Литовские спецслужбы напали на гражданина России

Утром вместо будильника – сообщение из Вильнюса, от историка Валерия Иванова: «Здравствуйте мои друзья! Сейчас, начиная с 6:00 утра 18 декабря 2018 г. в двери моей квартиры неустанно звонят незнакомые молодые люди, 3 мужчины (один лысый - видел через глазок двери) и женщина, видимо из Департамента безопасности Литвы. Звонят настырно и постоянно. Дверь не открываю, пытаюсь связаться Посольством России в Литве, поскольку являюсь гражданином России, но не могу дозвониться по номеру экстренной помощи нашего консульства. Я не знаю, за что меня начинают преследовать и что теперь со мной будет. Но ставлю вас, дорогие мои друзья, настоящим в известность».

Валерий Иванов – человек в Литве известный. Историк, философ, переводчик. Председатель Союза русских литераторов и художников. Знают его, конечно, по 90-м годам – когда он стал одним из первых литовских узников совести, получив три года за «создание антигосударственной организации и антигосударственную деятельность» по 70-й, политической статье, известной еще с советских времен. Вина его заключалась в том, что в ночь на 13 января 1991 года, когда в Вильнюсе произошли известные драматические события вокруг Вильнюсской телебашни, стал свидетелем событий, которые не укладывались в официальную версию литовской истории. Арестовали его скорее по законам не советским и не литовским, а фашистским: когда он вел в детский сад пятилетнего сына. Арестовали, точно зная, что он – вдовец и что забрать ребенка к ужину будет некому…

Книга Валерия Иванова «Литовская тюрьма» - о том, как он сидел в условиях победившей «литовской демократии».

Три года в тюрьме не прошли даром – он вел дневники, которые и опубликовал после освобождения, собрав их в книгу под названием «Литовская тюрьма». Презентация у этого издания была только одна, в Госдуме Российской Федерации – по возвращению на родину Иванову «прилетел» еще один срок: год тюрьмы.

После чего Литву спокойно приняли в Евросоюз и НАТО…

История Валерия Иванова подробно описана в книге «Кто кого предал. Как убивали СССР и что стало с теми, кто пытался его спасти». Тираж книги на литовском языке был полностью арестован, типография закрыта, а издатель – Повилас Масиленис - в данный момент ждет приговора суда за «отрицание советской агрессии». Автору книги (мне – Г.С.) запрещен въезд в Литву на 5 лет. А мои герои остались там.

- Вам интервью давать не опасно? – спрашивала я Валерия Иванова чуть ли не при каждой нашей встрече. Мы, журналисты, приехали и уехали, а им - оставаться на информационной передовой...

- А чего мне бояться? Сын взрослый, мама уже в лучшем мире. Если жить не по правде, так зачем жить?

Оказалось, что все-таки опасно…

Чем именно Иванов сейчас, в свои 70 с лишним лет, представляет угрозу литовскому государству? Только тем, что отлично зная государственный язык, переводит на русский чужие статьи и пишет свои - в которых нет никаких призывов ни к вооруженной борьбе, ни к революции – только голая литовская правда. Которая, тем не менее, оказалась неугодна местной охранке.

- Что я могу сделать? – только и успела я кинуть ему сообщение в мессенджере.

Ответ был коротким: «Ничего. Сообщить о том, что и в Литве, как в США Марию Бутину, в Киеве Кирилла Вышинского, а в Латвии Юрия Алексеева меня преследуют за инакомыслие. Сейчас по заданию США по всему миру идет охота на русских граждан. Вот и Литва выполняет задание Вашингтона».

Как стало известно редакции после подписания номера, гражданин России Валерий Иванов задержан на 48 часов. В квартире его произведён обыск, вся электронная техника конфискована. Мы будем следить за развитием ситуации.