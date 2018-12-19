Андрей Малахов: Мой маленький сын помогает коммунальщикам чистить снег

- В декабре самый популярный запрос в Яндексе с вашей фамилией: «Андрей Малахов. Прямой эфир. Ирина Понаровская». Первое за семь лет интервью артистки активно обсуждали. Пресс-секретарь МИДа Мария Захарова написала в Фейсбуке: «Задело интервью сильно. Пару часов только о нем и думала». Как уговорили Понаровскую на этот разговор?

- Когда я разбирал коробку с вещами после переезда с Первого канала на новое место работы, там была книжка про Ирину Понаровскую. Как раз готовился сюжет, и на вопрос корреспондента, что делает здесь эта книга, я сказал, что моя мечта - сделать интервью с Ириной Витальевной. Таким образом я визуализировал мечту. Мы созванивались со звездой, у Ирины часто менялись телефоны, она переезжала, я оставлял голосовые сообщения... И года два назад Понаровская сказала, что если она кому-то и даст интервью, то это буду я. Переехав в Москву, она сдержала слово. В отличие от многих звезд...

- Битвы за знаменитостей между разными каналами идут серьезные?

- Сегодня очень жесткая конкуренция на рынке медиа, идет борьба за эксклюзивы. Иногда ты договариваешься с какими-то знаменитостями, они обещают, что придут, а в последнюю секунду узнаешь, что эти обещания нарушены. Я догадываюсь, что может заставить людей изменить свое решение. Никого не осуждаю.

- Мария Шукшина обижена на «Прямой эфир» за огласку неприятной истории с выбиванием алиментов с ее сына на ее же внука. Сейчас все обсуждают невероятную цифру, которую озвучила Шукшина. Мария написала в Инстаграме, что ей предлагали 15 миллионов рублей за интервью в вашей передаче...

- Мы сами обалдели, когда услышали про 15 миллионов. Поняли, что это такой намек: мол, если мне предложат 15 миллионов, то могу задуматься об интервью.

Супруга Андрея Малахова Наталья Шкулева - издатель глянцевого журнала. Фото: Дмитрий ИСХАКОВ

- Звезды обычно просят за откровенный разговор суммы в десятки раз ниже.

- Телевидение сегодня коммерциализировано, и за эксклюзивные интервью порой приходится платить, но сумма в 15 миллионов выглядит фантастической. В этой ситуации удивляет другое. Если не нравится, что в СМИ обсуждают дела вашей семьи, то решите вопрос. Обеспечьте вашего внука, чтобы он не голодал, а его мать не бегала и не рыдала, что ей нечем кормить малыша. Цена вопроса - 20 тысяч рублей в месяц, которые эта девочка хочет получать. Если Мария Васильевна найдет деньги на содержание внука, претензий у матери ребенка не будет. И люди забудут эту историю, потому что куча других появляется каждую неделю.

- Какие истории приносят «Прямому эфиру» высокие рейтинги?

- У интервью с Понаровской были очень хорошие цифры. Но на следующий день они были гораздо выше: вышла программа с обладательницей шикарных апартаментов на Тверском бульваре Светланой, которая утверждала, что беременна от Филиппа Киркорова. (Программу посмотрели 17,5% телезрителей, что стало выше доли проекта «Голос», которая в этот день составила 16%. - Авт.)

Помог Дане Борисовой

- Вы организовали антиалкогольную кампанию среди звезд. Оплачивали Дане Борисовой лечение, снимали квартиру... Она справилась, а Евгений Осин и Крис Кельми не захотели лечиться. Зачем вы за это взялись?

- Дану Борисову мне было искренне жалко. Мы начинали вместе работать на телевидении. Есть смешное видео, где я веду «Доброе утро» и рядом она такая молоденькая - вдруг на нас падает какая-то рында... Я помню, когда я шел получать свою первую ТЭФИ на сцену, Борисова кричала мне из зала: «Андрей, я тебя люблю!» Вся жизнь состоит из таких конфетти воспоминаний. И когда я видел Дану в неадекватном состоянии, то очень хотел помочь. Рад, что ей удалось справиться, надеюсь, она будет держаться. Это непросто. Это как жить с сахарным диабетом: ты должен постоянно себя контролировать... Недавно видел фото Криса Кельми, он очень плохо выглядит. Он мог продолжить лечение - для этого были все возможности. Но когда звонят и предлагают деньги за интервью, искушение заработать оказывается сильнее заботы о здоровье. Мы протянули руку помощи, и каждый сам решил, принять ее или отказаться. Невозможно насильно заставить человека что-то делать.

- Вы один из немногих коллег, кто поддержал Тимура Кизякова, когда его обвиняли в нарушениях в расходовании бюджетных денег для создания видеопаспортов детей в рубрику «У вас будет ребенок». В итоге Генпрокуратура нарушений в работе Кизякова не нашла. Почему вы за него заступились? Стали ли вы друзьями?

- Мы не были и не стали друзьями. Однажды я делал передачу, посвященную проекту Тимура Кизякова. Мы рассказывали истории детей, которым помогали в рубрике «У вас будет ребенок». Неделю общались с семьей Кизяковых, видели, как они живут. Я удивлялся, что жена Тимура Лена на премии и приемы ходит в одном платье... Поэтому, когда их обвинили в воровстве, я был готов дать голову на отсечение, что это заказная кампания. К сожалению, сейчас большинство СМИ выдают информацию не проверяя: достаточно написать громкий заголовок: люди будут заходить на сайт и читать. Про правило, что информацию должны подтвердить три разных источника, давно забыли. Ток-шоу можно любить или не любить, но у нас всегда есть как минимум две точки зрения. Вообще в мире телевидения не так просто найти партнера, которому доверяешь. Я рад, что меня связывает многолетняя дружба с Александром Митрошенковым, моим сопродюсером в проектах «Привет, Андрей!» и «Прямой эфир».

Малахов на прогулке с сыном. Телеведущий не показывает Сашу. Мальчик вырастет и сам решит: нужно или нет ему внимание посторонних. Фото: instagram.com/malakhov007

Мечта исполнилась с разницей в одну минуту

- Сложная задача для работающих родителей - найти няню для ребенка. Как вы с женой Наташей выбирали няню Саше?

- Это действительно очень сложно, ведь этот человек будет жить в семье. У нас две няни, мы нашли их через знакомых. Спасибо за это надо сказать Оле Слуцкер (бизнесвумен, президент Российской федерации фитнес-аэробики, мать пятерых детей. - Ред.).

- Сейчас многие ставят дома систему видеонаблюдения и на работе через смартфон могут в любой момент контролировать, что происходит дома. Пользуетесь этой системой?

- У Наташи есть эта программа, если она уходит из дома, то контролирует процесс.

- В ноябре вашему сыну Саше исполнился год. Как отпраздновали?

- Был тихий ужин в семейном кругу, с родными и близкими.

- Одни знаменитости показывают детей в Инстаграме с первых месяцев жизни, другие скрывают лица наследников. Вы с Сашей бываете в общественных местах?

- Он еще маленький. Возим Александра в храм, ходили с ним пару раз в музеи, в магазины, но бываем там в такие часы, когда народа немного. Мне кажется, даже маленький человек должен сам решить, хочет ли он повышенного внимания к себе.

В 15 лет, будучи провинциальным подростком, я смотрел телевизор и мечтал вести программу «Время». И моя мечта осуществилась, но с корреляцией на одну минуту: «Пусть говорят» заканчивали показывать в 20.59, за минуту до той моей детской мечты. С годами желания могут меняться. Очень важно в любом возрасте спрашивать человека, хочет ли он, чтобы его снимали, показывали... Может быть, и неплохо, когда ребенок в три года, продавая посты в Инстаграм, зарабатывает больше, чем инженер на заводе. Но мне кажется, что он должен подрасти и сам сказать, хочет ли этого. Это всегда видно: хочет ребенок выступать, работать на публику или он больше интроверт.

Малахов - крестный сына и дочери Филиппа Киркорова. Фото: instagram.com

- По поведению Саши рано еще делать выводы?

- Сложно сказать. Пока он самый активный во дворе по очистке снега. Помогает коммунальным службам.

- У вас пять крестников. Вы скрываете, кто крестные вашего ребенка?

- Это простые люди. Верующие. Важно, чтобы крестные за ребенка молились, ставили свечки, заходили, не забывали звонить по церковным праздникам.

- Работающим родителям годовалого сына удается побыть вдвоем?Ваш идеальный вечер вдвоем с Наташей?

- Когда Саша засыпает, можем вый­ти в кино или посмотреть сериал. У Наташи работа тоже связана со встречами, презентациями, мероприятиями. Для кого-то одеться и выйти в свет - легкая реабилитация после рабочих будней. Нам, наоборот, хочется побыть в домашней обстановке.

С НАСТУПАЮЩИМ!

«Наряжать елку - это медитация»

- Где отмечаете Новый год?

- Новый год будем встречать с семьей в Москве. Надеюсь, я успею поучаствовать в украшении елки - это своеобразная медитация, важное событие, как семейный день рождения. Время летит. Казалось, еще вчера ставил елку, и вот опять уже нужно наряжать. Каждый день даю себе слово начать отмечать рост Саши карандашом...

- Понятно, что выходные принадлежат сыну. А в будни успеваете Сашу увидеть?

- Ложусь в час, а в семь встаю, чтобы до десяти провести утро с сыном. У нас с ним есть свои утренние ритуалы - душ, завтрак, игры. Он у нас мальчик-позитивчик.

- Что хотите пожелать себе и людям в Новый год?

- У меня внутреннее ощущение, что мы на пороге третьей мировой войны. Все, что происходит сегодня в современном мире, может разрешиться глобальной катастрофой. Поэтому, помните, как мы писали в детстве на открытках: желаю счастья, здоровья, мирного неба над головой. Вот этого и хочется всем пожелать.

СПРАВКА «КП»

Андрей МАЛАХОВ родился 11 января 1972 года в городе Апатиты Мурманской области. Окончил факультет журналистики МГУ, а также юридический факультет РГГУ. Стажировался в Мичиганском университете (США). С 1992 года по 2017 год работал на Первом канале. Вел проекты «Доброе утро», «Большая стирка», «Пять вечеров», «Сегодня вечером с Андреем Малаховым», «Барахолка». Знаменитым на всю страну Малахова сделало ток-шоу «Пусть говорят», которое он вел с 2005 по 2017 год. С сентября 2017 года работает на канале «Россия 1» - продюсер и ведущий проектов «Андрей Малахов. Прямой эфир», «Привет, Андрей!». С 2011 года женат на Наталье Шкулевой, издателе журнала ELLE. 16 ноября 2017 года у пары родился сын Александр.