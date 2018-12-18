Дочка Маргариты Тереховой: Я не стесняюсь просить помощи, потому что великая актриса достойна любви и сострадания

Маргарита Терехова - актриса не похожая ни на какую другую, муза Андрея Тарковского, секс-символ 70-х - больше десяти лет почти не появляется на публике. Она перестала играть в театре, отказалась от съемок в кино. Одно время говорили, что все это из-за сложного характера Тереховой. Но это оказалось совсем не так.

- У мамы болезнь Альцгеймера, - рассказал в интервью Первому каналу сын актрисы Александр Терехов. - Началось все с рассеянности. Сейчас болезнь уже на поздней стадии. Мама самостоятельно не ходит, практически не говорит, все довольно печально. От прежней Маргариты Тереховой сталась только ее харизма. Мы упустили момент, когда можно было замедлить процесс. При таком диагнозе, как у нее, человек как будто бы возвращается в детство. Мама находится в глубине себя. Они живет в своей квартире под присмотром двух помощниц.

Маргарита Терехова в образе Миледи, фильм «Д’Артаньян и три мушкетёра».

При Альцгеймере человек превращается в беспомощного младенца, повернуть процесс вспять невозможно. Речь о лечении не идет, только об уходе за больным. На сиделок, массаж, средства гигиены и лекарства требуются большие деньги. Первый канал опубликовал счет, на который можно перечислить пожертвования для Магариты Тереховой. После этого в интернете развернулась бурная дискуссия.

Главный вопрос: имеют ли право просить помощи публичные люди? Или болезнь - все-таки частное дело их семьи, родных и детей. «Что за мода у актеров просить народные деньги? То одной вдове известного актера нужна квартира, потому что она свои квартиры подарила внукам, теперь Тереховой нужно деньги на лечение Альцгеймера, который не лечится? Это просто безобразие, надо все прекратить!», - пишут самые «отзывчивые» в комментариях. Многие вспомнили историю с Жанной Фриске. Тогда обычные люди стали перечислять деньги на лечение певице, а после ее смерти оказалось, что значительную часть благотворительных средств, более 20 миллионов рублей, «освоили» ближайшие родственники Жанны, что, мягко говоря, сильно подорвало веру в благотворительность.

Анна Терехова (слева) и Маргарита Терехова на кинофестивале в Москве, 2012 год.Фото: Анатолий МЕЛИХОВ

После этого дочь актрисы Анна Терехова написала на своей страничке в Фейсбуке:

«Скажу только, что по многим обстоятельствам основная финансовая ответственность по уходу за мамой лежит на мне. У меня есть только моя работа в театре. Спонсоров и благодетелей нет, есть помощь театра Моссовета, пенсия мамы, разовая поддержка фонда «Артист». Здоровье мое, к сожалению, в последнее время серьезно пошатнулось. Мы согласились на предложение Первого канала и обратились за помощью. Я не стесняюсь этого, потому что Маргарита Терехова - великая актриса и достойна любви, уважения, памяти и сострадания. Все средства пойдут на лекарства, еду, зарплату сиделкам».

- Деньги на счет уже поступают, - рассказала «КП» Анна. - Мне не нужны миллионы. К счастью, маме не надо делать операцию, помещать ее в больницу. Ей нужен хороший уход, хорошее питание и две сиделки, которых надо оплачивать. Одна сиделка живет с мамой постоянно, другая приходящая. Самостоятельно с этой проблемой справиться действительно трудно. Финансовая ответственность лежит на мне. Но и меня в последнее время здоровье подводит и сил уже мало. Брат Саша работает, но у него семья. Тоже денег в обрез. Театр Моссовета, где работала мама, платит ей зарплату. И тем не менее уход за больными Альцгеймером - это тяжелый и круглосуточный труд.

Меня спрашивают, почему не поместить маму в больницу? Действительно, есть клиника психического здоровья, в которой есть отделение для таких больных. Но я не хочу отдавать маму в такую клинику, не хочу, чтобы ее видели в ее сегодняшнем состоянии. Не будем наивными, но в клинике ее обязательно начнут «навещать». Сейчас мама дома. У нее в комнате хорошо, уютно так, как она любит. Ее окружают фотографии, иконы - дом ее охраняет.

Номер счета: 40817810606070001886

Получатель: ТЕРЕХОВА АННА САВОВНА

ИНН банка получателя: 7728168971

КПП банка получателя: 770801001

Корр. счет: 30101810200000000593

Банк: АО «Альфа-Банк», г. Москва

БИК: 044525593