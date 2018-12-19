«Надо работать, пацаны, жи есть. Вот бабки!»: В Подмосковье будут судить 18 мошенников, которые на махинациях с машинами заработали 40 млн. рублей

В Балашихе сегодня стартует суд над участниками этнической банды, которые в течение нескольких лет промышляли в Подмосковье аферами с машинами. В этой схеме участвовали в общей сложности 30 человек! Трое уже получили свои сроки. Еще девять пока бегают, в федеральном розыске. А на скамье подсудимых - сразу 18 человек.

- По данным следствия в 2015-16 годах участники преступного сообщества совершали хищения новых дорогих автомобилей премиум-класса, - рассказывает официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко. - В автосалонах и лизинговых компаниях Московской области преступники брали элитные машины в кредит, оформляя на подставные фирмы. В дальнейшем эти машины продавали иностранным гражданам и вывозили за пределы России. Общий ущерб - более 40 миллионов рублей.

В мобильном телефоне одного из обвиняемых оперативники нашли видео. Молодой человек по имени Салман отправил запись своим односельчанинам, хвастаясь деньгами, которые он зарабатывает в Москве. Предполагают, что в том числе таким способом участники группировки вербовали новых членов.

- Так что, пацаны, надо работать, жи есть*, - говорит Салман распуская «веер» пятитысячных купюр. - Не надо дома сидеть, сутками телевизор смотреть, в интернете сидеть, с биксами (девушками, - Авт.) общаться. Надо работать. Реально кто работает, тот зарабатывает, жи есть.

В Московской области судят угонщиков элитных автомобилей.

Кто-то бросает в парня еще одну пачку денег. Тот вальяжно так поднимает россыпь банкнот.

- Кто может себе позволить раскидываться так деньгами? Пожалуйста, вот бабки! С айфонами, ходим. Сколько тебе надо на жизнь, свои проблемы решать, - обращайся.

По информации «Комсомольской Правды», в группировке в основном состояли уроженцы Чечни, а также других северо-кавказских республик. Хотя без помощников среди «местных» тоже не обходилось.

- Среди 18 подсудимых есть двое бывших сотрудника ГИБДД и четыре сотрудника лизинговых компаний, - уточняет Светлана Петренко.

То есть, работники «лизинга» оформляли дорогие тачки на сомнительные фирмочки, а гаишники в свою очередь помогали с получением всех нужных документов. Каждый получал свою «долю» - по несколько десятков тысяч рублей с машины.

Момент задержания преступников.Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Основные статьи, по которым фигурантам предъявлены обвинения - «организация и участие в преступном сообществе» (максимальное наказание - до 20 лет колонии, - Авт.), «мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере» (до 10 лет).

В следствии объясняют, что выйти на след организаторов группы было непросто. Аферисты соблюдали полную конспирацию, перекрываясь через большое количество фирм-однодневок. Но вычислить основных участников группировки и выйти на их сообщников удалось в том числе благодаря большой работе по анализу звонков с телефонов, которыми пользовались преступники.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/682994" frameborder="0"></iframe> Комментарий официального представителя СК РФ Светланы Петренко.

*«Жи есть» — это жаргонизм, который широко используют наиболее маргинальные группы среди народов Кавказа. По смыслу близко к «реально» и «в натуре», однако несет куда более мощный эмоциональный заряд. Говорящий тем самым ставит точку в разговоре, оставляя за собой право отстаивать свое мнение силой.