Cемиклассник кинул зажженную петарду в лицо учителю

В лицее N6 в Химках произошло ЧП. Ученик 7 “А” класса Андрей А. в ответ на замечание преподавателя физики Дмитрия Дианова кинул ему в лицо петарду. За секунду до этого он ее поджег. К счастью, педагог не пострадал. Но все закончилось дракой педагогов с учеником и даже вызовом наряда полиции. Примечательно, что одноклассники Андрея А. ему открыто сочувствуют. Слишком уж строг, как они считают, с ними педагог.

“Воздействовать может только двойками”

Все произошло 17 декабря, в понедельник. Но, как рассказали “КП” родители одного из учеников лицея, конфликт Дмитрия Дианова и Андрея А. длился уже некоторое время. Дианов пришел работать в лицей полгода назад.

- Ему 27 лет, он выпускник МФТИ (Московского физико-технического института - Ред.), то есть, педагогического образования не имеет, выглядит очень молодо. Можно сказать, что он неправильно «зашел» - сразу же начались проверочные работы сверх школьной программы, посыпались двойки, - рассказала “КП” мама одного из лицеистов. - В прошлом году была учительница физики в возрасте. Дети ее уважали и любили. А Дмитрий Олегович не смог пока завоевать авторитет у наших детей, воздействовать на них он может только двойками. На все недовольства администрация школы отвечала: «Не спугните талантливого и молодого специалиста».

На учителя физики неоднократно жаловались и родители лицеистов. По их словам, даже репетиторы, которых они нанимают своим детям, с трудом справляются с заданиями от Дмитрия Дианова.

Отбивался огнетушителем

Строгость учителя, даже чрезмерная, конечно, не может быть оправданием того, что устроил на уроке физики Андрей А.

Когда петарда взорвалась практически у него на столе, учитель Дианов вскочил и кинулся на семиклассника. По словам одноклассников, между педагогом и подростком завязалась потасовка. Мимо кабинета проходила учитель ОБЖ. Она также подключилась к драке. Андрей А. схватил огнетушитель и отбивался им от педагогов. Кто-то из детей позвал на помощь физрука и завуча, ответственную за безопасность лицея.

- И когда физрук уже почти скрутил мальчика, тому удалось вырваться и искусать завуча, - рассказала “КП” мама одного из лицеистов со слов сына. - Последнее, что видели другие дети — это приезд наряда полиции. Тот мальчик, Андрей, буквально выл и бился в истерике.

“Я не могу туда вторгаться”

В полиции школьное ЧП не комментируют. Пострадавшая при ЧП завуч Ирина Никуленкова (та самая, которую искусал Андрей А.) также была немногословна:

- Это личное пространство ребенка, я не могу туда вторгаться.

Учитель Дмитрий Дианов на наши сообщения не ответил. Его супруга от комментариев также отказалась: “муж будет поздно, если сочтет нужным, свяжется с вами”.

Пока нам удалось лишь услышать мнение Уполномоченного по правам ребенка по Московской области Ксении Мишоновой.

- Мы выясняем все аспекты данного конфликта. Пока о главных его участниках поступает диаметрально противоположная информация. Прежде чем давать подробный комментарий и выносить какие-то оценки, нужно получить полную информацию, - пояснила “КП” омбудсмен.

В день ЧП лицеисты расходились по домам в возбужденном состоянии. Самые отчаянные выкрикивали непристойные стихи в поддержку своего одноклассника.