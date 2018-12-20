Арабская принцесса семь лет готовила побег из дворца

Документальный фильм «Побег из Дубая: загадка пропавшей принцессы» показала на днях телекомпания BBC. История исчезновения 32-летней Латифы - дочери правителя Дубая Мохаммеда аль-Мактума и правда загадочна.

Побег сестры не удался

«Если вы смотрите этот ролик, то я либо мертва, либо нахожусь в очень-очень плохой ситуации», - так начинается видеообращение принцессы Латифы, которое она записала накануне побега.

Шейх Мохаммед аль-Мактум - эмир Дубая, премьер-министр и вице-президент Объединенных Арабских Эмиратов (см. «Справку «КП»). С именем шейха связано многое, что ассоциируется с Эмиратами, - от авиакомпании Emirates до самого высокого здания в мире - Бурдж Халифа. У него три жены и 23 наследника. Латифа уверяет, что с детства была свидетелем творившейся во дворце жестокости. Комендантский час для всей семьи, невозможность женщинам выйти даже в магазин без сопровождения, жесткий контроль охраны...

- Меня избивали, держали в тюрьме, мне обещали, что я больше никогда не смогу просто пройти по улице! - говорит на видео Латифа.

Сомнения, конечно, остаются: шейх Мохаммед считается реформатором, благотворителем. Он основатель нескольких культурных фондов и сам пишет стихи. И вдруг - домашний тиран? Однако ранее из дворца пыталась также сбежать старшая сестра Латифы - Шамсу. В 2000 году во время каникул в Великобритании девушка ушла из фамильного поместья в графстве Суррей, но ее поймали через два месяца и, накачав психотропными препаратами, переправили домой на частном самолете. Последние 18 лет Шамсу живет в самой закрытой части дома. Она не имеет права разговаривать ни с кем из родни, да и не может: по слухам, девушку пичкают успокоительными, из-за которых она превратилась в овощ.

Шейх Мохаммед может выглядеть вполне по-европейски. На фото он с младшей женой: это принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, дочь короля Хусейна и сводная сестра короля Абдаллы II - предыдущего и нынешнего королей Иордании.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Француз в женском платье

В первый раз Латифа решила сбежать от сурового родителя в 16 лет. Переоделась в мужчину, но охрана выловила беглянку в аэропорту. Девушку вернули - правда, не во дворец, а в какое-то заведение вроде тюрьмы.

Три года и четыре месяца принцесса пробыла в застенках, где ее кормили два раза в день, заставляли выносить за собой помои, унижали и били. Принцесса, получившая образование в Оксфорде, сначала кричала, что будет жаловаться правозащитникам, но быстро поняла, что лучше действовать хитростью. Латифа написала покаянное письмо отцу. Уже через два дня вернулась во дворец и принялась копить на побег.

На принцессу был открыт депозит, с которого она могла тратить деньги на повседневные нужды. Но он жестко контролировался бухгалтерией дворца. Тогда Латифа придумала делать покупки и тут же через свою помощницу сдавать их обратно в магазин. Ассистентка просила сотрудников бутиков возвращать деньги не на карту, а наличными. Мол, блажь принцессы, ей так удобнее. За семь лет Латифа скопила 400 тысяч долларов.

Одновременно девушка искала помощника. Она обратила внимание на историю бывшего офицера ВМС Эрве Жубера, который переехал в Дубай, чтобы строить завод по производству подводных лодок. Когда француз закончил проект, у него отобрали паспорт и отказались выпускать из страны. Жубер сбежал, доплыв на надувной лодке до берегов Индии. Кстати, чтобы вырваться из порта, он переоделся в женскую одежду (см. фото). Принцесса написала французу письмо и пообещала гонорар, если все получится. Эрве должен был подогнать лодку к территориальным водам вблизи Омана, а уж Латифа придумает, как туда добраться. К себе в помощницы отчаянная принцесса взяла близкую подругу, тренера по капоэйре финку Тийну Яухияйнен.

Француз Эрве Жубер, который помогал Латифе, в свое время сам сбежал из Дубая, переодевшись в женскую одежду. Фото: facebook.com/Herve-Jaubert

Трио детально обсудило план побега. Днем икс было назначено 25 февраля 2018 года.

Под черным абаем (верхним платьем) у него был гидрокостюм с аквалангом. Фото: facebook.com/Herve-Jaubert

Перехваченная яхта

В этот день, позавтракав во дворце, Латифа и Тийна заявили охране, что доедут до кондитерской и тут же вернутся. «Полчаса, не больше!» - предупредила охрана.

Тийна гнала автомобиль, чтобы успеть доехать до границы Омана. Успели. В порту уже были приготовлены арендованные гидроциклы, и беглянки рванули в сторону ожидавшей их яхты. Небольшое судно Nostromo стояло под американским флагом в международных водах Индийского океана. Барышням требовалось проехать 42 км. Но служба безопасности дворца уже поняла, что принцесса сбежала. Сигнал был передан береговой охране, началась погоня.

Женщин подвел ветер. Сильные волны снижали скорость гидроциклов, и Латифа даже раз упала с машины. До корабля принцесса добралась, но и охрана тоже. Здесь ее и скрутили. Несколько раз ударили головой о палубу, чтобы не сопротивлялась. И вкололи наркотик. «Оставьте меня здесь, я лучше умру на яхте, чем вернусь в Дубай!» - кричала беглянка.

«Они (коммандос) сказали мне: закрой глаза, или мы пристрелим тебя прямо здесь», - рассказала Тийна прессе.

Сообщников Латифы также арестовали, но спустя неделю выпустили. В интервью BBC они говорили, что их заставляли признаться в похищении человека, угрожая смертной казнью.

Вместе они создали общественную кампанию «Свободу Латифе». После своего задержания ни Тийна, ни Эрве ничего не знают о судьбе принцессы. На руках у них только видео, которое Латифа просила обнародовать, если побег не удастся. Его-то они и передали BBC.

СПРАВКА «КП»

Объединенные Арабские Эмираты - государство, состоящее из семи эмиратов. Каждый эмират представляет собой микрогосударство с абсолютной монархией и может по своему усмотрению распоряжаться запасами нефти на своей территории. От объема запасов зависит и влияние тех или иных территорий на общую политику страны. Так, в крупнейшем и наиболее богатом из эмиратов, Абу-Даби, расположена столица - город Абу-Даби, а эмир Абу-Даби является одновременно президентом Объединенных Арабских Эмиратов. Эмир Дубая (второй по величине эмират) Мохаммед аль- Мактум является главой правительства.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

«Латифа во дворце, у нее все прекрасно»

Cпустя 10 месяцев корреспондентам телеканала удалось получить у своего источника из окружения властей Дубая лишь короткий комментарий. Мол, Латифа вернулась в семью и у нее все прекрасно. Нет, прессе принцесса показаться не хочет. Почему? Она принцесса, она так решила.

Мировые правозащитные организации требуют у представителей шейха рассказать, где и в каком состоянии находится Латифа. Но власти на эти воззвания не реагируют.

- Нам хотелось верить в сказку, в то, что, если ты смелый, тебе сама судьба поможет. Что мы вырвемся и заживем свободно. Но жизнь - не сказка! - во вздохом заявила подруга принцессы Тийна журналистам.