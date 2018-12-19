Как выглядит особняк Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса, который они купили бабушке и дедушке экс-теннисистки

Во-первых, хочется отметить, что Анна Курникова и Энрике Иглесиас не просто красивая и гармоничная пара, но и прекрасные бизнесмены, которые, судя по всему, скоро неплохо заработают на недвижимости. Экс-тениссистка и певец выставили на продажу особняк в Майями оценив его стоимость в пять миллионов долларов. При том, что приобрела его пара всего три года назад за 1,8 миллионов долларов. Недвижимость покупалась с прицелом, что там будут жить бабушка и дедушка российской спортсменки и красавицы. Анна и Энрике сделали в доме капитальный ремонт, расширив площадь и облагородив территорию вокруг. Как только все работы были завершены, стало очевидно: в таком огромном особняке пожилым родственникам Ани будет некомфортно. Ну а раз так, всегда можно купить что-то поменьше и поуютнее.

Всего три года назад дом купили за 1,8 миллионов долларов. ФОТО miamipropertiesandparadise.com

Дом располагается в престижном районе Майами. ФОТО miamipropertiesandparadise.com

Дом с шестью спальнями и таким же количеством ванных комнат располагается в престижном районе Майами и идеально подходит для большой семьи. Помимо спален, гостиной и бара с выходом на огромную террасу, здесь есть SPA-зона, винный погреб и гараж на две машины.

Дом покупали для бабушки и дедушки Анны. ФОТО miamipropertiesandparadise.com

Надо отметить, что сама звездная семья также живет в Майями, в бухте Бискейн.

Анна и Энрике купили участок за $9 млн, а за строительство и отделку отдали $11 млн. Знаменитости выбрали футуристический стиль особняка. Рядом с коттеджем есть причал. Папарацци часто делают снимки звезд то на пляже, то на морской прогулке на яхте. Иногда фотографируют их с малышами.

Дом площадью 7 тысяч кв. метров обойдется новому хозяину в пять миллионов долларов. ФОТО miamipropertiesandparadise.com

Напомним, 16 декабря 2017 года Анна Курникова подарила Энрике Иглесиасу сразу двоих детей, хотя однажды заявила, что рожать планирует после 40 лет. У влюбленных родились близнецы – девочка и мальчик. Малышам дали имена Люси и Николас.