весной, полотно вылечить не смогут. О точных сроках заверения реставрационных работ речи не идет, но сотрудники отмечают, что раньше 2021 года зрители шедевр Репина увидеть не смогут.

Инцидент с "Иваном Грозным" отразился и на мерах безопасности. Как отметили в ходе пресс-конференции, предполагается ограждать «наиболее значимые шедевры» не мобильными, а стационарными стойками. Первым шедевром, оснащенным усовершенствованным девайсом станет полотно Иванова «Явление Христа народу».

Еще больше материалов по теме: «Вандал изуродовал картину "Иван Грозный и его сын Иван" в Третьяковке»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Евгения КОРОБКОВА

 
Читайте также
Галина Волчек: Артисты - нелегкое сооружение, нужен клей БФ
19 декабря у народной артистки СССР юбилей. И сегодня же - открытие здания «Современника» на Чистопрудном бульваре после капитального ремонта. Возвращение в родной дом - лучше подарка для художественного руководителя театра не пожелаешь
Российская Национальная Музыкальная Премия «Виктория» почтила память Кобзона и вернула Агутина в босоногую юность
Денис Мацуев, «Машина времени», Денис Клявер, Олег Митяев, Филипп Киркоров, Леонид Агутин, Светлана Лобода, Баста, и другие звезды стали триумфаторами Российской Национальной Музыкальной Премии
Новости 24
Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по ДРСМД
Умерла режиссер фильма "Пробуждение" Пенни Маршалл
Белый дом подтвердил участие Трампа в экономическом форуме в Давосе
Во время пожара в Бразилии сгорело около 600 домов
Джордж Лукас назван самой богатой знаменитостью
Порошенко: МВФ выделит Украине кредит в $3,9 млрд на 14 месяцев
Цена нефти Brent опустилась ниже $56 за баррель
Премьер Бельгии Шарль Мишель подал в отставку
Главную новогоднюю ель РФ доставили в Кремль
В ЛНР сообщили о гибели добровольца из РФ в Львовской тюрьме
Умер заслуженный артист России Олег Мартьянов
Тимошенко: Украина официально является самой бедной страной континента
Директор департамента страхового рынка Центробанка Филипп Габуния: Финансовые омбудсмены облегчат жизнь владельцам ОСАГО
МИД РФ: США уже приняли для себя решение по вопросу о ДРСМД
Фонд Дональда Трампа будет распущен по решению суда
Трамп продлил санкции против сына Чайки и дочери Каримова